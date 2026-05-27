Na jihu Libanonu probíhají další boje, tamní úřady hlásí mrtvé a raněné


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Libanonské úřady tvrdí, že si úterní izraelské údery na jihu Libanonu vyžádaly 31 obětí, dalších 40 lidí utrpělo zranění. Mezi mrtvými jsou podle úřadů nejméně čtyři děti a tři ženy, napsala agentura AFP. Podle serveru Times of Israel izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic obou zemí. Teroristé z hnutí Hizballáh dříve uvedli, že podnikli údery proti izraelské armádě. Tvrzení obou stran nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Celkem čtrnáct lidí zemřelo po útocích v obci Burdž al-Šamalí poblíž Súru. Libanonská státní agentura NNA už v úterý ráno napsala, že při nočních útocích izraelské armády zemřelo na východě země nejméně dvanáct lidí.

Izraelská armáda v úterý vyzvala k evakuaci obyvatele dvaceti obcí na jihu Libanonu. Židovský stát tvrdí, že tam stejně jako na dalších místech země útočí na cíle spojené s teroristickým hnutím Hizballáh. Izrael pravidelně bombarduje Libanon navzdory podepsanému příměří a plánovaným mírovým jednáním.

Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média
Následky izraelského náletu na obec v jižním Libanonu (snímek z 26. 05. 2026)

Premiér Izraele Benjamin Netanjahu v pondělí prohlásil, že židovský stát zintenzivní své údery proti Hizballáhu. Podle amerického představitele citovaného agenturou Reuters hnutí Hizballáh, které je podporováno Íránem, ignorovalo varování před zastavením útoků, které by mohly ohrozit jednání o ukončení americko-izraelské války proti Íránu.

Hizballáh v úterý v prohlášení uvedl, že zaměřil útoky na izraelské síly postupující směrem k jiholibanonskému městu Zawtar aš-Šarkija. Teroristé přitom údajně použili výbušné drony, rakety a dělostřelectvo.

Izrael udeřil na jihu Libanonu, útoky provedl i Hizballáh
Izraelští vojáci poblíž hranice s Libanonem, snímek z 19. května 2026

Teroristé z Hizballáhu se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojili do regionální války, kterou 28. února rozpoutaly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu, kde vytváří takzvanou nárazníkovou zónu, což zahrnuje systematické a cílené ničení některých vesnic.

Libanon a Izrael, které mezi sebou nemají diplomatické vztahy, zahájily v dubnu jednání pod záštitou Spojených států. Další kolo rozhovorů je naplánováno na 2. a 3. června ve Washingtonu, předcházet mu má setkání vojenských představitelů obou zemí v Pentagonu 29. května.

Libanonské ministerstvo zdravotnictví v úterý ještě před večerním oznámením mrtvých a zraněných prohlásilo, že izraelské útoky od začátku nynější války v Libanonu zabily 3213 lidí, včetně více než 200 dětí, a 9737 jich zranily. Izraelská armáda oznámila, že v bojích s Hizballáhem na jihu Libanonu zahynulo 23 jejích vojáků. Tvrzení obou stran nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Izrael provedl několik úderů v Libanonu
Příslušníci izraelské armády, snímek ze 16. května 2025

Velmoci musí přijmout limity vlastní moci, řekl Macinka Radě bezpečnosti OSN

Menší státy nehledají svět bez velmocí, ale svět, v němž i velmoci dokážou přijmout limity své moci, řekl český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v úterním projevu na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Také prohlásil, že svět trpí ztrátou schopnosti vzájemné komunikace a vyzdvihl Radu bezpečnosti, jejíž hodnota podle něj spočívá v tom, že je prostorem, kde soupeřící mocnosti mohou jednat.
Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic, uvedl server Times of Israel (ToI). Podle agentury Reuters izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý potvrdil, že izraelské jednotky převzaly kontrolu nad „strategickými oblastmi“. Není zatím jasné, o jak rozsáhlý postup se jedná. Děje se tak v době, kdy židovský stát pravidelně bombarduje Libanon navzdory podepsanému příměří a plánovaným mírovým jednáním.
Do muniční iniciativy přispívá už jen devět zemí, řekl Pavel Financial Times

Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil na polovinu – z loňských osmnácti na devět, napsal v úterý deník Financial Times (FT) s odvoláním na prohlášení prezidenta Petra Pavla. Podle něj iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů pro ni ale představuje obtíže. Vláda dle premiéra Andreje Babiše (ANO) dává přednost českým občanům. Podle resortu obrany jsou pro letošek zatím uzavřené smlouvy na milion kusů velkorážní munice pro Ukrajinu, napsal později Reuters. Pavel věří, že se iniciativě podaří letos dosáhnout stejných čísel jako loni.
VideoRusové dál ničí Donbas, „zóna smrti“ se zvětšuje

Evropská unie, Německo, Norsko a Nizozemsko si předvolaly ruské zástupce kvůli pondělní výhrůžce systematickými údery na Kyjev a výzvě, aby cizinci ukrajinskou metropoli opustili. Rusko zesiluje tlak i na bojišti a dál destruuje Donbas, jehož získáním Moskva podmiňuje ukončení války. „Zóna smrti“, kde útoků přibývá, se rozšiřuje. Mnozí už dnes počítají s tím, že na podzim budou města neobyvatelná. Na místě natáčela zpravodajka ČT Darja Stomatová.
VideoLimit na rozpravu či důstojné oblečení. Ve slovenském parlamentu platí nová pravidla

Ve slovenském parlamentu začala platit nová pravidla, která byla schválena už v lednu – rozšířily se například podmínky, za nichž mohou být poslanci vykázáni ze sálu a vrátit se smí jen na samotné hlasování. Došlo také ke zkrácení rozpravy na přibližně patnáct minut pro každého zákonodárce či zákazu neformálního oblečení. Jedná se o reakci na skandální jednání z prosince plné nadávek a potyček. Poslanci nyní mohou za podobné excesy přijít o měsíční plat. Koalice změny prezentuje jako kultivaci schůzí, opozice varuje před možným zneužitím.
Federální soud zablokoval Alabamě nové volební obvody zvýhodňující republikány

Americký federální soud v úterý zakázal státu Alabama použít ve volbách do Sněmovny reprezentantů novou mapu volebních obvodů, která by mohla zvýhodnit republikány, informovala světová média. Překreslení počítalo se zrušením jednoho ze dvou obvodů, v nichž tvoří většinu černošské obyvatelstvo, které z velké části volí demokraty. Podle soudců nová mapa tyto voliče záměrně diskriminuje.
Úřady v Sýrii odhalily pozůstatky tajného Asadova programu chemických zbraní

V Sýrii byly nalezeny pozůstatky tajného programu pro výrobu chemických zbraní někdejšího syrského vládce Bašára Asada, píše agentura Reuters. Úřady na místě objevily munici podobnou té, která se v zemi používala za dlouhotrvající občanské války při smrtících plynových útocích.
