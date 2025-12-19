Stávka v Louvre je u konce, muzeum se zcela otevřelo návštěvníkům


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Pařížské muzeum Louvre se v pátek zcela otevřelo návštěvníkům poté, co odboráři ukončili stávku za lepší pracovní podmínky pro zaměstnance a větší výdaje na jejich bezpečnost, píše agentura AFP. Stávka, do které se zapojilo nejméně tři sta zaměstnanců, trvala od pondělí.

V pondělí bylo muzeum kvůli protestní akci zcela zavřené. Odborové organizace stávku odůvodnily tím, že zaměstnanci muzea jsou přetěžováni a špatně řízeni. Požadovali více pracovních míst, zvýšení platů a přesměrování výdajů. Ke stávce vyzvali odboráři také kvůli podle nich nedostatečným bezpečnostním opatřením a zvýšení vstupného pro neevropské návštěvníky.

V úterý pracovníci muzea odhlasovali pokračování stávky, ale během dne se některé prostory Louvru návštěvníkům otevřely.

Pařížský Louvre je zavřený, zaměstnanci stávkují
Zaměstnanci pařížského muzea Louvre stávkují před budovou

Muzeum se potýká s následky loupeže z 19. října, při které pachatelé odcizili šperky v hodnotě 88 milionů eur (2,1 miliardy korun). Lupiči použili zvedací plošinu, aby se dostali k fasádě Louvru, vylomili okno, rozbili vitríny a uprchli s klenoty, které patřily francouzské královské rodině. Vyšetřování ve francouzském Senátu minulý týden ukázalo, že zloději měli na svou akci dostatek času i kvůli rozbitým bezpečnostním kamerám, zastaralému vybavení, nedostatku personálu v kontrolních místnostech a špatné koordinaci, což zpočátku vyslalo policii na nesprávné místo.

K odhaleným bezpečnostním nedostatkům se připojily také další problémy s infrastrukturou, například únik vody, který poničil stovky knih v oddělení egyptských starověkých sbírek. Kvůli špatnému stavu budovy muzeum v listopadu oznámilo uzavření některých kanceláří zaměstnanců a jedné z galerií v prvním patře.

Policie zadržela další podezřelé z krádeže v Louvru. Šperky se stále nenašly
Policisté před Louvrem (19. října 2025)

Výběr redakce

Těžbě lithia na Cínovci nestojí nic v cestě, uvádí studie

Těžbě lithia na Cínovci nestojí nic v cestě, uvádí studie

před 3 mminutami
Evropská unie půjčí Ukrajině 90 miliard eur, rozhodl summit

Evropská unie půjčí Ukrajině 90 miliard eur, rozhodl summit

03:10Aktualizovánopřed 17 mminutami
Ztráta důstojnosti, hodnotí summit opozice. Černý den pro EU, píší v Německu

Ztráta důstojnosti, hodnotí summit opozice. Černý den pro EU, píší v Německu

11:01Aktualizovánopřed 22 mminutami
V Oděské oblasti jsou po ruském útoku desetitisíce lidí bez elektřiny

V Oděské oblasti jsou po ruském útoku desetitisíce lidí bez elektřiny

před 52 mminutami
D1 je po desítkách let kompletní. U Přerova se otevřel poslední úsek

D1 je po desítkách let kompletní. U Přerova se otevřel poslední úsek

06:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
SBU: Ukrajina poprvé zasáhla tanker stínové flotily ve Středozemním moři

SBU: Ukrajina poprvé zasáhla tanker stínové flotily ve Středozemním moři

12:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Otevírá se nový úsek D55 u Olomouce, má ulevit souběžné silnici

Otevírá se nový úsek D55 u Olomouce, má ulevit souběžné silnici

před 1 hhodinou
Stávka v Louvre je u konce, muzeum se zcela otevřelo návštěvníkům

Stávka v Louvre je u konce, muzeum se zcela otevřelo návštěvníkům

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Evropská unie půjčí Ukrajině 90 miliard eur, rozhodl summit

Evropská unie (EU) poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun), shodl se po mnohahodinovém jednání summit v Bruselu. Na sociální síti X dohodu oznámil předseda Evropské rady António Costa. Česko, Maďarsko a Slovensko se ale nepřipojí ke garancím, které s tím budou spojené a za půjčku se tak zaručí jen zbývajících 24 unijních států.
03:10Aktualizovánopřed 17 mminutami

Ztráta důstojnosti, hodnotí summit opozice. Černý den pro EU, píší v Německu

Premiér Andrej Babiš (ANO) se dle jeho předchůdce Petra Fialy (ODS) na unijní úrovni staví po bok Slovenska a Maďarska a Česko v tomto novém kurzu zahraniční politiky ztratí důstojnost, respekt, a nakonec i peníze. Fiala tak reagoval na to, že se zmíněná trojice států nepřipojí ke garancím spojeným s unijní půjčkou pro Ukrajinu. Český postoj kritizují i další opoziční politici, výsledek summitu obšírně komentuje i řada médií. Ta německá píší o tvrdé ráně pro autoritu německého kancléře Friedricha Merze a černém dni pro EU.
11:01Aktualizovánopřed 22 mminutami

V Oděské oblasti jsou po ruském útoku desetitisíce lidí bez elektřiny

Jihoukrajinská Oděsa v noci na pátek čelila dalšímu rozsáhlému ruskému útoku, hlásí na telegramu šéf regionální vojenské správy Oleh Kiper. Poničený je blíže neurčený objekt energetické infrastruktury. V části ruské Rostovské oblasti jsou v důsledku dronového útoku problémy s dodávkami elektřiny, tvrdí úřady v regionu sousedícím s okupovanými částmi Ukrajiny.
před 52 mminutami

SBU: Ukrajina poprvé zasáhla tanker stínové flotily ve Středozemním moři

Ukrajina poprvé zasáhla a kriticky poškodila tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, píše Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj v ukrajinské tajné službě SBU. Informace nelze nezávisle ověřit.
12:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Stávka v Louvre je u konce, muzeum se zcela otevřelo návštěvníkům

Pařížské muzeum Louvre se v pátek zcela otevřelo návštěvníkům poté, co odboráři ukončili stávku za lepší pracovní podmínky pro zaměstnance a větší výdaje na jejich bezpečnost, píše agentura AFP. Stávka, do které se zapojilo nejméně tři sta zaměstnanců, trvala od pondělí.
před 1 hhodinou

Španělské úřady prověřují, zda africký mor prasat neunikl z tamní laboratoře

Španělská policie od čtvrtka prověřuje laboratoř v Katalánsku. Cílem vyšetřování je objasnit, jestli za vznikem ohnisek afrického moru prasat, který v regionu zabil přinejmenším 26 divočáků, nestojí právě toto pracoviště nebo jiná z pěti laboratoří v této oblasti, které s virem pracují.
před 1 hhodinou

V Bangladéši vypukly násilné nepokoje po úmrtí vůdce protestního hnutí

Násilné nepokoje vypukly v noci na pátek v Bangladéši. Protestující při nich zničili redakce dvou bangladéšských listů a jednu z budov zapálili. Příčinou nepokojů bylo úmrtí Šarífa Osmana Hadiho, vůdce studentského protestního hnutí, které v loňském roce vedlo k sesazení tehdejší premiérky šajch Hasíny Vadžídové, informovaly tiskové agentury.
před 3 hhodinami

Lyžování na ledovci se stane vzpomínkou. V Alpách jich mohou zbýt tři procenta

Horské ledovce hrají mimořádně důležitou roli. Ovlivňují lokální i globální klimatické systémy, zásobují řeky vodou, formují krajinu a mají i kulturní a estetický význam pro místní komunity. V neposlední řadě je důležitý také jejich turistický potenciál. Nová vědecká studie však ukazuje, že jejich zánik se zrychluje a většina z nich zmizí už během tohoto století.
před 3 hhodinami
Načítání...