Budapešť zůstane v ICC, rozhodl maďarský parlament

Maďarští poslanci ve středu odhlasovali zrušení odstoupení země od Mezinárodního trestního soudu (ICC). Podle agentury AFP tak učinili krátce před tím, než měl být 2. června završen proces odchodu Maďarska z této instituce, který trvá rok. O odstoupení od ICC rozhodla předchozí vláda premiéra Viktora Orbána, jehož strana Fidesz v dubnu prohrála volby. V premiérském úřadu Orbána nahradil šéf uskupení Tisza Péter Magyar. Návrh zákona nyní zamíří k podpisu prezidenta Tamáse Sulyoka, jenž je Orbánovým spojencem.
Magyar už dříve přislíbil, že jeho země v Mezinárodním trestním soudu zůstane, a v pondělí předložil návrh patřičného zákona, který podle AFP prosadil v parlamentu ve zrychleném postupu.
Maďarsko podepsalo Římský statut, na jehož základě tribunál vznikl, v roce 1999 a ratifikovalo ho o dva roky později za Orbánova prvního funkčního období.
Loni v dubnu Orbán ohlásil vystoupení Maďarska z ICC, učinil tak během návštěvy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Budapešti, na kterého vydal ICC zatykač kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Pásmu Gazy. Maďarsko ho jako člen ICC mělo zatknout, ale neudělalo to. Orbán prohlásil, že jeho země odstoupí od tohoto soudu, protože je podle něj zpolitizovaný.
V květnu odchod od ICC schválil maďarský parlament. Odstoupení od ICC nabývá účinnosti rok po uložení patřičného dokumentu o vystoupení z instituce.
Mezinárodní trestní soud (ICC) je nezávislý orgán, který není součástí OSN. Jeho úkolem je soudit pachatele zločinů proti lidskosti, genocid a válečných zločinů ve světě. Má podporu 125 zemí. Rusko, stejně jako například USA nebo Čína, ale jeho jurisdikci neuznává. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalila na některé soudce a žalobce ICC sankce.