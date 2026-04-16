Rusko udeřilo na Kyjev, úřady hlásí oběť a zraněné


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Ruské invazní jednotky podnikly v noci na čtvrtek další vlnu útoků na Ukrajinu. Při úderu na ukrajinské hlavní město Kyjev zemřelo dítě, oznámil na telegramu starosta města Vitalij Klyčko. Dalších deset lidí utrpělo zranění. Už ve čtvrtek pozdě večer ruské drony podnikly nálet na Charkov. O několik hodin později se pak cílem dalšího ruského úderu stalo Dnipro.

„Podle předběžných informací v Podilské čtvrti zahynulo 12leté dítě,“ napsal Klyčko.

V Kyjevě se ozývaly výbuchy. Šéf městské vojenské správy Tymur Tkačenko varoval obyvatele, že Rusko útočí na město raketami. Vyzval je, aby zůstávali v krytech. Později oznámil, že útoky způsobily škody ve dvou čtvrtích, v jedné z nich vznikl požár v obytném domě.

V Obolonské čtvrti na místě, kde dopadly trosky sestřelené ruské střely, hořely užitkové budovy a auta. Podle Klička je zraněných deset lidí včetně záchranářů, kteří vyrazili k zásahu.

V Charkově se jeden z ruských dronů zřítil na ulici, poškodil několik rodinných domků a prorazil plynové potrubí, uvedl na telegramu starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov. Zranění jsou dva lidé.

Podle šéfa vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandra Hanži ruská armáda v Dnipru zaútočila na obytné čtvrti. Poškozený je pětipodlažní dům, částečně zničený je také jeden rodinný domek. Není vyloučené, že pod troskami se nachází člověk. Útoky si vyžádaly pět zraněných, uvedl Hanža v příspěvku na telegramu, kde zveřejnil video požáru na sídlišti.

Výběr redakce

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky, řešili i podporu bydlení

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Senát projedná zákon o vládní regulaci pohonných hmot příští týden

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Pavel jednal s Mileiem. Shodneme se v otázce Ukrajiny i Izraele, ocenil

před 7 hhodinami
Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2

před 8 hhodinami
Magyar řekl, že ho prezident pověří sestavením vlády. Čas ale hlavu státu netlačí

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Při střelbě na škole v Turecku zemřelo osm dětí a dospělý, oznámil ministr vnitra

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Čeští krajané v Chile požádali Pavla o podporu změny zákona o státním občanství

Prezident Petr Pavel se v Chile setkal s českými krajany. Zástupci krajanského spolku jej na akci na české ambasádě požádali o podporu změny zákona o státním občanství, který podle nich omezuje právo žádat o české občanství potomkům Čechů, kteří se narodili mimo území Československa mezi roky 1949 a 1969. Omezení podle nich dopadá na potomky krajanů v Chile.
před 8 mminutami

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Íránské ozbrojené síly varovaly, že v případě pokračující americké blokády íránských přístavů zablokují Ománské a Rudé moře. Píše to agentura AFP. Pentagon v následujících dnech vyšle na Blízký východ dalších asi šest tisíc vojáků, uvedl deník The Washington Post (WP) s odvoláním na americké činitele. Spojené státy zatím nevyjádřily souhlas s prodloužením příměří s Íránem, sdělil médiím vysoký představitel USA.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Izraelské útoky v jižním Libanonu ve středu zabily nejméně čtyři desítky lidí. Podle deníku L'Orient-Le Jour (OLJ) síly židovského státu bombardovaly 58 vesnic a měst. Izraelská armáda podle agentury AFP uvedla, že teroristické hnutí Hizballáh ráno vystřelilo na sever židovského státu nejméně třicet raket. Boje pokračují den po mírových jednáních ve Washingtonu. Izraelský bezpečnostní kabinet má ve středu večer jednat o zastavení bojů, v médiích se skloňuje možnost týdenního příměří.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Pavel jednal s Mileiem. Shodneme se v otázce Ukrajiny i Izraele, ocenil

Česko za účasti prezidenta Petra Pavla podepsalo v Argentině dohodu o zamezení dvojího zdanění. Tuzemským firmám to umožní snazší přístup na tamní trh. Obě země navíc v poslední době spojuje i podobný postoj v zásadních mezinárodních otázkách.
před 7 hhodinami

Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2

Europoslanci navrhují, aby v rámci úprav systému emisních povolenek ETS 2 byly ze systému vyňaty budovy určené k bydlení, ceny povolenek by pak měly být zastropovány na 45 eurech (asi 1100 korunách) za tunu oxidu uhličitého, a to v cenách za letošní rok. Návrh vyjednávací pozice Evropského parlamentu (EP) ve středu schválil výbor pro životní prostředí (ENVI). Zpravodajkou návrhu je europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) z nejsilnější Evropské lidové strany (EPP).
před 8 hhodinami

BBC propustí přes desetinu zaměstnanců, zruší až dva tisíce míst

Britská veřejnoprávní stanice BBC propustí až 2000 lidí, což je více než desetina jejích zaměstnanců, informovala ve středu na svém webu. Podle britských médií jde o největší rušení míst v BBC za posledních 15 let. Stanice svůj záměr zveřejnila nedlouho předtím, než se v květnu do jejího čela postaví bývalý manažer americké internetové společnosti Google Matt Brittin.
před 8 hhodinami

Magyar řekl, že ho prezident pověří sestavením vlády. Čas ale hlavu státu netlačí

Vítěz maďarských voleb Péter Magyar po středečním jednání s prezidentem Tamásem Sulyokem oznámil, že ho hlava státu pověří sestavením nové vlády, informovala agentura Reuters. Prezident však nemá ohledně ustavení premiéra žádný termín ani pevná pravidla, podotýká redaktor ČT Jan Šilhan. Magyarova strana Tisza získala v nedělních volbách ústavní většinu po šestnácti letech vlády Fideszu dosavadního premiéra Viktora Orbána.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...