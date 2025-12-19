Stávka v Louvre je u konce, muzeum se zcela otevřelo návštěvníkům

Pařížské muzeum Louvre se v pátek zcela otevřelo návštěvníkům poté, co odboráři ukončili stávku za lepší pracovní podmínky pro zaměstnance a větší výdaje na jejich bezpečnost, píše agentura AFP. Stávka, do které se zapojilo nejméně tři sta zaměstnanců, trvala od pondělí.
V pondělí bylo muzeum kvůli protestní akci zcela zavřené. Odborové organizace stávku odůvodnily tím, že zaměstnanci muzea jsou přetěžováni a špatně řízeni. Požadovali více pracovních míst, zvýšení platů a přesměrování výdajů. Ke stávce vyzvali odboráři také kvůli podle nich nedostatečným bezpečnostním opatřením a zvýšení vstupného pro neevropské návštěvníky.
V úterý pracovníci muzea odhlasovali pokračování stávky, ale během dne se některé prostory Louvru návštěvníkům otevřely.
Muzeum se potýká s následky loupeže z 19. října, při které pachatelé odcizili šperky v hodnotě 88 milionů eur (2,1 miliardy korun). Lupiči použili zvedací plošinu, aby se dostali k fasádě Louvru, vylomili okno, rozbili vitríny a uprchli s klenoty, které patřily francouzské královské rodině. Vyšetřování ve francouzském Senátu minulý týden ukázalo, že zloději měli na svou akci dostatek času i kvůli rozbitým bezpečnostním kamerám, zastaralému vybavení, nedostatku personálu v kontrolních místnostech a špatné koordinaci, což zpočátku vyslalo policii na nesprávné místo.
K odhaleným bezpečnostním nedostatkům se připojily také další problémy s infrastrukturou, například únik vody, který poničil stovky knih v oddělení egyptských starověkých sbírek. Kvůli špatnému stavu budovy muzeum v listopadu oznámilo uzavření některých kanceláří zaměstnanců a jedné z galerií v prvním patře.