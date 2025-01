Ražba železničního tunelu z Prahy do Berouna by měla začít v roce 2031

Příprava stavby železničního tunelu z Prahy do Berouna může pokračovat – projekt získal souhlas ministerstva životního prostředí. Teď přijde na řadu výkup pozemků a také vyřízení stavebního povolení. Samotné ražení tunelu by mělo odstartovat v roce 2031. Cestu z Berouna do Prahy by stavba měla zkrátit ze 45 na 13 minut. Tunel odlehčí i původní trati podél řeky Berounky. Chystané výstavby se ale obávají okolní obce, a to především kvůli zhoršení dopravní situace.