Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii v Tuapse a dvě výsadkové lodě na Krymu


20. 4. 2026Aktualizovánopřed 27 mminutami|Zdroj: ČTK

V ruském černomořském přístavu v Tuapse vypukl po rozsáhlém ukrajinském dronovém útoku požár, uvádějí ruské telegramové kanály. O dronovém útoku na přístav informovaly také místní úřady. Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) zároveň oznámila, že v noci na neděli na Ruskem nelegálně anektovaném Krymu zasáhla dvě velké ruské výsadkové lodě a radar. Ruské armádě tak údajně způsobila škodu ve výši asi 155 milionů dolarů (3,2 miliardy korun). Rusko v noci na pondělí pokračovalo v náletech na ukrajinské civilisty.

Podle analýzy telegramového kanálu Astra hoří v areálu rafinerie v Tuapse v části, kde jsou nádrže. Rafinerie patřící Rosněfti se stala terčem náletu ukrajinských dronů už minulý týden a pak v ní hořelo několik dnů. Podnik je schopen zpracovat dvanáct milionů tun ropy ročně. V Tuapse je také jeden z nejdůležitějších přístavů na jihu Ruska, přes který se vyváží ropa, uhlí nebo hnojiva.

O dronovém útoku a požáru v přístavu informoval také gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondratěv. Podle jeho tvrzení zemřel při útoku jeden člověk a další utrpěl zranění.

Ukrajina útočí na ruské rafinerie, neboť Moskva získává prodejem ropy finance pro vedení své války. Kyjev cílí také na ruské vojenské objekty.

Ukrajinistka Lenka Víchová k ukrajinským útokům na ruské cíle
HUR: Zasáhli jsme dvě ruské výsadkové lodě

Ukrajinská vojenská rozvědka tvrdí, že zasáhla dvě velké ruské výsadkové lodě. Útok obě plavidla, která Rusko podle HUR využívalo ve válce proti Ukrajině, vyřadil z provozu, sdělila rozvědka. Lodě se nacházely v Sevastopolském zálivu.

HUR informovala o zásahu plavidla Jamal z třídy výsadkových lodí vyráběných do roku 1991 v loděnicích v polském Gdaňsku. Může převážet až pět set tun nákladu a výsadkáře. Její cena se odhaduje na osmdesát milionů dolarů.

Druhým zasaženým plavidlem je dle Ukrajinců Nikolaj Filčenkov. Tento typ výsadkových lodí vyráběla do roku 1977 loděnice v Kaliningradu. Pojme tisíc tun nákladu, což jí umožňuje převážet desítky kusů vojenské techniky a početný výsadkářský kontingent. Má hodnotu asi sedmdesát milionů dolarů. Cenu zničeného radarového systému HUR odhadla na pět milionů dolarů.

Největším ukrajinským úspěchem během úderů proti plavidlům ruské Černomořské floty bylo potopení křižníku Moskva v dubnu 2022. Vlajkovou loď flotily, na které bylo podle odhadů médií pět set lidí, zasáhla ukrajinská protilodní střela Neptun.

Křižník Moskva se stal s délkou přes 186 metrů největší zničenou válečnou lodí při bojové akci od konce druhé světové války a největší ruskou válečnou lodí zničenou nepřítelem od roku 1941.

Ruské útoky zranily ukrajinské civilisty

Rusko v noci na pondělí pokračovalo v náletech na ukrajinské civilisty. Ve Velykém Burluku na severovýchodě Charkovské oblasti ruský dron zasáhl obytný domek, ve kterém vypukl požár. Tři lidé jsou zranění, uvedla ukrajinská služba pro mimořádné situace (DSNS).

Z Brovar na východním předměstí Kyjeva úřady hlásí kromě jednoho zraněného také škody na obytných domech nebo autech.

Na různých místech Dněpropetrovské oblasti na středovýchodní Ukrajině ruské útoky zranily šest lidí, oznámil šéf regionální vojenské správy Oleksandr Hanža. Pět zraněných je v Nikopolu a jeho okolí, poškozené jsou rodinné domky, nejmenované podniky a blíže neurčená infrastruktura. Také v Kryvém Rihu ruský útok poničil infrastrukturu a panelový dům. Jeden muž je zraněný.

Bez zraněných se obešel dronový nálet na jihoukrajinský Mykolajiv, který Rusové podnikli v neděli pozdě večer. Podle velitele oblastní vojenské správy Vitalije Kima jsou ale poškozené panelové domy, rodinné domky, auta, chodníky a tramvajové koleje.

Následky ruského útoku v Záporožské oblasti

Aktuálně z rubriky Svět

V ruském černomořském přístavu v Tuapse vypukl po rozsáhlém ukrajinském dronovém útoku požár, uvádějí ruské telegramové kanály. O dronovém útoku na přístav informovaly také místní úřady. Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) zároveň oznámila, že v noci na neděli na Ruskem nelegálně anektovaném Krymu zasáhla dvě velké ruské výsadkové lodě a radar. Ruské armádě tak údajně způsobila škodu ve výši asi 155 milionů dolarů (3,2 miliardy korun). Rusko v noci na pondělí pokračovalo v náletech na ukrajinské civilisty.
V nedělních parlamentních volbách v Bulharsku po sečtení drtivé většiny hlasů vede s téměř 45 procenty hlasů uskupení Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva. Podle propočtů bulharských médií by výsledek měl straně stačit na získání absolutní většiny v Národním shromáždění. Jednoznačné vítězství Progresivního Bulharska by tak mohlo ukončit období politické nestability v zemi. Radev odmítá vojenskou pomoc Ruskem napadené Ukrajině.
Na Slovensku začalo hlavní líčení s pěti obžalovanými v případu exploze plynu a následného požáru v obytném domě v Prešově. Při tragédii přišlo v roce 2019 o život osm lidí a dalších několik desítek bylo zraněno. Informovala o tom slovenská média.
Ceny ropy prudce rostou. Děje se tak poté, co se zvýšilo napětí mezi USA a Íránem a Teherán znovu uzavřel Hormuzský průliv. Severomořská ropa Brent kolem 7:00 zdražovala o 5,4 procenta k 95,30 dolaru za barel, americká lehká ropa WTI přidávala téměř šest procent k 88,80 dolaru za barel. Stoupá i velkoobchodní cena plynu pro evropský trh. Klíčový termínový kontrakt s dodáním příští měsíc kolem 7:45 SELČ ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku přidával 7,6 procenta na 41,70 eura za megawatthodinu (MWh).
Severovýchodní pobřeží Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, uvedly podle agentur dopoledne SELČ místní úřady. Japonská meteorologická služba (JMA) vydala varování před až třímetrovou vlnou tsunami. První vlny již zasáhly pobřeží země, zatím jsou ale výrazně menší – nejvyšší byla zaznamenána ve městě Kudži a dosahovala asi 80 centimetrů. JMA varovala, že se očekává náraz dalších tsunami. Zemětřesení bylo dle agentury AFP tak silné, že otřáslo i výškovými budovami v Tokiu vzdáleném stovky kilometrů.
Velryba uvázlá na severu Německa se dokázala osvobodit a plave zátokou

Velryba uvázlá od března na mělčině na severu Německa se dokázala vyprostit a plave zátokou. Bylo to vidět na živých záběrech, které přenášela řada německých médií. Mladému keporkakovi zvanému Timmy pomohla zřejmě zvýšená hladina Baltského moře a možná i koryto, které v neděli vyhloubili členové iniciativy usilující o záchranu zvířete.
VideoÍrán může být po válce agresivnější, říká Telička. Je dál od jaderné bomby, míní Landovský

„V tuto chvíli je velmi diskutabilní, jestli byl (íránský) režim oslaben,“ uvedl v Duelu ČT24 bývalý eurokomisař a poslanec Evropského parlamentu Pavel Telička. Existuje podle něj také možnost, že Írán bude ještě „agresivnější“, než tomu bylo doposud. „Z hlediska dlouhodobé perspektivy nejsem příliš velkým optimistou,“ dodal. Primárních cílů útoku na Írán, tedy oddálit tuto blízkovýchodní zemi od jaderné bomby, bylo podle bývalého velvyslance při NATO Jakuba Landovského dosaženo. „Změna režimu jako sekundární cíl se nepovedla,“ připustil ale. Kromě války v Íránu probrali hosté debaty moderované Danielem Takáčem také opakovaná vyjádření některých amerických představitelů týkající se možnosti odchodu USA z NATO a obchodní vztahy mezi EU a Spojenými státy.
Těla dětí nalezená na hřbitově nepatřila obětem zločinů, uvedla trinidadská premiérka

Těla padesáti malých dětí a šesti dospělých objevená v sobotu na hřbitově v Trinidadu a Tobagu jsou ostatky, které si nikdo nevyzvedl, nešlo o oběti vražd, oznámila předsedkyně vlády ostrovního státu Kamla Persadová-Bissessarová.
