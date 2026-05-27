Výbuch v papírně na západě USA zabil člověka, devět lidí se pohřešuje


před 3 mminutami|Zdroj: ČTK, AP

Nejméně jeden člověk zemřel po úterní explozi v papírně ve státě Washington na západě USA. Dalších devět lidí se pohřešuje. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na úřady. Dalších deset lidí utrpělo zranění. Příčinu neštěstí vyšetřuje policie.

V papírně společnosti Nippon Dynawave Packaging ve městě Longview asi 200 kilometrů jižně od Seattle podle vyjádření firmy v úterý ráno místního času (odpoledne SELČ) explodovala chemikálie používaná při výrobě papíru. Unikla z porouchané nádrže o objemu 300 tisíc litrů, která byla plná asi ze 60 procent. V nádrži se měl nacházet bílý louh. Firma se nachází v průmyslové zóně, kde sídlí další dřevařské, papírenské a chemické podniky.

„Nádrž je i nadále nestabilní, což vytváří nebezpečné podmínky pro záchranáře,“ uvedli místní hasiči. „Záchranáři pokračují v úsilí o strukturální posílení a stabilizaci místa, než budou moci bezpečně pokračovat další záchranné operace,“ dodali.

Továrna zaměstnává na jeden tisíc lidí, není zcela jasné, kolik jich v době tragédie bylo uvnitř. Mezi zraněnými je devět zaměstnanců a jeden zasahující hasič. Úřady doplnily, že některé oběti utrpěly popáleniny nebo vdechnutí nebezpečných látek, závažnost zranění se podle nich pohybovala od lehkých až po kritické. Veřejnosti podle úřadů nehrozilo bezprostřední ohrožení.

„Jsem hluboce zarmoucen zprávou, že na místě někdo zemřel,“ uvedl washingtonský guvernér Bob Ferguson, který vyjádřil účast blízkým obětí. Zároveň oznámil, že na místo byli vysláni ekologičtí experti, aby zhodnotili možný dopad havárie na životní prostředí.

Výběr redakce

Sněmovna stvrdila snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň, přehlasovala Senát

Sněmovna stvrdila snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň, přehlasovala Senát

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Dle ČT i ČRo vznikají zákony o veřejnoprávních médiích ve spěchu a bez debaty

Dle ČT i ČRo vznikají zákony o veřejnoprávních médiích ve spěchu a bez debaty

před 6 hhodinami
Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem

Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

před 9 hhodinami
Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Výbuch v papírně na západě USA zabil člověka, devět lidí se pohřešuje

Nejméně jeden člověk zemřel po úterní explozi v papírně ve státě Washington na západě USA. Dalších devět lidí se pohřešuje. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na úřady. Dalších deset lidí utrpělo zranění. Příčinu neštěstí vyšetřuje policie.
před 3 mminutami

Na jihu Libanonu probíhají další boje, tamní úřady hlásí mrtvé a raněné

Libanonské úřady tvrdí, že si úterní izraelské údery na jihu Libanonu vyžádaly 31 obětí, dalších 40 lidí utrpělo zranění. Mezi mrtvými jsou podle úřadů nejméně čtyři děti a tři ženy, napsala agentura AFP. Podle serveru Times of Israel izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic obou zemí. Teroristé z hnutí Hizballáh dříve uvedli, že podnikli údery proti izraelské armádě. Tvrzení obou stran nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
před 2 hhodinami

Velmoci musí přijmout limity vlastní moci, řekl Macinka Radě bezpečnosti OSN

Menší státy nehledají svět bez velmocí, ale svět, v němž i velmoci dokážou přijmout limity své moci, řekl český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v úterním projevu na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Také prohlásil, že svět trpí ztrátou schopnosti vzájemné komunikace a vyzdvihl Radu bezpečnosti, jejíž hodnota podle něj spočívá v tom, že je prostorem, kde soupeřící mocnosti mohou jednat.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic, uvedl server Times of Israel (ToI). Podle agentury Reuters izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý potvrdil, že izraelské jednotky převzaly kontrolu nad „strategickými oblastmi“. Není zatím jasné, o jak rozsáhlý postup se jedná. Děje se tak v době, kdy židovský stát pravidelně bombarduje Libanon navzdory podepsanému příměří a plánovaným mírovým jednáním.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Do muniční iniciativy přispívá už jen devět zemí, řekl Pavel Financial Times

Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil na polovinu – z loňských osmnácti na devět, napsal v úterý deník Financial Times (FT) s odvoláním na prohlášení prezidenta Petra Pavla. Podle něj iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů pro ni ale představuje obtíže. Vláda dle premiéra Andreje Babiše (ANO) dává přednost českým občanům. Podle resortu obrany jsou pro letošek zatím uzavřené smlouvy na milion kusů velkorážní munice pro Ukrajinu, napsal později Reuters. Pavel věří, že se iniciativě podaří letos dosáhnout stejných čísel jako loni.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

VideoRusové dál ničí Donbas, „zóna smrti“ se zvětšuje

Evropská unie, Německo, Norsko a Nizozemsko si předvolaly ruské zástupce kvůli pondělní výhrůžce systematickými údery na Kyjev a výzvě, aby cizinci ukrajinskou metropoli opustili. Rusko zesiluje tlak i na bojišti a dál destruuje Donbas, jehož získáním Moskva podmiňuje ukončení války. „Zóna smrti“, kde útoků přibývá, se rozšiřuje. Mnozí už dnes počítají s tím, že na podzim budou města neobyvatelná. Na místě natáčela zpravodajka ČT Darja Stomatová.
před 6 hhodinami

VideoLimit na rozpravu či důstojné oblečení. Ve slovenském parlamentu platí nová pravidla

Ve slovenském parlamentu začala platit nová pravidla, která byla schválena už v lednu – rozšířily se například podmínky, za nichž mohou být poslanci vykázáni ze sálu a vrátit se smí jen na samotné hlasování. Došlo také ke zkrácení rozpravy na přibližně patnáct minut pro každého zákonodárce či zákazu neformálního oblečení. Jedná se o reakci na skandální jednání z prosince plné nadávek a potyček. Poslanci nyní mohou za podobné excesy přijít o měsíční plat. Koalice změny prezentuje jako kultivaci schůzí, opozice varuje před možným zneužitím.
před 6 hhodinami

Federální soud zablokoval Alabamě nové volební obvody zvýhodňující republikány

Americký federální soud v úterý zakázal státu Alabama použít ve volbách do Sněmovny reprezentantů novou mapu volebních obvodů, která by mohla zvýhodnit republikány, informovala světová média. Překreslení počítalo se zrušením jednoho ze dvou obvodů, v nichž tvoří většinu černošské obyvatelstvo, které z velké části volí demokraty. Podle soudců nová mapa tyto voliče záměrně diskriminuje.
před 7 hhodinami
Načítání...