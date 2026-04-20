Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii v Tuapse a dvě výsadkové lodě na Krymu

V ruském černomořském přístavu v Tuapse vypukl po rozsáhlém ukrajinském dronovém útoku požár, uvádějí ruské telegramové kanály. O dronovém útoku na přístav informovaly také místní úřady. Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) zároveň oznámila, že v noci na neděli na Ruskem nelegálně anektovaném Krymu zasáhla dvě velké ruské výsadkové lodě a radar. Ruské armádě tak údajně způsobila škodu ve výši asi 155 milionů dolarů (3,2 miliardy korun). Rusko v noci na pondělí pokračovalo v náletech na ukrajinské civilisty.
Podle analýzy telegramového kanálu Astra hoří v areálu rafinerie v Tuapse v části, kde jsou nádrže. Rafinerie patřící Rosněfti se stala terčem náletu ukrajinských dronů už minulý týden a pak v ní hořelo několik dnů. Podnik je schopen zpracovat dvanáct milionů tun ropy ročně. V Tuapse je také jeden z nejdůležitějších přístavů na jihu Ruska, přes který se vyváží ropa, uhlí nebo hnojiva.
O dronovém útoku a požáru v přístavu informoval také gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondratěv. Podle jeho tvrzení zemřel při útoku jeden člověk a další utrpěl zranění.
Ukrajina útočí na ruské rafinerie, neboť Moskva získává prodejem ropy finance pro vedení své války. Kyjev cílí také na ruské vojenské objekty.
HUR: Zasáhli jsme dvě ruské výsadkové lodě
Ukrajinská vojenská rozvědka tvrdí, že zasáhla dvě velké ruské výsadkové lodě. Útok obě plavidla, která Rusko podle HUR využívalo ve válce proti Ukrajině, vyřadil z provozu, sdělila rozvědka. Lodě se nacházely v Sevastopolském zálivu.
HUR informovala o zásahu plavidla Jamal z třídy výsadkových lodí vyráběných do roku 1991 v loděnicích v polském Gdaňsku. Může převážet až pět set tun nákladu a výsadkáře. Její cena se odhaduje na osmdesát milionů dolarů.
Druhým zasaženým plavidlem je dle Ukrajinců Nikolaj Filčenkov. Tento typ výsadkových lodí vyráběla do roku 1977 loděnice v Kaliningradu. Pojme tisíc tun nákladu, což jí umožňuje převážet desítky kusů vojenské techniky a početný výsadkářský kontingent. Má hodnotu asi sedmdesát milionů dolarů. Cenu zničeného radarového systému HUR odhadla na pět milionů dolarů.
Největším ukrajinským úspěchem během úderů proti plavidlům ruské Černomořské floty bylo potopení křižníku Moskva v dubnu 2022. Vlajkovou loď flotily, na které bylo podle odhadů médií pět set lidí, zasáhla ukrajinská protilodní střela Neptun.
Křižník Moskva se stal s délkou přes 186 metrů největší zničenou válečnou lodí při bojové akci od konce druhé světové války a největší ruskou válečnou lodí zničenou nepřítelem od roku 1941.
Ruské útoky zranily ukrajinské civilisty
Rusko v noci na pondělí pokračovalo v náletech na ukrajinské civilisty. Ve Velykém Burluku na severovýchodě Charkovské oblasti ruský dron zasáhl obytný domek, ve kterém vypukl požár. Tři lidé jsou zranění, uvedla ukrajinská služba pro mimořádné situace (DSNS).
Z Brovar na východním předměstí Kyjeva úřady hlásí kromě jednoho zraněného také škody na obytných domech nebo autech.
Na různých místech Dněpropetrovské oblasti na středovýchodní Ukrajině ruské útoky zranily šest lidí, oznámil šéf regionální vojenské správy Oleksandr Hanža. Pět zraněných je v Nikopolu a jeho okolí, poškozené jsou rodinné domky, nejmenované podniky a blíže neurčená infrastruktura. Také v Kryvém Rihu ruský útok poničil infrastrukturu a panelový dům. Jeden muž je zraněný.
Bez zraněných se obešel dronový nálet na jihoukrajinský Mykolajiv, který Rusové podnikli v neděli pozdě večer. Podle velitele oblastní vojenské správy Vitalije Kima jsou ale poškozené panelové domy, rodinné domky, auta, chodníky a tramvajové koleje.