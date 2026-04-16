Rusko udeřilo na Kyjev, úřady hlásí oběť a zraněné

Ruské invazní jednotky podnikly v noci na čtvrtek další vlnu útoků na Ukrajinu. Při úderu na ukrajinské hlavní město Kyjev zemřelo dítě, oznámil na telegramu starosta města Vitalij Klyčko. Dalších deset lidí utrpělo zranění. Už ve čtvrtek pozdě večer ruské drony podnikly nálet na Charkov. O několik hodin později se pak cílem dalšího ruského úderu stalo Dnipro.
„Podle předběžných informací v Podilské čtvrti zahynulo 12leté dítě,“ napsal Klyčko.
V Kyjevě se ozývaly výbuchy. Šéf městské vojenské správy Tymur Tkačenko varoval obyvatele, že Rusko útočí na město raketami. Vyzval je, aby zůstávali v krytech. Později oznámil, že útoky způsobily škody ve dvou čtvrtích, v jedné z nich vznikl požár v obytném domě.
V Obolonské čtvrti na místě, kde dopadly trosky sestřelené ruské střely, hořely užitkové budovy a auta. Podle Klička je zraněných deset lidí včetně záchranářů, kteří vyrazili k zásahu.
V Charkově se jeden z ruských dronů zřítil na ulici, poškodil několik rodinných domků a prorazil plynové potrubí, uvedl na telegramu starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov. Zranění jsou dva lidé.
Podle šéfa vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandra Hanži ruská armáda v Dnipru zaútočila na obytné čtvrti. Poškozený je pětipodlažní dům, částečně zničený je také jeden rodinný domek. Není vyloučené, že pod troskami se nachází člověk. Útoky si vyžádaly pět zraněných, uvedl Hanža v příspěvku na telegramu, kde zveřejnil video požáru na sídlišti.