GIBS zajistila litry tekuté extáze, měl ji i pražský policista


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) při domovních prohlídkách dvou lidí zajistila přes deset litrů takzvané tekuté extáze. Nelegální drogu měl u sebe i pražský policista, který drogu opakovaně užíval. Je stíhán a hrozí mu až dvouleté vězení. Obviněn je i druhý muž, u kterého policie domovní prohlídku udělala. GIBS o tom v pátek informovala v tiskové zprávě.

Látka GBL, která je známá také jako tekutá extáze, má ve vyšším množství sedativní účinek, způsobuje ztrátu zábran a výpadky paměti. Kvůli tomu se zneužívá jako takzvaná predátorská droga. Ten, kdo ji užije, se může stát obětí sexuálního napadení, sdělila GIBS.

Inspekce uvedla, že policista drogu získával od svého kamaráda a přechovával ji v množství větším než malém.

„Policista měl také GBL i další drogy opakovaně podávat ženě, se kterou dříve udržoval partnerský vztah. Civilista, který látku pro sebe a policistu obstarával, ji získával ze zahraničí,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí GIBS Jakub Augusta.

Policista je stíhán pro podezření z trestného činu neoprávněné přechovávání omamné nebo psychotropní látky pro vlastní potřebu. Druhého muže policie obvinila z trestného činu neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami.

Opravy železnice na jihu Čech uzavřou dvě desítky přejezdů

Unikátní nahrávky procesu s K. H. Frankem připomínají poválečnou atmosféru

Jde o transparentnost, hájí Vondráček zákon o neziskových organizacích. Umlčení nepohodlných, reaguje Richterová

Pražští lékaři nasadili pacientce proti zlatému stafylokokovi bakteriofágy

Umělá inteligence stráží u San Francisca velryby a varuje lodě před srážkou

ICE dál pokračuje v zatýkání, počíná si ale nenápadněji

Válka USA s Íránem má výrazný dopad na srílanský čajový průmysl

Vysoký počet obcí přináší komplikace. Slučování také, namítají samosprávy

Aktuálně z rubriky Domácí

Policie obvinila z vraždy mladíka, který napadl dívku u školy v Pardubicích

Pardubičtí kriminalisté obvinili z vraždy mladíka, který ve čtvrtek napadl středoškolačku z Pardubic. Policie to uvedla na síti X. Dívka zraněním podlehla.
před 2 mminutami

ŽivěSpráva železnic představuje své plány na modernizaci tratí

Správa železnic (SŽ) představuje na brífinku střednědobý plán elektrifikace a zabezpečení tratí v Česku. O záměrech státní společnosti hovoří její generální ředitel Tomáš Tóth. Účastní se také ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
před 11 mminutami

VideoUnikátní nahrávky procesu s K. H. Frankem připomínají poválečnou atmosféru

Lidé si mohou poslechnout proces s popraveným nacistickým válečným zločincem Karlem Hermannem Frankem. Unikátní nahrávky ze soudní síně zpřístupnili na webu odborníci v rámci projektu Politické procesy. Ředitel Národního archivu Milan Vojáček popsal tehdejší atmosféru jako vypjatou, Frank dle něj ztělesňoval zlo, které potkalo většinu lidí v Protektorátu Čechy a Morava. Proces tak měl „očistit národ od pohany, která se mu dostala“. Dokumentarista Marek Janáč připomněl, že projekt má zejména vizualizovat to, jak propaganda manipulovala procesy v 50. letech. V tomto případě však šlo o přímý přenos, podle Janáče v něm žádná velká manipulace nebyla. Od popravy Franka uplynulo 80 let. Diskusí v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 17 mminutami

Jde o transparentnost, hájí Vondráček zákon o neziskových organizacích. Umlčení nepohodlných, reaguje Richterová

Ministerstvo financí začíná zveřejňovat všechny peněžní dary pro neziskový sektor. Ve veřejném prostoru zaznívá otázka, zda jde o tlak na neziskové organizace, které se nelíbí vládní koalici, či zda jde pouze o transparentnost. „Určitě nechceme omezovat nikoho, kdo se pouze sdružuje,“ tvrdí místopředseda ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). Přísnější pravidla budou dle něj platit pro ty, kteří pobírají finance z veřejných peněz. Předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová se ohradila proti „šikaně lidí, co jen nezištně pomáhají ostatním “. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 24 mminutami

Vysoký počet obcí přináší komplikace. Slučování také, namítají samosprávy

Česko dělí své území do nejméně lidnatých administrativních jednotek v Evropě. Celkově se v tuzemsku nachází 6258 obcí (včetně čtyř vojenských újezdů), v nichž žije průměrně 1743 obyvatel, což je nejméně v Evropské unii. Podle studie PAQ Research má většina obcí méně než pět set obyvatel. I ty nejmenší ale mají na starost řadu agend, což může vést k neefektivitě a nízké kvalitě služeb. Podle knihy vědců z Národního institutu SYRI roztříštěnost místní samosprávy naopak může zvyšovat odolnost státu v době krizí.
před 4 hhodinami

VideoOdborníci debatovali v 90' ČT24 o sudetoněmeckém sjezdu v Brně

Sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně vyvolává emotivní diskusi v české společnosti. „Ty emoce jsou přiživovány politiky,“ upozorňuje historik z Univerzity Karlovy Petr Koura v pořadu 90' ČT24 moderovaném Nikolou Reindlovou a Danielem Takáčem. Spolu s ním o tématu mluvili Vladimír Handl z Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd UK a spolupředsedové Česko-německého diskusního fóra, bývalý poslanec německého Spolkového sněmu Jörg Nürnberger a velvyslanec České republiky na Slovensku Rudolf Jindrák.
před 13 hhodinami

Pavel potvrdil, že podá kompetenční žalobu, pokud mu vláda zamezí v účasti na summitu NATO

Historicky první kompetenční žaloba prezidenta na vládu ohledně ústavního výkladu pravomocí je čím dál pravděpodobnější. Petr Pavel potvrdil, že podnět k Ústavnímu soudu podá, pokud mu vláda zamezí v možnosti reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vláda bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) rozhodovat o složení delegace 8. června. Předseda kabinetu už dva měsíce trvá na tom, že postoj Česka k obranným výdajům má na summitu vysvětlovat on a členové vlády a nikoliv prezident.
před 13 hhodinami
