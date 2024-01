Divadlo Mír natočilo seriál o krematoriu, nebožtíkem je i Jiří Lábus

Scénář napsali Ondřej Formánek a Tomáš Svoboda, příběh zasadili do prostředí krematoria a pohřební služby, kde by humor čekal málokdo. „Humor patří všude, i do krematoria,“ míní Svoboda, který se zároveň ujal režie. „A tady vzniklo divadlo, které se tohoto humoru nebojí,“ dodal na adresu Divadla Mír. I herci si po počátečních rozpacích na netradiční kulisy zvykli.

Principál Míru Albert Čuba hraje Viktora, hlavu rodiny Záhorských, která krematorium provozuje. „Je to postava z bájí a legend, protože o téhle profesi kolují báje a legendy, a my se je teď snažíme přivést na pravou míru,“ uvedl.

Největší potíže začnou v momentě, kdy se rozbije pec. „Každý, koho spálí, se objeví u Záhorských doma na snídani, akorát ten člověk je černobílý,“ prozradil Svoboda. U rodinného stolu se tak zjeví jako nebožtík i herec Jiří Lábus, který hraje sám sebe. Nad nabídkou neváhal. „Přišli jsme za Jiřím, přečetl si to, pak jsme se setkali a celé rozhodování trvalo asi jednu a půl minuty,“ popsal režisér.