V části francouzských památek zdražují vstupné. Chtějí investovat do bezpečnosti

Některé francouzské zámky a muzea zvyšují vstupné. Týká se to také pařížského Louvru. Nové ceny budou platit od poloviny ledna, získané peníze hodlají správci vložit především do moderních bezpečnostních systémů. Na mezery v těch stávajících poukázala říjnová krádež historických šperků v centru francouzské metropole.

Po investicích do oprav a lepší ochraně muzea volala už dlouho. Současný stav považovala za neudržitelný. „Proto je projekt Louvre Nová renesance potřebnější než kdy dřív. Pokud tedy chce Louvre zůstat otevřený a přístupný všem,“ podotkla ředitelka muzea Louvre Laurence des Carsová.

Nové prostředky na modernizaci a posílení bezpečnosti přinese i zvýšení cen vstupenek o 45 procent pro většinu návštěvníků ze zemí mimo Evropskou unii. Ročně by to mělo přinést až 20 milionů eur (zhruba 484 milionů korun). „Bylo by lepší, kdyby se cena nezvyšovala. Ale nás Číňany, kteří jsme přijeli přes půlku světa, cena zas tolik nezajímá,“ nechala se slyšet jedna z čínských návštěvnic.

K podobnému kroku přistoupily také ve Versailles a na dalších francouzských zámcích. V ještě složitější situaci jsou soukromí vlastníci. Třeba zámek Cheverny, který se proslavil jako předloha pro slavný komiks o Tintinovi, patří už více než šest století jedné rodině.

Další financování

Prostředky se snaží získat z akcí, jako je veletrh umělecké literatury, který se na zámku konal o uplynulém víkendu. Tržby z prodeje knih pomáhají i s rekonstrukcí dalších zámků na Loiře. „Je třeba být kreativní, ale zároveň to nesmí být na úkor samotné památky. Vždy bude existovat podstatná část návštěvníků, kteří netouží po žádných novotách,“ míní majitel zámku Cheverny, markýz de Vibraye Paul Hurault.

Zvýšení vstupného pro zahraniční turisty považuje markýz za krajní možnost. Věří, že si na opravy vydělá jinak. Podobný postoj zastávají i někteří památkáři. „Pokud zvýšíme cenu vstupenky, znemožníme části populace, aby si užila nádherná místa,“ podotýká Etienne Chilot z Éditions Le Charmoiset.

Sázkou na jistotu je pro mnohé zámky vánoční výzdoba, podle majitelů dokáže přilákat značný počet turistů srovnatelný s letní sezonou.

