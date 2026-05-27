Výbuch v papírně na západě USA zabil člověka, devět lidí se pohřešuje

Nejméně jeden člověk zemřel po úterní explozi v papírně ve státě Washington na západě USA. Dalších devět lidí se pohřešuje. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na úřady. Dalších deset lidí utrpělo zranění. Příčinu neštěstí vyšetřuje policie.
V papírně společnosti Nippon Dynawave Packaging ve městě Longview asi 200 kilometrů jižně od Seattle podle vyjádření firmy v úterý ráno místního času (odpoledne SELČ) explodovala chemikálie používaná při výrobě papíru. Unikla z porouchané nádrže o objemu 300 tisíc litrů, která byla plná asi ze 60 procent. V nádrži se měl nacházet bílý louh. Firma se nachází v průmyslové zóně, kde sídlí další dřevařské, papírenské a chemické podniky.
„Nádrž je i nadále nestabilní, což vytváří nebezpečné podmínky pro záchranáře,“ uvedli místní hasiči. „Záchranáři pokračují v úsilí o strukturální posílení a stabilizaci místa, než budou moci bezpečně pokračovat další záchranné operace,“ dodali.
Továrna zaměstnává na jeden tisíc lidí, není zcela jasné, kolik jich v době tragédie bylo uvnitř. Mezi zraněnými je devět zaměstnanců a jeden zasahující hasič. Úřady doplnily, že některé oběti utrpěly popáleniny nebo vdechnutí nebezpečných látek, závažnost zranění se podle nich pohybovala od lehkých až po kritické. Veřejnosti podle úřadů nehrozilo bezprostřední ohrožení.
„Jsem hluboce zarmoucen zprávou, že na místě někdo zemřel,“ uvedl washingtonský guvernér Bob Ferguson, který vyjádřil účast blízkým obětí. Zároveň oznámil, že na místo byli vysláni ekologičtí experti, aby zhodnotili možný dopad havárie na životní prostředí.