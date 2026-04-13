Lidé umírali i během příměří, tvrdí ukrajinský představitel


před 3 mminutami|Zdroj: ČTK

Ruské síly v neděli zabily dva obyvatele ukrajinské Doněcké oblasti, dalšího člověka zranily, oznámil v pondělí ráno na platformě Telegram šéf správy tohoto regionu Vadym Filaškin. Do nedělní půlnoci přitom platilo příměří vyhlášené na pravoslavné Velikonoce. Kyjev i Moskva se už o víkendu navzájem vinily z jeho porušování. Se začátkem nového týdne ukrajinská armáda uvedla, že eviduje přes deset tisíc porušení klidu zbraní z ruské strany. Od půlnoci pak obě strany obnovily vzdušné útoky, vyplývá z hlášení obou stran.

Rusko v noci na pondělí zaútočilo na Ukrajinu 98 bezpilotními letouny, včetně dronů typu Šáhed, oznámily ráno ukrajinské vzdušné síly v hlášení, kde upřesnily, že ruská armáda tyto vzdušné útoky zahájila asi deset minut po půlnoci místního času. Protivzdušná obrana zneškodnila 87 nepřátelských dronů, dodalo letectvo. Dalších devět útočných bezpilotních letounů podle něj zasáhlo devět blíže neupřesněných míst.

V pondělí ráno resort obrany v Moskvě informoval o nočním sestřelení 33 ukrajinských dronů nad Bělgorodskou, Kurskou, Rostovskou, Brjanskou a Smolenskou oblastí, a také nad anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym. Ruská protivzdušná obrana podle něj tyto drony sestřelovala v časovém rozmezí od půlnoci do rána tamního času.

Ukrajina a Rusko hlásí tisíce případů porušení klidu zbraní
Ukrajinský voják se po vzájemné výměně zajatců s Ruskem vrací do vlasti

Porušování příměří ze strany Ruska

Ukrajinský generální štáb v pondělí ráno na sociální síti napsal, že během vyhlášeného příměří nezaznamenal letecké nebo raketové útoky, ani údery bezpilotními letouny typu Šáhed. Rusové ale podle něj ostřelovali pozice ukrajinské armády dělostřelecky, podnikali útočné operace a vyslali do boje jiné typy dronů jako jsou stroje Lancet nebo FPV drony vybavené kamerami.

„Celkem bylo od vyhlášení příměří zaznamenáno 10 721 (případů) jeho narušení ze strany nepřítele,“ uvedl ukrajinský generální štáb. Ukrajinské úřady už o víkendu vinily Rusko z porušování klidu zbraní a informovaly například o třech zraněných zdravotnících po ruském útoku na Sumskou oblast, který zasáhl sanitku.

Filaškin v pondělí uvedl, že Rusko zabilo dva lidi u Kramatorsku a Družkivky, dalšího člověka podle něj zranily. Podrobnosti o povaze útoků nesdělil. Ruské ministerstvo obrany o víkendu tvrdilo, že jeho armáda klid zbraní přísně dodržovala.

Rusko i těsně před zahájením klidu zbraní zabíjelo na Ukrajině
Následky ruského útoku v Oděse (11. dubna 2026)

Ruské obvinění Ukrajiny

V neděli ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu ze tří nočních útoků na ruské pozice u Pokrovska, i útoků na dalších úsecích fronty v Dněpropetrovské, Sumské a Doněcké oblasti. V neděli ráno ruský resort obrany uvedl, že od sobotního odpoledne k nedělnímu ránu zaznamenal 1971 porušení klidu zbraní ukrajinskými vojsky.

Příměří u příležitosti pravoslavných Velikonoc bylo vyhlášeno na 32 hodin, a to od sobotní 16:00 (15:00 SELČ) do nedělní půlnoci (23:00 SELČ).

Ukrajina, která se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, pravidelně čelí útokům desítek až stovek ruských dronů dlouhého doletu a někdy také raket. Ukrajinské ozbrojené síly podnikají údery do hloubi Ruska nebo na Rusy okupovaná ukrajinská území nejčastěji pomocí bezpilotních letounů.

Výběr redakce

Vláda schválila návrh zákona, který umožní snáze regulovat ceny pohonných hmot

03:56
Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu“

včera
Evropa vítá vítězství Tiszy

včera
Globální odbyt Škody Auto v prvním čtvrtletí vzrostl o čtrnáct procent

před 31 mminutami
Příznivci maďarské opozice slavili vítězství ve volbách

04:07
Maďarský forint po Orbánově porážce vystoupil na čtyřleté maximum

11:41
Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš

04:41

Aktuálně z rubriky Svět

Babiš poblahopřál Magyarovi, podle Macinky Česko přišlo v Orbánovi o spojence

Premiér Andrej Babiš (ANO) pogratuloval Péteru Magyarovi k vítězství v maďarských parlamentních volbách. Babiš uvedl, že si předseda strany Tisza získal důvěru většiny Maďarů a jsou s ním spojená velká očekávání. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) řekl pro CNN Prima News, že Česko ztratilo ve Viktoru Orbánovi spojence v EU, s budoucí vládou bude chtít mít nadstandardní vztahy. Podle něj výsledek není pro konzervativce špatná zpráva. Podle prezidenta Petra Pavla zvítězila demokracie.
včeraAktualizovánopřed 2 mminutami

Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu“

Maďarské parlamentní volby s velkým náskokem vyhrála opoziční Tisza. Její předseda Péter Magyar řekl, že strana získala bezprecedentní mandát. Podle nynějších propočtů má velkou šanci na dosažení ústavní většiny v parlamentu, díky níž bude moci v Maďarsku provádět dalekosáhlé změny. Premiér Viktor Orbán, který v zemi vládl posledních šestnáct let, prohru své strany Fidesz uznal.
včeraAktualizovánopřed 2 mminutami

před 3 mminutami

Thajský festival přilákal davy lidí na vodní bitvy

Tisíce lidí v barevných kostýmech v neděli zaplnily ulice Bangkoku během festivalu Songkran, při kterém Thajsko slaví nový rok. Místní obyvatelé i zahraniční turisté se navzájem ostřikovali vodními pistolemi. Polévání vodou je tradiční rituál, který symbolizuje očištění a má smýt vše špatné z předchozího roku. Podle agentury Reuters někteří účastníci festivalu uvedli, že zde našli dočasný únik před globální palivovou krizí spojenou s napětím na Blízkém východě.
před 12 mminutami

Evropa vítá vítězství Tiszy

Evropské srdce bije silněji, uvedla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová k výsledku maďarských voleb. Vítězství opoziční Tiszy uvítal i francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz nebo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Britský premiér Keir Starmer vítězství Tiszy označil za historický moment nejen pro Maďarsko, ale i pro evropskou demokracii.
včeraAktualizovánopřed 16 mminutami

Porážkou Orbána ztratili spojence Putin, Trump i Fico, píše slovenský tisk

Maďaři porazili režim dlouholetého premiéra Viktora Orbána, v jeho pádu je také odkaz pro slovenského premiéra a Orbánova spojence Roberta Fica (Smer), jakož i ruského vůdce Vladimira Putina, napsal slovenský list Sme k výsledkům parlamentních voleb v Maďarsku. Podle Denníku N je Orbánova porážka ránou pro Fica. Činitelé EU jsou mírně optimističtí, že by Magyar mohl odblokovat půjčku Kyjevu, ale zároveň opatrní, protože Magyar není tak proukrajinský, jak možná někteří doufali, píší Politico a Euronews.
před 19 mminutami

Příznivci maďarské opozice slavili vítězství ve volbách

V ulicích maďarského hlavního města Budapešti v noci na pondělí oslavovali příznivci opoziční strany Tisza vítězství v tamních parlamentních volbách. Uvádí to agentura Reuters a stanice BBC. Maďarská opozice čekala na vítězství v parlamentních volbách šestnáct let. Někteří příznivci opozice se obávali, že se změny vlády v zemi, kde měl mnoho let jasnou převahu premiér Viktor Orbán, nedočkají.
04:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Maďarský forint po Orbánově porážce vystoupil na čtyřleté maximum

Maďarský forint se v pondělí vůči euru vyšplhal na nejvyšší úroveň za více než čtyři roky, výrazně posilují rovněž maďarské akcie. V nedělních parlamentních volbách opoziční strana Tisza porazila vládní stranu Fidesz dlouholetého maďarského premiéra Viktora Orbána. Vítězství opozice by mohlo Maďarsku obnovit přístup k miliardám eur z fondů Evropské unie, který zablokovaly spory s Orbánem, píše agentura Reuters.
11:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Načítání...