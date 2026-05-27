Žalobce poslal před soud čínského občana, kterého viní ze špionáže

Budapešť zůstane v ICC, rozhodl maďarský parlament


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Maďarští poslanci ve středu odhlasovali zrušení odstoupení země od Mezinárodního trestního soudu (ICC). Podle agentury AFP tak učinili krátce před tím, než měl být 2. června završen proces odchodu Maďarska z této instituce, který trvá rok. O odstoupení od ICC rozhodla předchozí vláda premiéra Viktora Orbána, jehož strana Fidesz v dubnu prohrála volby. V premiérském úřadu Orbána nahradil šéf uskupení Tisza Péter Magyar. Návrh zákona nyní zamíří k podpisu prezidenta Tamáse Sulyoka, jenž je Orbánovým spojencem.

Magyar už dříve přislíbil, že jeho země v Mezinárodním trestním soudu zůstane, a v pondělí předložil návrh patřičného zákona, který podle AFP prosadil v parlamentu ve zrychleném postupu.

Maďarsko podepsalo Římský statut, na jehož základě tribunál vznikl, v roce 1999 a ratifikovalo ho o dva roky později za Orbánova prvního funkčního období.

Loni v dubnu Orbán ohlásil vystoupení Maďarska z ICC, učinil tak během návštěvy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Budapešti, na kterého vydal ICC zatykač kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Pásmu Gazy. Maďarsko ho jako člen ICC mělo zatknout, ale neudělalo to. Orbán prohlásil, že jeho země odstoupí od tohoto soudu, protože je podle něj zpolitizovaný.

V květnu odchod od ICC schválil maďarský parlament. Odstoupení od ICC nabývá účinnosti rok po uložení patřičného dokumentu o vystoupení z instituce.

Mezinárodní trestní soud (ICC) je nezávislý orgán, který není součástí OSN. Jeho úkolem je soudit pachatele zločinů proti lidskosti, genocid a válečných zločinů ve světě. Má podporu 125 zemí. Rusko, stejně jako například USA nebo Čína, ale jeho jurisdikci neuznává. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalila na některé soudce a žalobce ICC sankce.

ICC na mě vydal zatykač, řekl krajně pravicový izraelský ministr Smotrič
Izraelský ministr financí Becalel Smotrič na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu (snímek z 14. srpna 2025)

Žalobce poslal před soud čínského občana, kterého viní ze špionáže

před 9 mminutami
Poslanci napoprvé nezvolili Urbanovou místopředsedkyní sněmovny

16:27Aktualizovánopřed 29 mminutami
Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

16:02Aktualizovánopřed 51 mminutami
Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

13:50Aktualizovánopřed 59 mminutami
Budapešť zůstane v ICC, rozhodl maďarský parlament

před 1 hhodinou
Vrchní velitel NATO v Evropě zopakoval nutnost dodržení obranných výdajů

12:29Aktualizovánopřed 3 hhodinami
USA chtějí posílat Američany s rizikem eboly do Keni, píše NYT

před 3 hhodinami
„Vítězství zla začíná lhostejností,“ zaznělo na výročí atentátu na Heydricha

před 4 hhodinami

Nemáme jinou možnost, řekl Pavel v Estonsku k podpoře Ukrajiny

Prezident Petr Pavel se v Estonsku setkal se svým protějškem Alarem Karisem. Oba státníci vyzdvihli stejné historické zkušenosti s Ruskem a úzké vztahy mezi oběma zeměmi. Pavel s nejvyššími představiteli Estonska hovořil o bezpečnostní situaci v Evropě v souvislosti s ruskou hrozbou nebo o možnostech rozšíření spolupráce v kybernetické bezpečnosti. Český prezident je na státní návštěvě Estonska po dvaceti letech.
10:22Aktualizovánopřed 20 mminutami

Litva se vzpamatovává z leteckých poplachů. Ukázaly slabiny obrany i civilní ochrany

Minulou středu zažila Litva dvě hodiny, jaké ve své novodobé historii nepamatuje. Do vzdušného prostoru země podle podezření vletěl dron, což úřady přimělo poprvé v nedávné historii vyhlásit letecký poplach a vyzvat obyvatele, aby se ukryli.
před 30 mminutami

Papežova návštěva Španělska čelí kritice kvůli využití veřejných peněz i „privilegovanému zacházení“

Před návštěvou papeže ve Španělsku kritizují ateistické a sekulární organizace údajné „privilegované zacházení“ a „falešný sekularismus“ státu. Samotný papežův příjezd jim nevadí, odmítají ale, aby se s ním zacházelo jako s hlavou státu a aby se na bezpečnost či logistiku využívaly veřejné prostředky. Tvrdí, že tím stát porušuje princip odluky církve od státu i ústavu.
před 47 mminutami

Zelenskyj žádá Trumpa o rakety protivzdušné obrany, píší média

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států požádal o dodání dalších raket pro protivzdušnou obranu. Těch má Ukrajina kritický nedostatek v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a dalšími údery hrozí. O dopise ve středu informovaly tiskové agentury AFP a Reuters. Ukrajina se pátým rokem brání plnohodnotné ruské vojenské invazi.
16:02Aktualizovánopřed 51 mminutami

Rusové zabíjeli na východě a severu Ukrajiny, Kyjev útočil na vojenské cíle

Nejméně pět lidí zabily ruské útoky na část Doněcké oblasti ovládané Ukrajinou. Rusko také podniklo rozsáhlý útok na město Černihiv, v přilehlém regionu zabil úder Moskvy nejméně jednoho člověka. Zraněné hlásí Oděská či Dněpropetrovská oblast. Ukrajina zaútočila podle ruských úřadů či telegramových účtů na velitelství ruského loďstva v Sevastopolu, letecký opravárenský závod v Tanganrogu a vojenskou základnu ve Voroněži, cílem se stal i ropný přístav v Tuapse.
10:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

před 1 hhodinou

Izrael vyzval k evakuaci libanonského města Súr a okolních uprchlických táborů

Izraelská armáda ve středu odpoledne rozšířila evakuační výzvu o historické pobřežní město Súr (známé též jako Tyr či Tyros) v Libanonu, včetně palestinských uprchlických táborů a okolních vesnic. Dopoledne Izrael znovu vyzval k evakuaci celé město Nabatíja, hlavní centrum jižního Libanonu, uvedla agentura AFP. Krátce poté zahájil bombardování.
00:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Zhroucení papírny na západě USA zabilo člověka

Nejméně jeden člověk zahynul a devět dalších se pohřešuje po úterním kolapsu obrovské nádrže s miliony litrů korozivní kapaliny v papírně ve státě Washington na západě Spojených států. Naděje na záchranu pohřešovaných není, informovala agentura AP s odvoláním na úřady. Devět dalších lidí utrpělo zranění, někteří z nich vážná. Příčinu neštěstí vyšetřuje policie.
02:40Aktualizovánopřed 1 hhodinou
