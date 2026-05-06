Sněmovna přerušila jednání o postoji k pořádání sjezdu sudetských Němců v Brně. Vláda ANO, SPD a Motoristů v usnesení požaduje, aby dolní komora s uspořádáním akce nesouhlasila. S navrženým bodem ovšem nesouhlasí ani skupina koaličních poslanců. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka tvrdí, že česko-německé vztahy píší novou etapu, poukázal na uzavřené smlouvy o partnerství s Berlínem. „Máme mít schopnost velkoryse se dívat na budoucnost,“ dodal. Místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Miroslav Žbánek (ANO) si nemyslí, že aktuální diskuze je o dobrých nebo špatných vztazích. Sněmovna podle něj debatuje hlavně o samotném tématu sjezdu. Diskusí v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.