Na jihu Libanonu probíhají další boje, tamní úřady hlásí mrtvé a raněné

Libanonské úřady tvrdí, že si úterní izraelské údery na jihu Libanonu vyžádaly 31 obětí, dalších 40 lidí utrpělo zranění. Mezi mrtvými jsou podle úřadů nejméně čtyři děti a tři ženy, napsala agentura AFP. Podle serveru Times of Israel izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic obou zemí. Teroristé z hnutí Hizballáh dříve uvedli, že podnikli údery proti izraelské armádě. Tvrzení obou stran nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Celkem čtrnáct lidí zemřelo po útocích v obci Burdž al-Šamalí poblíž Súru. Libanonská státní agentura NNA už v úterý ráno napsala, že při nočních útocích izraelské armády zemřelo na východě země nejméně dvanáct lidí.
Izraelská armáda v úterý vyzvala k evakuaci obyvatele dvaceti obcí na jihu Libanonu. Židovský stát tvrdí, že tam stejně jako na dalších místech země útočí na cíle spojené s teroristickým hnutím Hizballáh. Izrael pravidelně bombarduje Libanon navzdory podepsanému příměří a plánovaným mírovým jednáním.
Premiér Izraele Benjamin Netanjahu v pondělí prohlásil, že židovský stát zintenzivní své údery proti Hizballáhu. Podle amerického představitele citovaného agenturou Reuters hnutí Hizballáh, které je podporováno Íránem, ignorovalo varování před zastavením útoků, které by mohly ohrozit jednání o ukončení americko-izraelské války proti Íránu.
Hizballáh v úterý v prohlášení uvedl, že zaměřil útoky na izraelské síly postupující směrem k jiholibanonskému městu Zawtar aš-Šarkija. Teroristé přitom údajně použili výbušné drony, rakety a dělostřelectvo.
Teroristé z Hizballáhu se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojili do regionální války, kterou 28. února rozpoutaly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu, kde vytváří takzvanou nárazníkovou zónu, což zahrnuje systematické a cílené ničení některých vesnic.
Libanon a Izrael, které mezi sebou nemají diplomatické vztahy, zahájily v dubnu jednání pod záštitou Spojených států. Další kolo rozhovorů je naplánováno na 2. a 3. června ve Washingtonu, předcházet mu má setkání vojenských představitelů obou zemí v Pentagonu 29. května.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví v úterý ještě před večerním oznámením mrtvých a zraněných prohlásilo, že izraelské útoky od začátku nynější války v Libanonu zabily 3213 lidí, včetně více než 200 dětí, a 9737 jich zranily. Izraelská armáda oznámila, že v bojích s Hizballáhem na jihu Libanonu zahynulo 23 jejích vojáků. Tvrzení obou stran nelze bezprostředně nezávisle ověřit.