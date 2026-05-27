Ukrajina útočila na vojenské cíle v Rusku a na Krymu, Moskva zasáhla Černihiv

Ukrajina zaútočila na několik vojenských objektů v Rusku a na okupovaném Krymu. Terčem byly podle telegramových účtů velitelství ruského loďstva v Sevastopolu, letecký opravárenský závod v Tanganrogu a vojenská základna ve Voroněži, cílem se stal i ropný přístav v Tuapse. Rusko podniklo rozsáhlý útok na severoukrajinské město Černihiv a zranilo nejméně šest lidí v Dněpropetrovské oblasti.
Přestože podle zpráv z telegramových účtů zasáhly ukrajinské útoky vojenské i ropné objekty, oficiální vyjádření ruských úřadu tyto následky nezmiňují.
Gubernátor ruské Rostovské oblasti Jurij Sljusar na Telegramu tvrdí, že ukrajinský útok na Taganrog zranil dvě ženy, z toho jednu vážně, a informoval pouze o poškozených automobilech.
Ruský telegramový účet Astra ale uvádí, že v důsledku ukrajinského útoku vypukl požár v areálu leteckého opravárenského závodu č. 325. Nedaleko se nachází také 352. závod vyrábějící letadla. Podle Astry není zřejmé, zda nálet podniky poškodil.
Podobně Ruskem dosazený gubernátor okupovaného Krymu Michail Razvožajev tvrdí, že útoky střel Storm Shadow poškodily několik budov včetně výškového obytného domu, jemuž poničily okna a balkony, a způsobily také požár střechy budovy banky.
Podle telegramového kanálu Krymskij větěr se ale terčem náletu pravděpodobně stalo velitelství námořního letectva, které po ukrajinském zásahu a následném stržení budovy hlavního štábu ruského Černomořského loďstva slouží jako hlavní velitelství ruských sil.
Krymskij větěr také píše, že ukrajinské drony zaútočily na tři letiště – Belbek, Saky a Kača – a na vojenské jednotky na mysu Fiolent. Rakety cílily podle něj kromě Sevastopolu také na Simferopol.
Rovněž úřady ve Voroněžské oblasti informují pouze o sestřelení nepřátelských cílů, podle kanálu Astra ale stoupá dým nad tamní leteckou základnou Baltimor.
Podle Astry se opět stala terčem i ropná rafinerie v Tuapse v ruském Krasnodarském kraji, během letošního jara už nejméně popáté. U rafinerie došlo podle Astry k explozi. Kyjev často útočí na ruská energetická zařízení a uvádí, že chce oslabit možnosti Moskvy financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.
Rozsáhlý ruský útok na Černihiv
Rusko v noci na středu pokračovalo v útocích na ukrajinskou civilní infrastrukturu, podniklo mimo jiné rozsáhlý úder na severoukrajinský Černihiv.
Šéf vojenské správy v Černihivu Dmytro Bryžynskyj informoval o patnácti explozích ve městě. Podle náčelníka oblastní vojenské správy Vjačeslava Čausa byly zasaženy dřevozpracující podnik, logistická firma, sklad a kritická infrastruktura v Černihivu.
V úterý večer Rusko zaútočilo drony na město Snovsk a zasáhlo mimo jiné hřbitov. Dva lidé utrpěli zranění, dodal Čaus.
V Dněpropetrovské oblasti bylo při útoku za pomoci dronů, leteckých bomb a dělostřelby zraněno šest lidí, uvedl šéf její vojenské správy Oleksandr Hanža.
Podle ukrajinského letectva Rusko v noci na středu zaútočilo na Ukrajinu 163 drony, z nichž 150 se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Zásahy byly zaznamenány na sedmi místech a dopady trosek dronů ve čtyřech lokalitách.
Ruské ministerstvo obrany ráno tvrdí, že jeho síly zničily během noci 140 ukrajinských dronů nad sedmi ruskými regiony, Krymem a vodami Azovského i Černého moře. O škodách i celkovém počtu údajně útočících dronů se jako obvykle nezmiňuje, stejně tak ve své zprávě nepíše o střelách Storm Shadow.