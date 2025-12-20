Hudební hvězdy plánují své koncerty i několik let dopředu. Už je tak jasné, kdo z těch zahraničních má v roce 2026 v kalendáři jako svou zastávku také Česko.
Výběr redakce
Úřady zveřejnily jen část spisů k Epsteinově kauze. Někteří zákonodárci to kritizují
včerapřed 1 hhodinou
Aktuálně z rubriky Kultura
Nevyléčitelně nemocným pomáhá Sanitka splněných snů. Vznikl o ní dokument
Dokument Do posledního snu vypráví příběhy nevyléčitelně nemocných lidí, kteří si v posledních okamžicích života plní své sny díky Sanitce splněných snů. Autorka dokumentu, redaktorka ČT Lea Surovcová přiblížila v 90′ ČT24 zrod filmu. Jednu ze zakladatelek projektu Petru Homolovou potkala asi před dvěma lety a ta ji následně propojila i s jedním z hlavních hrdinů filmu Ondřejem Míčkem. Petra Homolová byla také hostem 90′ ČT24.
Na česká pódia v roce 2026 zamíří MGK, Nick Cave nebo Marilyn Manson
Hudební hvězdy plánují své koncerty i několik let dopředu. Už je tak jasné, kdo z těch zahraničních má v roce 2026 v kalendáři jako svou zastávku také Česko.
Oscar následuje diváky, od roku 2029 se přesouvá na YouTube
Na internetu a zdarma má být od roku 2029 k vidění ceremoniál cen Oscar. Prestižní filmové ocenění tak po desítkách let opouští televizní obrazovky a přesouvá se výhradně na největší on-line videoplatformu YouTube. Ostatně podobně jako spousta diváků, kteří si už zvykli sledovat filmy prostřednictvím streamovacích služeb spíš než v televizi nebo v kinech.
Stávka v Louvre je u konce, muzeum se zcela otevřelo návštěvníkům
Pařížské muzeum Louvre se v pátek zcela otevřelo návštěvníkům poté, co odboráři ukončili stávku za lepší pracovní podmínky pro zaměstnance a větší výdaje na jejich bezpečnost, píše agentura AFP. Stávka, do které se zapojilo nejméně tři sta zaměstnanců, trvala od pondělí.
UMPRUM uzavírá výstavou semestr i budovu
Výstava Artsemestr tradičně na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM) shrnuje klauzurní a semestrální práce studentů. Je jednou z posledních akcí v hlavní budově školy, kterou čeká od začátku příštího roku rozsáhlá rekonstrukce.
Spielberg opět objevuje mimozemský život. Zatím jen v upoutávce
Steven Spielberg se vrací k žánru sci-fi. Nový snímek Den odhalení sleduje reakci světové veřejnosti na objevení mimozemského života. Do kin by měl film s Emily Bluntovou v hlavní roli vstoupit v polovině června příštího roku, teď ho představila první ukázka.
Bez pravdy, gulagů a naděje. Nový ruský slovník je nástrojem politické moci
Nový výkladový slovník státního jazyka, který letos vydalo Rusko, využívá jazyk jako politický nástroj moci. Zcela v něm například chybí pojmy jako pravda, gulag nebo stalinismus. Podle Jany Kockové ze Slovanského ústavu Akademie věd je dokument závazný pro státní orgány, úředníky i učitele a může mít konkrétní společenské i právní důsledky.
Načítání...