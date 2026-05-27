Ukrajina útočila na vojenské cíle v Rusku a na Krymu, Moskva zasáhla Černihiv


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK, New Voice of Ukraine, Ukrajinska pravda

Ukrajina zaútočila na několik vojenských objektů v Rusku a na okupovaném Krymu. Terčem byly podle telegramových účtů velitelství ruského loďstva v Sevastopolu, letecký opravárenský závod v Tanganrogu a vojenská základna ve Voroněži, cílem se stal i ropný přístav v Tuapse. Rusko podniklo rozsáhlý útok na severoukrajinské město Černihiv a zranilo nejméně šest lidí v Dněpropetrovské oblasti.

Přestože podle zpráv z telegramových účtů zasáhly ukrajinské útoky vojenské i ropné objekty, oficiální vyjádření ruských úřadu tyto následky nezmiňují.

Gubernátor ruské Rostovské oblasti Jurij Sljusar na Telegramu tvrdí, že ukrajinský útok na Taganrog zranil dvě ženy, z toho jednu vážně, a informoval pouze o poškozených automobilech.

Ruský telegramový účet Astra ale uvádí, že v důsledku ukrajinského útoku vypukl požár v areálu leteckého opravárenského závodu č. 325. Nedaleko se nachází také 352. závod vyrábějící letadla. Podle Astry není zřejmé, zda nálet podniky poškodil.

NEPOUŽÍVAT ZNOVU – NELZE ARCHIVOVAT Záběr z videa ze sociálních sítí, které údajně zachycuje požár v Tuapse

Podobně Ruskem dosazený gubernátor okupovaného Krymu Michail Razvožajev tvrdí, že útoky střel Storm Shadow poškodily několik budov včetně výškového obytného domu, jemuž poničily okna a balkony, a způsobily také požár střechy budovy banky.

Podle telegramového kanálu Krymskij větěr se ale terčem náletu pravděpodobně stalo velitelství námořního letectva, které po ukrajinském zásahu a následném stržení budovy hlavního štábu ruského Černomořského loďstva slouží jako hlavní velitelství ruských sil.

Krymskij větěr také píše, že ukrajinské drony zaútočily na tři letiště – Belbek, Saky a Kača – a na vojenské jednotky na mysu Fiolent. Rakety cílily podle něj kromě Sevastopolu také na Simferopol.

Rafinerie v ruské Jaroslavli. Ilustrační foto

Rovněž úřady ve Voroněžské oblasti informují pouze o sestřelení nepřátelských cílů, podle kanálu Astra ale stoupá dým nad tamní leteckou základnou Baltimor.

Podle Astry se opět stala terčem i ropná rafinerie v Tuapse v ruském Krasnodarském kraji, během letošního jara už nejméně popáté. U rafinerie došlo podle Astry k explozi. Kyjev často útočí na ruská energetická zařízení a uvádí, že chce oslabit možnosti Moskvy financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.

Rozsáhlý ruský útok na Černihiv

Rusko v noci na středu pokračovalo v útocích na ukrajinskou civilní infrastrukturu, podniklo mimo jiné rozsáhlý úder na severoukrajinský Černihiv.

Šéf vojenské správy v Černihivu Dmytro Bryžynskyj informoval o patnácti explozích ve městě. Podle náčelníka oblastní vojenské správy Vjačeslava Čausa byly zasaženy dřevozpracující podnik, logistická firma, sklad a kritická infrastruktura v Černihivu.

V úterý večer Rusko zaútočilo drony na město Snovsk a zasáhlo mimo jiné hřbitov. Dva lidé utrpěli zranění, dodal Čaus.

Centrum Kyjeva (listopad 2025)

V Dněpropetrovské oblasti bylo při útoku za pomoci dronů, leteckých bomb a dělostřelby zraněno šest lidí, uvedl šéf její vojenské správy Oleksandr Hanža.

Podle ukrajinského letectva Rusko v noci na středu zaútočilo na Ukrajinu 163 drony, z nichž 150 se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Zásahy byly zaznamenány na sedmi místech a dopady trosek dronů ve čtyřech lokalitách.

Ruské ministerstvo obrany ráno tvrdí, že jeho síly zničily během noci 140 ukrajinských dronů nad sedmi ruskými regiony, Krymem a vodami Azovského i Černého moře. O škodách i celkovém počtu údajně útočících dronů se jako obvykle nezmiňuje, stejně tak ve své zprávě nepíše o střelách Storm Shadow.

Nemáme jinou možnost, řekl Pavel v Estonsku k podpoře Ukrajiny

Prezident Petr Pavel se v Estonsku setkal se svým protějškem Alarem Karisem. Oba státníci vyzdvihli stejné historické zkušenosti s Ruskem a úzké vztahy mezi oběma zeměmi. Pavla později čeká i schůzka s premiérem Kristenem Michalem. Mluvit s nimi chce o bezpečnostní situaci v Evropě v souvislosti s ruskou hrozbou nebo o možnostech rozšíření spolupráce v kybernetické bezpečnosti. Český prezident je na státní návštěvě Estonska po dvaceti letech.
10:22Aktualizovánopřed 6 mminutami

Zjednodušení zisku ruského občanství pro obyvatele Podněstří je „geopolitická zbraň“

Moskva zjednodušila pravidla pro získání ruského občanství obyvatelům Podněstří, moldavského regionu ovládaného Kremlem podporovanými separatisty. Tuto politiku takzvané pasportizace Rusko aplikuje i v okupovaných částech Ukrajiny či Gruzie. Analytici upozorňují, že jde o další krok k destabilizaci okolního regionu. Podle Kišiněva a Kyjeva chce Kreml tímto způsobem rekrutovat více vojáků pro svou válku proti Ukrajině.
před 4 hhodinami

Problémy německé ekonomiky pokračují, část českých firem hledá odbyt jinde

Horší vyhlídky na výkon ekonomiky Německa sledují i tuzemské firmy. Tamní průmyslová a obchodní komora snížila odhad letošního růstu HDP na 0,3 procenta, dříve počítala s třikrát vyšší hodnotou. Důvodem jsou dlouhodobé strukturální problémy, ke kterým se přidaly dopady války na Blízkém východě. Německá ekonomika se sice loni po dvou letech dostala do plusu, ale jen velmi mírně.
před 5 hhodinami

Senát v Jižní Karolíně odmítl republikánský plán na překreslení volebních obvodů

Senát amerického státu Jižní Karolína odmítl republikánský plán prosazovaný prezidentem Donaldem Trumpem, který počítal s překreslením volebních obvodů a mohl zvýhodnit republikány. O úterním rozhodnutí informovala agentura AP. Republikáni mají v tamním senátu většinu. Podobný neúspěch zaznamenala prezidentova snaha ve stejný den ve státě Alabama, kde změnu volební mapy zamítl federální soud.
před 8 hhodinami

Výbuch v papírně na západě USA zabil člověka, devět lidí se pohřešuje

Nejméně jeden člověk zemřel po úterní explozi v papírně ve státě Washington na západě USA. Dalších devět lidí se pohřešuje. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na úřady. Dalších deset lidí utrpělo zranění. Příčinu neštěstí vyšetřuje policie.
před 8 hhodinami

Na jihu Libanonu probíhají další boje, tamní úřady hlásí mrtvé a raněné

Libanonské úřady tvrdí, že si úterní izraelské údery na jihu Libanonu vyžádaly 31 obětí, dalších 40 lidí utrpělo zranění. Mezi mrtvými jsou podle úřadů nejméně čtyři děti a tři ženy, napsala agentura AFP. Podle serveru Times of Israel izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic obou zemí. Teroristé z hnutí Hizballáh dříve uvedli, že podnikli údery proti izraelské armádě. Tvrzení obou stran nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
před 11 hhodinami

Velmoci musí přijmout limity vlastní moci, řekl Macinka Radě bezpečnosti OSN

Menší státy nehledají svět bez velmocí, ale svět, v němž i velmoci dokážou přijmout limity své moci, řekl český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v úterním projevu na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Také prohlásil, že svět trpí ztrátou schopnosti vzájemné komunikace, a vyzdvihl Radu bezpečnosti, jejíž hodnota podle něj spočívá v tom, že je prostorem, kde soupeřící mocnosti mohou jednat.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
