Lidé umírali i během příměří, tvrdí ukrajinský představitel

Ruské síly v neděli zabily dva obyvatele ukrajinské Doněcké oblasti, dalšího člověka zranily, oznámil v pondělí ráno na platformě Telegram šéf správy tohoto regionu Vadym Filaškin. Do nedělní půlnoci přitom platilo příměří vyhlášené na pravoslavné Velikonoce. Kyjev i Moskva se už o víkendu navzájem vinily z jeho porušování. Se začátkem nového týdne ukrajinská armáda uvedla, že eviduje přes deset tisíc porušení klidu zbraní z ruské strany. Od půlnoci pak obě strany obnovily vzdušné útoky, vyplývá z hlášení obou stran.
Rusko v noci na pondělí zaútočilo na Ukrajinu 98 bezpilotními letouny, včetně dronů typu Šáhed, oznámily ráno ukrajinské vzdušné síly v hlášení, kde upřesnily, že ruská armáda tyto vzdušné útoky zahájila asi deset minut po půlnoci místního času. Protivzdušná obrana zneškodnila 87 nepřátelských dronů, dodalo letectvo. Dalších devět útočných bezpilotních letounů podle něj zasáhlo devět blíže neupřesněných míst.
V pondělí ráno resort obrany v Moskvě informoval o nočním sestřelení 33 ukrajinských dronů nad Bělgorodskou, Kurskou, Rostovskou, Brjanskou a Smolenskou oblastí, a také nad anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym. Ruská protivzdušná obrana podle něj tyto drony sestřelovala v časovém rozmezí od půlnoci do rána tamního času.
Porušování příměří ze strany Ruska
Ukrajinský generální štáb v pondělí ráno na sociální síti napsal, že během vyhlášeného příměří nezaznamenal letecké nebo raketové útoky, ani údery bezpilotními letouny typu Šáhed. Rusové ale podle něj ostřelovali pozice ukrajinské armády dělostřelecky, podnikali útočné operace a vyslali do boje jiné typy dronů jako jsou stroje Lancet nebo FPV drony vybavené kamerami.
„Celkem bylo od vyhlášení příměří zaznamenáno 10 721 (případů) jeho narušení ze strany nepřítele,“ uvedl ukrajinský generální štáb. Ukrajinské úřady už o víkendu vinily Rusko z porušování klidu zbraní a informovaly například o třech zraněných zdravotnících po ruském útoku na Sumskou oblast, který zasáhl sanitku.
Filaškin v pondělí uvedl, že Rusko zabilo dva lidi u Kramatorsku a Družkivky, dalšího člověka podle něj zranily. Podrobnosti o povaze útoků nesdělil. Ruské ministerstvo obrany o víkendu tvrdilo, že jeho armáda klid zbraní přísně dodržovala.
Ruské obvinění Ukrajiny
V neděli ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu ze tří nočních útoků na ruské pozice u Pokrovska, i útoků na dalších úsecích fronty v Dněpropetrovské, Sumské a Doněcké oblasti. V neděli ráno ruský resort obrany uvedl, že od sobotního odpoledne k nedělnímu ránu zaznamenal 1971 porušení klidu zbraní ukrajinskými vojsky.
Příměří u příležitosti pravoslavných Velikonoc bylo vyhlášeno na 32 hodin, a to od sobotní 16:00 (15:00 SELČ) do nedělní půlnoci (23:00 SELČ).
Ukrajina, která se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, pravidelně čelí útokům desítek až stovek ruských dronů dlouhého doletu a někdy také raket. Ukrajinské ozbrojené síly podnikají údery do hloubi Ruska nebo na Rusy okupovaná ukrajinská území nejčastěji pomocí bezpilotních letounů.