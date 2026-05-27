Senát v Jižní Karolíně odmítl republikánský plán na překreslení volebních obvodů


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Senát amerického státu Jižní Karolína odmítl republikánský plán prosazovaný prezidentem Donaldem Trumpem, který počítal s překreslením volebních obvodů ve prospěch Trumpovy strany. O úterním rozhodnutí informovala agentura AP. Podobný neúspěch zaznamenala prezidentova snaha ve stejný den ve státě Alabama, kde změnu volební mapy zamítl federální soud.

V Jižní Karolíně projednával zákonodárný sbor navrženou změnu ve chvíli, kdy již začalo hlasování v primárkách rozhodujících o konečné podobě kandidátek.

„Občané Jižní Karolíny jdou dnes (v úterý, pozn. red.) k volbám. A ani mé svědomí, ani zdravý rozum mi nedovolí zastavit hlasování, které už běží,“ uvedl republikánský senátor Richard Cash. Zamítnutý návrh počítal s tím, že se současné hlasování zruší a vypíší se nové primárky, již s novým rozdělení volebních obvodů zvýhodňujícím republikány.

Jižní Karolína je jedním z řady států, v nichž se některá ze dvou amerických politických stran snaží o takzvaný gerrymandering, který patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. Cílem je změnit skladbu obyvatelstva v obvodu, a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství.

Republikáni se o podobný krok pokoušeli i v Alabamě, kde však federální soud odmítl jejich snahu zrušit jeden ze dvou obvodů, v nichž tvoří většinu černošské obyvatelstvo volící většinou demokraty. Soud uvedl, že je to cílená diskriminace podle rasy. Očekává se, že se republikáni odvolají k nejvyššímu soudu, v němž má většinu konzervativní část soudců.

Podobná strategie naproti tomu uspěla ve státě Louisiana, kde republikánský guvernér Jeff Landry odložil na léto volby plánované na 16. května, aby mohli zákonodárci státu projednat nový volební obvod pro Sněmovnu reprezentantů, který by zrušil volební obvod s převahou černošského obyvatelstva.

Překreslit volební obvody se pokusili ve svůj prospěch také demokraté ve státu Virginia. Nejvyšší soud USA však před dvěma týdny jejich návrh změny rozvržení obvodů v nadcházejících volbách do Sněmovny reprezentantů zamítl.

Výbuch v papírně na západě USA zabil člověka, devět lidí se pohřešuje

Nejméně jeden člověk zemřel po úterní explozi v papírně ve státě Washington na západě USA. Dalších devět lidí se pohřešuje. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na úřady. Dalších deset lidí utrpělo zranění. Příčinu neštěstí vyšetřuje policie.
před 1 hhodinou

Na jihu Libanonu probíhají další boje, tamní úřady hlásí mrtvé a raněné

Libanonské úřady tvrdí, že si úterní izraelské údery na jihu Libanonu vyžádaly 31 obětí, dalších 40 lidí utrpělo zranění. Mezi mrtvými jsou podle úřadů nejméně čtyři děti a tři ženy, napsala agentura AFP. Podle serveru Times of Israel izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic obou zemí. Teroristé z hnutí Hizballáh dříve uvedli, že podnikli údery proti izraelské armádě. Tvrzení obou stran nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
před 3 hhodinami

Velmoci musí přijmout limity vlastní moci, řekl Macinka Radě bezpečnosti OSN

Menší státy nehledají svět bez velmocí, ale svět, v němž i velmoci dokážou přijmout limity své moci, řekl český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v úterním projevu na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Také prohlásil, že svět trpí ztrátou schopnosti vzájemné komunikace a vyzdvihl Radu bezpečnosti, jejíž hodnota podle něj spočívá v tom, že je prostorem, kde soupeřící mocnosti mohou jednat.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic, uvedl server Times of Israel (ToI). Podle agentury Reuters izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý potvrdil, že izraelské jednotky převzaly kontrolu nad „strategickými oblastmi“. Není zatím jasné, o jak rozsáhlý postup se jedná. Děje se tak v době, kdy židovský stát pravidelně bombarduje Libanon navzdory podepsanému příměří a plánovaným mírovým jednáním.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Do muniční iniciativy přispívá už jen devět zemí, řekl Pavel Financial Times

Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil na polovinu – z loňských osmnácti na devět, napsal v úterý deník Financial Times (FT) s odvoláním na prohlášení prezidenta Petra Pavla. Podle něj iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů pro ni ale představuje obtíže. Vláda dle premiéra Andreje Babiše (ANO) dává přednost českým občanům. Podle resortu obrany jsou pro letošek zatím uzavřené smlouvy na milion kusů velkorážní munice pro Ukrajinu, napsal později Reuters. Pavel věří, že se iniciativě podaří letos dosáhnout stejných čísel jako loni.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

VideoRusové dál ničí Donbas, „zóna smrti“ se zvětšuje

Evropská unie, Německo, Norsko a Nizozemsko si předvolaly ruské zástupce kvůli pondělní výhrůžce systematickými údery na Kyjev a výzvě, aby cizinci ukrajinskou metropoli opustili. Rusko zesiluje tlak i na bojišti a dál destruuje Donbas, jehož získáním Moskva podmiňuje ukončení války. „Zóna smrti“, kde útoků přibývá, se rozšiřuje. Mnozí už dnes počítají s tím, že na podzim budou města neobyvatelná. Na místě natáčela zpravodajka ČT Darja Stomatová.
před 7 hhodinami

VideoLimit na rozpravu či důstojné oblečení. Ve slovenském parlamentu platí nová pravidla

Ve slovenském parlamentu začala platit nová pravidla, která byla schválena už v lednu – rozšířily se například podmínky, za nichž mohou být poslanci vykázáni ze sálu a vrátit se smí jen na samotné hlasování. Došlo také ke zkrácení rozpravy na přibližně patnáct minut pro každého zákonodárce či zákazu neformálního oblečení. Jedná se o reakci na skandální jednání z prosince plné nadávek a potyček. Poslanci nyní mohou za podobné excesy přijít o měsíční plat. Koalice změny prezentuje jako kultivaci schůzí, opozice varuje před možným zneužitím.
před 7 hhodinami
