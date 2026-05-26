Velmoci musí přijmout limity vlastní moci, řekl Macinka Radě bezpečnosti OSN


26. 5. 2026Aktualizovánopřed 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Menší státy nehledají svět bez velmocí, ale svět, v němž i velmoci dokážou přijmout limity své moci, řekl český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v úterním projevu na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Také prohlásil, že svět trpí ztrátou schopnosti vzájemné komunikace a vyzdvihl Radu bezpečnosti, jejíž hodnota podle něj spočívá v tom, že je prostorem, kde soupeřící mocnosti mohou jednat.

„Historie nás učí, že velké konflikty nezačínají jen agresí. Začínají také chybným odhadem, ztrátou komunikace a přesvědčením, že ostatním už není třeba naslouchat,“ prohlásil ministr zahraničí a dodal, že velmoci potřebují slyšet, jak zbytek světa vnímá jejich činy. „Malé státy často vidí důsledky velkých rozhodnutí dříve než samotné velmoci,“ podotkl.

Šéf české diplomacie také připomněl historickou zkušenost střední Evropy se světem, v němž přestávají platit pravidla mezi mocnostmi. „Je to svět, ve kterém menší státy přestávají být subjekty dějin a stávají se pouze prostorem, kterým dějiny procházejí,“ doplnil.

„OSN je důležitá“

Ve svém projevu ministr zahraničí zmínil, že OSN nebyla vytvořena k vybudování dokonalého světa, ale aby zabránila tomu nejhoršímu. Podle něj navzdory nedokonalosti této organizace, jejíž struktury odrážejí realitu roku 1945, nikoli dnešní doby, nemusí být její alternativou lepší svět. Zároveň dodal, že OSN je důležitá, protože ve světě ovládaném mocí dává malým státům možnost vyjádřit svůj názor.

Macinka také zmínil, že Charta Organizace spojených národů vznikla ze zkušenosti, že civilizace, které odmítnou omezit vlastní moc, směřují ke katastrofě. Podle něj svět potřebuje velmoci, které jsou zdrženlivé, respektující ostatní a schopné naslouchat. „Schopnost akceptovat omezení vlastní moci zůstává jednou ze základních podmínek míru mezi národy,“ shrnul ministr.

Návštěva českého ministra v USA začala v pondělí a skončí 28. května. Kromě vystoupení v Radě bezpečnosti se Macinka v New Yorku setká s generálním tajemníkem OSN a bude jednat s ministry zahraničních věcí Číny, Pákistánu, Ázerbájdžánu či Bahrajnu. Následně zamíří do Washingtonu, kde se sejde s vysokými představiteli americké administrativy v Bílém domě, v Pentagonu a na ministerstvu zahraničních věcí. Jednat bude také s několika největšími americkými investory v Česku.

Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic, uvedl server Times of Israel (ToI). Podle agentury Reuters izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý potvrdil, že izraelské jednotky převzaly kontrolu nad „strategickými oblastmi“. Není zatím jasné, o jak rozsáhlý postup se jedná. Děje se tak v době, kdy židovský stát pravidelně bombarduje Libanon navzdory podepsanému příměří a plánovaným mírovým jednáním.
17:59Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Do muniční iniciativy přispívá už jen devět zemí, řekl Pavel Financial Times

Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil na polovinu – z loňských osmnácti na devět, napsal v úterý deník Financial Times (FT) s odvoláním na prohlášení prezidenta Petra Pavla. Podle něj iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů pro ni ale představuje obtíže. Vláda dle premiéra Andreje Babiše (ANO) dává přednost českým občanům. Podle resortu obrany jsou pro letošek zatím uzavřené smlouvy na milion kusů velkorážní munice pro Ukrajinu, napsal později Reuters. Pavel věří, že se iniciativě podaří letos dosáhnout stejných čísel jako loni.
15:52Aktualizovánopřed 2 hhodinami

VideoRusové dál ničí Donbas, „zóna smrti“ se zvětšuje

Evropská unie, Německo, Norsko a Nizozemsko si předvolaly ruské zástupce kvůli pondělní výhrůžce systematickými údery na Kyjev a výzvě, aby cizinci ukrajinskou metropoli opustili. Rusko zesiluje tlak i na bojišti a dál destruuje Donbas, jehož získáním Moskva podmiňuje ukončení války. „Zóna smrti“, kde útoků přibývá, se rozšiřuje. Mnozí už dnes počítají s tím, že na podzim budou města neobyvatelná. Na místě natáčela zpravodajka ČT Darja Stomatová.
před 2 hhodinami

VideoLimit na rozpravu či důstojné oblečení. Ve slovenském parlamentu platí nová pravidla

Ve slovenském parlamentu začala platit nová pravidla, která byla schválena už v lednu – rozšířily se například podmínky, za nichž mohou být poslanci vykázáni ze sálu a vrátit se smí jen na samotné hlasování. Došlo také ke zkrácení rozpravy na přibližně patnáct minut pro každého zákonodárce či zákazu neformálního oblečení. Jedná se o reakci na skandální jednání z prosince plné nadávek a potyček. Poslanci nyní mohou za podobné excesy přijít o měsíční plat. Koalice změny prezentuje jako kultivaci schůzí, opozice varuje před možným zneužitím.
před 3 hhodinami

Federální soud zablokoval Alabamě nové volební obvody zvýhodňující republikány

Americký federální soud v úterý zakázal státu Alabama použít ve volbách do Sněmovny reprezentantů novou mapu volebních obvodů, která by mohla zvýhodnit republikány, informovala světová média. Překreslení počítalo se zrušením jednoho ze dvou obvodů, v nichž tvoří většinu černošské obyvatelstvo, které z velké části volí demokraty. Podle soudců nová mapa tyto voliče záměrně diskriminuje.
před 3 hhodinami

Úřady v Sýrii odhalily pozůstatky tajného Asadova programu chemických zbraní

V Sýrii byly nalezeny pozůstatky tajného programu pro výrobu chemických zbraní někdejšího syrského vládce Bašára Asada, píše agentura Reuters. Úřady na místě objevily munici podobnou té, která se v zemi používala za dlouhotrvající občanské války při smrtících plynových útocích.
před 4 hhodinami

Lidé byli z královny Alžběty II. vyděšení, říká autor biografie

Britskou královnu Alžbětu II. jako společenský fenomén zkoumá biografie napsaná satirikem Craigem Brownem. Autor na panovnici nahlížel z různých úhlů – a z mnoha vzpomínek, anekdot i citací z médií složil několikasetstránkovou koláž. Kniha Podivuhodná cesta kolem královny vyšla v českém překladu Michaela Žantovského. Brown byl letos v květnu hostem festivalu Svět knihy Praha, kde s ním mluvil Tadeáš Hlavinka.
před 5 hhodinami
