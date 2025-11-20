Sudetoněmecký sjezd se poprvé uskuteční v Česku

Sjezd sudetských Němců se příští rok uskuteční od 22. do 25. května v Brně. Oznámilo to Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich potomků. Sjezd se v Česku bude konat vůbec poprvé.
Mottem 76. ročníku má podle krajanského sdružení být „Život je setkávání“. Podle šéfa SdL Bernda Posselta se bude jednat o „svátek společné kultury, rozmanitosti, dialogu a porozumění, na který jsou srdečně zváni nejen všechny generace sudetských Němců, ale i jejich čeští a mezinárodní přátelé“.
Sudetské Němce letos v červnu do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno. Jeho ředitel Petr Kalousek tehdy uvedl, že jde o symbol vzájemného porozumění a vyrovnání se se složitou a mnohdy tragickou minulostí. „Zároveň má být symbolem Evropy spojené proti vzmáhajícím se národoveckým politickým směrům, tedy přesně proti těm, kteří způsobili druhou světovou válku,“ dodal.
Posselt iniciativě Meeting Brno poděkoval. Podle něj bude setkání v Brně osmdesát let poté, co sudetští Němci museli opustit svou vlast, „znamením, že je možné příkopy, které vykopaly nacionalismus a totalitní ideologie, přemostit a položit základy pro lepší budoucnost ve sjednocené Evropě“.
Festival Meeting Brno se příští rok uskuteční ve stejném termínu jako plánovaný sudetoněmecký sjezd. Jeho akce se budou konat od 22. do 31. května. Iniciativa Meeting Brno organizuje na jižní Moravě mimo jiné takzvaný Pochod smíření, který připomíná odsun německých obyvatel Brna po válce. Letos na sudetoněmeckém sjezdu v Řezně získala cenu sudetských Němců za lidská práva.
Oživení vzájemných vztahů
Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že Sudetoněmecké krajanské sdružení ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován.
Řadu smířlivých kroků učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase (ODS), v němž v roce 2013 vyjádřil lítost Česka nad příkořím způsobeným sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.
Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků tehdy přišlo o život patnáct až třicet tisíc lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa.