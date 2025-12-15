Pařížský Louvre je zavřený, zaměstnanci stávkují

Pracovníci pařížského muzea Louvre v pondělí „jednomyslně“ schválili vstup do časově neomezené stávky. Oznámily to odborové svazy CFDT a CGT, které tyto pracovníky zastupují a které k takovému protestu vyzvaly. Jde o další ránu pro světoznámé muzeum po říjnové loupeži královských šperků, poznamenala agentura AP. Vyhlášení stávky znamená, že by se muzeum vůbec nemělo během dne otevřít.
Ještě ráno byli návštěvníci s platnými vstupenkami upozorněni, že otevření muzea se odkládá. Po hlasování pro stávku je však pravděpodobné, že se už neotevře. Vedení Louvru však podle agentury AFP uvedlo, že sestavuje seznam nestávkujících zaměstnanců, aby zjistilo, kdy bude možné otevřít.
Na čtyři sta zaměstnanců hlasovalo o výzvě odborů ke stávce „proti stále se zhoršujícím pracovním podmínkám“ a proti zhoršující se zkušenosti návštěvníků muzea, které je jedním z nejnavštěvovanějších na světě.
Reorganizace
Muzeum se potýká s následky vloupání z 19. října a s odhalenými bezpečnostními nedostatky. Hrozí mu také zkrácení státních dotací a bude muset projít nucenou reorganizací. Dohledem nad ní pověřila francouzská ministryně kultury Rachida Datiová vysokého úředníka Philippa Josta, který byl odpovědný také za projekt rekonstrukce katedrály Notre-Dame po požáru.
Stávka se koná po jednáních mezi odbory a vládními úředníky, včetně ministryně kultury, z minulého týdne. Odboráři uvedli, že jednání nezmírnila všechny jejich obavy ohledně personálního obsazení a financování Louvru.
Pro zaměstnance loupež šperků za denního světla potvrdila dlouhodobé obavy, že přeplněnost a nedostatek personálu podkopávají bezpečnost a pracovní podmínky v muzeu, které každoročně vítá miliony návštěvníků.
Lupiči 19. října použili košový výtah, aby se dostali k fasádě Louvru, vylomili okno, rozbili vitríny a uprchli s klenoty, které patřily francouzské královské rodině. Vyšetřování ve francouzském Senátu minulý týden ukázalo, že zloději měli na svou akci dostatek času i díky rozbitým bezpečnostním kamerám, zastaralému vybavení, nedostatku personálu v kontrolních místnostech a špatné koordinaci, což zpočátku vyslalo policii na nesprávné místo.
Lup v přibližné hodnotě 88 milionů eur (2,1 miliardy korun) zahrnuje diamantový a smaragdový náhrdelník, který císař Napoleon daroval císařovně Marii Luise, šperky spojené s královnami z 19. století Marií Amélií a Hortensií a perlovou a diamantovou tiáru císařovny Evženie.