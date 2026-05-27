Nemáme jinou možnost, řekl Pavel v Estonsku k podpoře Ukrajiny


27. 5. 2026Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel se v Estonsku setkal se svým protějškem Alarem Karisem. Oba státníci vyzdvihli stejné historické zkušenosti s Ruskem a úzké vztahy mezi oběma zeměmi. Pavla později čeká i schůzka s premiérem Kristenem Michalem. Mluvit s nimi chce o bezpečnostní situaci v Evropě v souvislosti s ruskou hrozbou nebo o možnostech rozšíření spolupráce v kybernetické bezpečnosti. Český prezident je na státní návštěvě Estonska po dvaceti letech.

„Tato návštěva dokazuje, že mezi našimi zeměmi jsou úzké vazby, že máme stejné názory na Evropu a na bezpečnost. Z minulosti víme, jak důležitá je svoboda a že je nutné ji chránit,“ prohlásil Karis. Pavlovi poděkoval za podporu Estonska a baltských zemí, co se týče odrážení možných narušení leteckého prostoru ze strany Ruska a Běloruska.

O blízkých vztazích mezi oběma zeměmi hovořil rovněž Pavel. „Nejsme jen dobří spojenci v rámci NATO a Evropské unie, ale vycházíme ze stejných zkušeností z Ruska, které máme z minulosti, a to nás si vede k uvědomění si, že Rusko stále je a i nadále bude největší hrozbou pro naše země,“ poznamenal český prezident.

Jasná podpora Kyjeva

Pokud jde o Ukrajinu, pozice Estonska zůstává stejná – její budoucnost je v Evropě a je nutné, aby tlak na Rusko zesílil, zdůraznil Karis. Podle něj by se měly posílit sankce, hlavně vůči ruské stínové flotile, aby Moskva přišla o příjmy z energetických zdrojů. Z jednání o míru nelze Evropu vynechat, soudí estonský lídr. „Silná Evropa potřebuje silný obranný průmysl,“ poznamenal Kavris, který vyzdvihl obrannou spolupráci s Českem.

Pavel ocenil, že Estonsko pevně a dlouhodobě podporuje Kyjev. „Zde jsme na stejné lodi, hovoříme stejnou řečí. Jsme přesvědčeni že nemáme jinou možnost než pokračovat v podpoře Ukrajiny. Je to v našem vlastním zájmu,“ konstatoval český prezident.

Pavel prezident připomněl, že baltské země včetně Estonska jsou ze členů NATO nejvíce vystaveny ruské hrozbě a čelí různým druhům hybridních útoků, provokací ve vzdušném prostoru a zažívají přelety cizích dronů.

Estonsko, Litva i Lotyšsko, které před rokem 1991 bývaly součástí Sovětského svazu, jednoznačně podporují Ruskem napadenou Ukrajinu. V NATO se zasazují o zvýšení výdajů na obranu tak, aby to odpovídalo reálným potřebám a hrozbám, uvedl Pavel.

Digitalizace a školství jako vzor

Inspirativní podle něj může být pro Česko to, jak Estonsko dokázalo digitalizovat svoji státní správu a modernizovat systém vzdělávání, především toho základního.

Prezident také v Tallinnu vystoupí na konferenci pořádané aliančním Centrem excelence pro kybernetickou obranu (CCDCOE) nebo na podnikatelském fóru. Na cestě do Estonska hlavu státu doprovází zástupci 35 firem z oborů, jako je doprava, bezpečnost či kybernetická bezpečnost.

Ve čtvrtek prezident navštíví město Tartu ve východní části Estonska a v tomto regionu si prohlédne prvky Baltské obranné linie, kterou Estonsko, Litva a Lotyšsko budují na své hranici s Ruskem a Běloruskem.

Ukrajina útočila na vojenské cíle v Rusku a na Krymu, Moskva zasáhla Černihiv

Ukrajina zaútočila na několik vojenských objektů v Rusku a na okupovaném Krymu. Terčem byly podle telegramových účtů velitelství ruského loďstva v Sevastopolu, letecký opravárenský závod v Tanganrogu a vojenská základna ve Voroněži, cílem se stal i ropný přístav v Tuapse. Rusko podniklo rozsáhlý útok na severoukrajinské město Černihiv a zranilo nejméně šest lidí v Dněpropetrovské oblasti.
Zjednodušení zisku ruského občanství pro obyvatele Podněstří je „geopolitická zbraň“

Moskva zjednodušila pravidla pro získání ruského občanství obyvatelům Podněstří, moldavského regionu ovládaného Kremlem podporovanými separatisty. Tuto politiku takzvané pasportizace Rusko aplikuje i v okupovaných částech Ukrajiny či Gruzie. Analytici upozorňují, že jde o další krok k destabilizaci okolního regionu. Podle Kišiněva a Kyjeva chce Kreml tímto způsobem rekrutovat více vojáků pro svou válku proti Ukrajině.
Problémy německé ekonomiky pokračují, část českých firem hledá odbyt jinde

Horší vyhlídky na výkon ekonomiky Německa sledují i tuzemské firmy. Tamní průmyslová a obchodní komora snížila odhad letošního růstu HDP na 0,3 procenta, dříve počítala s třikrát vyšší hodnotou. Důvodem jsou dlouhodobé strukturální problémy, ke kterým se přidaly dopady války na Blízkém východě. Německá ekonomika se sice loni po dvou letech dostala do plusu, ale jen velmi mírně.
Senát v Jižní Karolíně odmítl republikánský plán na překreslení volebních obvodů

Senát amerického státu Jižní Karolína odmítl republikánský plán prosazovaný prezidentem Donaldem Trumpem, který počítal s překreslením volebních obvodů a mohl zvýhodnit republikány. O úterním rozhodnutí informovala agentura AP. Republikáni mají v tamním senátu většinu. Podobný neúspěch zaznamenala prezidentova snaha ve stejný den ve státě Alabama, kde změnu volební mapy zamítl federální soud.
Výbuch v papírně na západě USA zabil člověka, devět lidí se pohřešuje

Nejméně jeden člověk zemřel po úterní explozi v papírně ve státě Washington na západě USA. Dalších devět lidí se pohřešuje. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na úřady. Dalších deset lidí utrpělo zranění. Příčinu neštěstí vyšetřuje policie.
Na jihu Libanonu probíhají další boje, tamní úřady hlásí mrtvé a raněné

Libanonské úřady tvrdí, že si úterní izraelské údery na jihu Libanonu vyžádaly 31 obětí, dalších 40 lidí utrpělo zranění. Mezi mrtvými jsou podle úřadů nejméně čtyři děti a tři ženy, napsala agentura AFP. Podle serveru Times of Israel izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic obou zemí. Teroristé z hnutí Hizballáh dříve uvedli, že podnikli údery proti izraelské armádě. Tvrzení obou stran nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Velmoci musí přijmout limity vlastní moci, řekl Macinka Radě bezpečnosti OSN

Menší státy nehledají svět bez velmocí, ale svět, v němž i velmoci dokážou přijmout limity své moci, řekl český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v úterním projevu na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Také prohlásil, že svět trpí ztrátou schopnosti vzájemné komunikace, a vyzdvihl Radu bezpečnosti, jejíž hodnota podle něj spočívá v tom, že je prostorem, kde soupeřící mocnosti mohou jednat.
