Geologové přinesli další důkazy, že se Afrika roztrhne


před 53 mminutami|Zdroj: ČT24, Frontiers in Earth Science, New Scientist

Podoba kontinentů není neměnná. Před miliardami let byla Země jediným světadílem, od té doby se mnohokrát tvář světa proměnila. Tyto procesy probíhají i nadále, ale jsou nesmírně pomalé, proto se jen špatně odhalují. Teď se to podařilo oxfordským vědcům v případě Afriky.

Už několik let přibývá náznaků, že Afrika směřuje k rozdělení kontinentu na dva. Nový výzkum oxfordských geologů to potvrzuje. V oblasti, kterou zkoumali, totiž našli první náznaky toho, že takový proces tam může opravdu začínat.

Podle studie to vypadá, že zemský plášť v oblasti střední Afriky – konkrétně příkopové propadliny Kafue – mírně proniká k povrchu. Pokud by to pokračovalo, mohla by se tato příkopová propadlina rozvinout v novou hranici tektonických desek. Což by vedlo k rozdělení afrického kontinentu na dvě poloviny.

Důkazy v podobě helia

Geologové našli několik důkazů, že tento proces probíhá. Odhalili totiž, že podél 2500 kilometrů dlouhé propadliny Kafue se vyskytuje nečekaně vysoké množství izotopů helia. Pro laiky by to nebylo nic moc zajímavého, ale pro vědce je to důležitý signál. Naznačuje to, že horké prameny v Zambii jsou přímo propojené se zemských pláštěm. A právě ony fungují jako komíny, kterými se tyto látky dostávají do zemské kůry.

Řez Zemí od jádra k exosféře. Levá část obrázku není ve správném měřítku
Zdroj: WIkimedia Commons/Nefronus (CC-BY-SA-0)

Nemusí to znamenat, že se začne na povrchu dít v nejbližší době něco dramatického – ve skutečnosti tomu zatím nic nenaznačuje. Ale podle vědců se vyplatí situaci začít bedlivěji sledovat, už jen proto, že to zlepší poznání těchto dlouhodobých jevů.

Rozhodně by se toto rozdělení neodehrálo brzy. Ve skutečnosti podle autorů lidstvo nemusí problém vůbec řešit, protože horizont, v jakém by trhání, natožpak samotné oddělení kontinentů, mohlo začít, dalece překračuje horizont existence nejen lidské civilizace, ale i celého druhu Homo sapiens. Jedná se totiž o proces trvající desítky milionů let, který se navíc může sám zastavit.

Geologové odmítli vyhlásit antropocén. Jako pojem ale prý bude i nadále široce používán
Důl v Indii, ilustrační foto

„Naše data potvrzují, že tento systém je v současné době ‚probuzený‘ a geologicky aktivní,“ řekla časopisu New Scientist autorka studie a geoložka z Oxfordu Ruta Karolyteová. „To, že se vyvíjí aktivní příkopová propadlina, ale nutně neznamená, že tam za 100 milionů let bude oceán. Je to nicméně možnost.“

Podobné zlomové zóny nejsou výjimečné, pro vědce je ale výjimečné dostat se k nim v tak raném stádiu jejich vzniku. Že by Kafue mohlo něco takového čekat, naznačuje i několik dalších jevů, jež tam probíhají. Na ty se ale vědci v tomto výzkumu nesoustředili.

Zambie, plyn, zemská kůra

Vědci odebírali vzorky bublinek plynu, který uniká ze Země na povrch z osmi geotermálních vrtů a pramenů v Zambii – šest z nich na výše popsané zlomové linii, dva mimo ni. Ukázalo se, že právě šestici zdrojů na zlomu něco spojuje, a to že na všech geologové našli neobvykle vysoké množství helia. To by mohlo mít více zdrojů, ale izotopy, jež vědci odhalili, odpovídají těm v zemském plášti. Také vzorky oxidu uhličitého ze zlomu naznačují blízkost pláště.

Což znamená, že šlo o plyny, které vznikly na tomto místě a přímo se dostávají na povrch – a to zase potvrzuje hypotézu, že je oblast aktivní. Podle studie to nabízí Zambii spoustu příležitostí, přinejmenším do doby, než tam za stovku milionů let vtrhne moře. Tato geologická aktivita totiž otevírá snadný přístup nejen ke geotermální energii, Zambie by mohla takto získat také helium a vodík, což jsou zdroje s významným ekonomickým využitím.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

10:44Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země

Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země

před 5 hhodinami
Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

06:01Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Framatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

VideoFramatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

před 18 hhodinami
Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami
Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

před 22 hhodinami
Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

před 23 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Geologové přinesli další důkazy, že se Afrika roztrhne

Podoba kontinentů není neměnná. Před miliardami let byla Země jediným světadílem, od té doby se mnohokrát tvář světa proměnila. Tyto procesy probíhají i nadále, ale jsou nesmírně pomalé, proto se jen špatně odhalují. Teď se to podařilo oxfordským vědcům v případě Afriky.
před 53 mminutami

Mrkání černých děr popsal brněnský student

V odborném časopise Astronomy and Astrophysics vyšla vědecká studie, kterou napsali brněnští vědci. Analyzovali v ní pozoruhodné „pomrkávání“ aktivních galaktických jader, jež může nabídnout pohled do míst, kam se jinak astronomům dívá zatím jen nesmírně obtížně.
před 3 hhodinami

Šéf Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv končí, oznámil Trump

Ve funkci šéfa vlivného amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) končí Marty Makary. O jeho rezignaci informoval americký prezident Donald Trump. Agentura AFP podotýká, že Makaryho konci v čele úřadu předcházelo několik týdnů politického chaosu v nejvyšších patrech instituce.
před 14 hhodinami

Česko spustilo svou AI Factory. Pomůže firmám i státu

V národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě zahájil provoz první český uzel evropské infrastruktury pro umělou inteligenci a superpočítače (CZAI). Nabídne výpočetní kapacity i podpůrné služby pro firmy, vědce nebo veřejnou správu. Součástí projektu za zhruba miliardu korun bude také pořízení nového superpočítače.
před 19 hhodinami

Ve Španělsku poprvé operovali tříměsíční dítě s ucpanou ledvinou pomocí robota

Medicínský milník se podařil madridské nemocnici 12 de Octubre. Pacient byl z nemocnice propuštěn 48 hodin po operaci a jeho stav se vyvíjí příznivě.
před 21 hhodinami

TikTok při prezidentských volbách v USA stranil republikánům, ukázala analýza

Algoritmus aplikace TikTok nezacházel s demokraty a republikány během amerických prezidentských voleb v roce 2024 rovnocenně. Tvrdí to autoři nové studie, která vyšla v květnu v odborném časopisu Nature. Podle nich nahrával republikánům.
před 21 hhodinami

Ve Švýcarsku sílí klimatický fatalismus

Ačkoli Švýcarsko patří k nejrychleji se oteplujícím zemím světa, podle nového mezinárodního průzkumu společnosti Ipsos tam sílí nezájem o klimatickou změnu i přesvědčení, že na řešení jejích dopadů je už pozdě.
před 22 hhodinami

Velký vydavatel vědeckých časopisů žaluje Metu kvůli zneužití obsahu

Není žádným tajemstvím, že celá řada umělých inteligencí (AI) vznikla díky nelegálnímu kopírování obsahu, který je chráněný autorskými právy. K desítkám firem i jednotlivců, jež žalují společnosti zabývající se AI kvůli zneužití autorsky chráněných děl, se teď připojilo i jedno z největších vědeckých nakladatelství.
před 23 hhodinami
Načítání...