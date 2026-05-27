Třetina filmových geologů se nedožije závěrečných titulků, odhalila studie


Zdroj: ČT24, Science, Geology Today

Není to výzkum, který změní svět, ani za něj autoři nedostanou Nobelovu cenu. Ale nová studie popisuje, jak stereotypně se ve filmech popisují vědci v geologických oborech i to, jak dramaticky v nich tento jinak klidný obor vypadá.

Geolog a těžař ropy spojí ve filmu Armageddon z roku 1998 síly, aby spasili Zemi před kataklyzmatickým asteroidem. Zatímco těžař zahraný Brucem Willisem zemře, geolog v podání Steva Buscemiho přežije. Podle nové studie, která vyšla v odborném časopise Geology Today, takové štěstí ale nemají ani zdaleka všichni jeho filmoví kolegové.

Smrtnost geologů ve filmech přibližně odpovídá smrtnosti eboly v reálném světě. Autoři nové studie našli ve 141 filmech celkem 202 postav geologů – z nich zemřelo z různých příčin 69, tedy asi jedna třetina. Analýza trvala vědcům, primárně geologům, deset let, dělali ji ale zdarma a ve svém volném čase – hlavně jako koníček a také pro popularizaci svého oboru.

Často vraždění geologové

Když měli autoři sesbíraná všechna data, tak je také detailně analyzovali. Dokázali tak například odhalit, jaké příčiny úmrtí jsou nejčastější. Zjistili, že nejrozšířenější příčinou smrti filmových geologů je vražda, jíž podlehla třicítka mužů a žen z oboru věd o Zemi. Na druhém místě skončila shodně přímo geologie a mimozemšťané – vědce zabíjejí stejně často sopky a sesuvy půdy jako čelisti a chapadla cizinců z vesmíru. Ostatní příčiny byly méně časté.

Autoři explicitně upozorňují na jedinou sebevraždu. Tu spáchá geolog ve filmu Walkabout (Cesta) z roku 1971 poté, co si čte v učebnici geologie. Autoři s nadsázkou poznamenávají, že „doufají, že to nevyvolá požadavky na varování před skripty strukturální geologie“.

Padouch, či hrdina?

Jen těžko si lze představit méně kontroverzní povolání, než je je právě geologie. Přesto nejsou tito odborníci vždy vykreslovaní jako kladní hrdinové. Studie našla třicet případů, kdy filmy zobrazují experty na Zemi jako padouchy – týká se to hlavně starších filmů, kde jsou často spojovaní s ropným průmyslem a těžbou.

Asi nejslavnějším „padouchem s geologickým kladívkem“ je Doktor No ve stejnojmenné bondovce – i on je specialistou na těžbu ropy.

Nová analýza poukazuje také na to, že vědce nejčastěji ztvárňují běloši, což podle autorů ovšem docela realisticky odráží demografickou nerovnováhu v geologii v opravdovém světě. Vědci našli pouze šest černošských geologů a žádného asijského, indického nebo hispánského původu. Stejně nevyvážené je zobrazení pohlaví – jen 22 z 202 geologů na plátně totiž byly ženy.

Vědci, kteří se na studii podíleli, uvádějí, že filmoví geologové jsou symbolem měnících se kulturních strachů v průběhu času – od průzkumu ropy a obav z studené války až po environmentální katastrofy dneška. V průběhu celých desetiletí jsou ale geologové dlouhodobě na stříbrném plátně důsledně zobrazováni jako vědecky kompetentní, často hrdinští a nečekaně často odsouzení k tragické a bolestivé smrti.

VideoMalá, modrá, doposud neznámá. Vědci popsali nový druh chobotnice

Mořští biologové pozorovali při ponorech do oceánu v okolí Galapág roku 2015 tvora, kterého do té doby nikdy neviděli. „Je malá, je modrá,“ vykřikli podle záznamů experti, když ho poprvé spatřili na kamerách ponorky EV Nautilus. Teď se zvíře podařilo odchytit a popsat v odborném časopise Zootaxa. Jde o chobotnici, která dostala jméno Microeledone galapagensis. Je velká necelých osm centimetrů a žije v hloubkách kolem sedmnácti set metrů pod hladinou.
Rozsáhlá základna i speciální vozítka. NASA představila detaily plánů pro Měsíc

Americká kosmická agentura NASA zveřejnila podrobnosti o základně na Měsíci, kterou tam plánuje vystavět. Lunární základnu i s lidskou posádkou chce vybudovat do deseti let.
VideoZájem o posilující dávky vakcín mezi Čechy klesá, pomoct má očkovací strategie

Ministerstvo zdravotnictví v posledních letech pozoruje klesající zájem lidí o posilující dávky očkování. Pomoct s osvětou má očkovací strategie, kterou schválila už minulá vláda a jíž se drží i nynější ministr Adam Vojtěch (za ANO). Ze zákona je povinné očkování dvěma vakcínami proti devíti nemocem – záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, žloutence typu B, infekcím Hib, spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Mezi pátým a šestým rokem je čas na posilující dávky, na začátku druhého stupně základní školy znovu. Hlídat termíny přeočkování ministerstvo doporučuje s využitím aplikace EZ karta.
Trump si myslí, že je Bůh, říká historik Snyder

Historik Timothy Snyder se dlouhodobě kriticky vyjadřuje k současné americké administrativě, Rusku Vladimira Putina a autoritářským režimům po celém světě. Věnoval se tomu také v pořadu Hyde Park Civilizace, kde se s Danielem Stachem bavil o tom, jak znalost historie pomáhá chápat moderní svět.
Meteorologové upravili barvy na teplotních mapách. Podívejte se na rozdíl

Český hydrometeorologický ústav až doposud nekomunikoval teploty na svých mapách jednotně – jiné barevné škály se objevovaly na sociálních sítích, další v modelu Aladin a odlišné v dalších službách, které tento úřad občanům i firmám poskytuje. Teď se rozhodl je sjednotit a nastavit nové schéma, které by mělo být univerzálně platné a využitelné v jakémkoliv ročním období.
Pravděpodobnost super El Niña stoupá

Předpovědi meteorologů naznačují, že se v Tichém oceánu rychle formuje výjimečně silné El Niño. Může být podle projekcí tak silné, že ho experti označují jako „super El Niño“. Oteplení horní hladiny vody v Tichém oceánu může vypadat jako věc, která se střední Evropy nijak nedotkne. To je ale omyl, globální klima je totiž propojené. Vliv silného El Niña na Česko by byl nicméně spíše nepřímý.
Spalničky zabily v Bangladéši už přes 500 lidí, většinou neočkované děti

V Bangladéši si epidemie spalniček vyžádala už více než pět set životů, většinou dětských. Jedná se tam o nejtragičtější vlnu nemoci za poslední desítky let. Počet obětí minulý týden rychle rostl, během jediného dne zemřelo v tamních nemocnicích třináct dětí.
