Gospodinov a Filipenko. Hosty Světa knihy spojuje svoboda

Saša Filipenko žije v exilu ve Švýcarsku. V rodném Bělorusku Filipenkovi hrozí vězení kvůli jeho knihám, v nichž vypráví skutečné příběhy totalitního Sovětského svazu. Prý podněcují k extremismu. „V Bělorusku bych musel jít do vězení na dvanáct let. Je to můj plán B,“ říká v nadsázce.

Otázkou svobody se zabývá i další host Světa knihy Praha, bulharský spisovatel Georgi Gospodinov. Věnuje se tématu východoevropské minulosti, a především nebezpečné nostalgie, kterou k ní mohou někteří chovat. „Když máte nedostatek budoucnosti a přítomnost je plná úzkosti, zbývá vám jediný směr. Dívat se zpět do minulosti,“ míní.