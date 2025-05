Soukromá lekce od dalajlamy, říká Richard Gere o dokumentu Moudrost štěstí

Je pohledem dalajlamovi přímo do očí, poznamenávají tvůrci dokumentu Moudrost štěstí. Snímek o tibetském duchovním vůdci se promítá i v českých kinech. Produkoval ho hollywoodský herec Richard Gere, dalajlamův dlouholetý podporovatel.

Tändzin Gjamccho je coby dalajlama hlavou tibetských buddhistů přes osm dekád, je tak jedním z nejdéle sloužících duchovních vůdců současnosti. Gere, sám dlouhodobě studující a praktikující buddhismus, se s ním zná od osmdesátých let. „Věděl jsem, že se připravuje nějaký film. Asi před rokem jsem byl osloven tvůrci, jestli bych se na něj nepodíval a nedal jim své postřehy. Takže za mnou přijeli do New Yorku a film mi ukázali,“ prozradil Gere v rozhovoru s Filipem Karbanem pro ČT24.

K dokumentu, natočeném švýcarskými tvůrci Barbarou Millerovou a Philipem Delaquisem, se Gere nakonec přidal jako výkonný producent. Přizval i filmaře Orena Movermana, se kterým před deseti lety navštívili filmový festival v Karlových Varech. Společně snímek přestříhali a přidali dalších patnáct minut záběrů, včetně dosud neviděných fotografií.

Komentuje svět přímo do kamery

Dalajlama v dokumentu komentuje dnešní svět. „Všichni jsou neustále zaneprázdněni. Příliš mnoho stresu. Příliš mnoho starostí. Příliš mnoho soutěživosti. Když ztrácíte duševní rovnováhu, zapomeňte na příčiny a soustřeďte se pouze na dýchání. Zhluboka se nadechněte a zadržte dech. Pak vydechněte. A znovu, nádech. Zadržte. A výdech. Tlukot srdce se přirozeně zpomalí. Klid. Otevřenost. Když čelíme problémům, podíváme-li se na ně s větším odstupem, uvidíme spoustu náznaků naděje. Takže vše závisí na vašem duševním postoji,“ říká.