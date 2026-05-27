Třetina filmových geologů se nedožije závěrečných titulků, odhalila studie

Není to výzkum, který změní svět, ani za něj autoři nedostanou Nobelovu cenu. Ale nová studie popisuje, jak stereotypně se ve filmech popisují vědci v geologických oborech i to, jak dramaticky v nich tento jinak klidný obor vypadá.
Geolog a těžař ropy spojí ve filmu Armageddon z roku 1998 síly, aby spasili Zemi před kataklyzmatickým asteroidem. Zatímco těžař zahraný Brucem Willisem zemře, geolog v podání Steva Buscemiho přežije. Podle nové studie, která vyšla v odborném časopise Geology Today, takové štěstí ale nemají ani zdaleka všichni jeho filmoví kolegové.
Smrtnost geologů ve filmech přibližně odpovídá smrtnosti eboly v reálném světě. Autoři nové studie našli ve 141 filmech celkem 202 postav geologů – z nich zemřelo z různých příčin 69, tedy asi jedna třetina. Analýza trvala vědcům, primárně geologům, deset let, dělali ji ale zdarma a ve svém volném čase – hlavně jako koníček a také pro popularizaci svého oboru.
Často vraždění geologové
Když měli autoři sesbíraná všechna data, tak je také detailně analyzovali. Dokázali tak například odhalit, jaké příčiny úmrtí jsou nejčastější. Zjistili, že nejrozšířenější příčinou smrti filmových geologů je vražda, jíž podlehla třicítka mužů a žen z oboru věd o Zemi. Na druhém místě skončila shodně přímo geologie a mimozemšťané – vědce zabíjejí stejně často sopky a sesuvy půdy jako čelisti a chapadla cizinců z vesmíru. Ostatní příčiny byly méně časté.
Autoři explicitně upozorňují na jedinou sebevraždu. Tu spáchá geolog ve filmu Walkabout (Cesta) z roku 1971 poté, co si čte v učebnici geologie. Autoři s nadsázkou poznamenávají, že „doufají, že to nevyvolá požadavky na varování před skripty strukturální geologie“.
Padouch, či hrdina?
Jen těžko si lze představit méně kontroverzní povolání, než je je právě geologie. Přesto nejsou tito odborníci vždy vykreslovaní jako kladní hrdinové. Studie našla třicet případů, kdy filmy zobrazují experty na Zemi jako padouchy – týká se to hlavně starších filmů, kde jsou často spojovaní s ropným průmyslem a těžbou.
Asi nejslavnějším „padouchem s geologickým kladívkem“ je Doktor No ve stejnojmenné bondovce – i on je specialistou na těžbu ropy.
Nová analýza poukazuje také na to, že vědce nejčastěji ztvárňují běloši, což podle autorů ovšem docela realisticky odráží demografickou nerovnováhu v geologii v opravdovém světě. Vědci našli pouze šest černošských geologů a žádného asijského, indického nebo hispánského původu. Stejně nevyvážené je zobrazení pohlaví – jen 22 z 202 geologů na plátně totiž byly ženy.
Vědci, kteří se na studii podíleli, uvádějí, že filmoví geologové jsou symbolem měnících se kulturních strachů v průběhu času – od průzkumu ropy a obav z studené války až po environmentální katastrofy dneška. V průběhu celých desetiletí jsou ale geologové dlouhodobě na stříbrném plátně důsledně zobrazováni jako vědecky kompetentní, často hrdinští a nečekaně často odsouzení k tragické a bolestivé smrti.