Velmoci musí přijmout limity vlastní moci, řekl Macinka Radě bezpečnosti OSN

Menší státy nehledají svět bez velmocí, ale svět, v němž i velmoci dokážou přijmout limity své moci, řekl český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v úterním projevu na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Také prohlásil, že svět trpí ztrátou schopnosti vzájemné komunikace a vyzdvihl Radu bezpečnosti, jejíž hodnota podle něj spočívá v tom, že je prostorem, kde soupeřící mocnosti mohou jednat.
„Historie nás učí, že velké konflikty nezačínají jen agresí. Začínají také chybným odhadem, ztrátou komunikace a přesvědčením, že ostatním už není třeba naslouchat,“ prohlásil ministr zahraničí a dodal, že velmoci potřebují slyšet, jak zbytek světa vnímá jejich činy. „Malé státy často vidí důsledky velkých rozhodnutí dříve než samotné velmoci,“ podotkl.
Šéf české diplomacie také připomněl historickou zkušenost střední Evropy se světem, v němž přestávají platit pravidla mezi mocnostmi. „Je to svět, ve kterém menší státy přestávají být subjekty dějin a stávají se pouze prostorem, kterým dějiny procházejí,“ doplnil.
„OSN je důležitá“
Ve svém projevu ministr zahraničí zmínil, že OSN nebyla vytvořena k vybudování dokonalého světa, ale aby zabránila tomu nejhoršímu. Podle něj navzdory nedokonalosti této organizace, jejíž struktury odrážejí realitu roku 1945, nikoli dnešní doby, nemusí být její alternativou lepší svět. Zároveň dodal, že OSN je důležitá, protože ve světě ovládaném mocí dává malým státům možnost vyjádřit svůj názor.
Macinka také zmínil, že Charta Organizace spojených národů vznikla ze zkušenosti, že civilizace, které odmítnou omezit vlastní moc, směřují ke katastrofě. Podle něj svět potřebuje velmoci, které jsou zdrženlivé, respektující ostatní a schopné naslouchat. „Schopnost akceptovat omezení vlastní moci zůstává jednou ze základních podmínek míru mezi národy,“ shrnul ministr.
Návštěva českého ministra v USA začala v pondělí a skončí 28. května. Kromě vystoupení v Radě bezpečnosti se Macinka v New Yorku setká s generálním tajemníkem OSN a bude jednat s ministry zahraničních věcí Číny, Pákistánu, Ázerbájdžánu či Bahrajnu. Následně zamíří do Washingtonu, kde se sejde s vysokými představiteli americké administrativy v Bílém domě, v Pentagonu a na ministerstvu zahraničních věcí. Jednat bude také s několika největšími americkými investory v Česku.