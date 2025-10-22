Ukrajina se předběžně dohodla se Švédskem na koupi až 150 gripenů


Ukrajina v budoucnu od Švédska koupí 100 až 150 bojových letounů JAS-39 Gripen. Po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským to oznámil premiér Švédska Ulf Kristersson, informují agentury Reuters a AFP. Podotýkají však, že jde zatím jen o předběžnou dohodou. Zelenskyj před novináři uvedl, že cílem Kyjeva je získat první gripeny už příští rok.

Kristersson oznámil, že Švédsko a Ukrajina podepsaly dohodu o dlouhodobé spolupráci v letecké obraně, která zahrnuje i možnost prodeje 100 až 150 nově vyrobených gripenů v nejmodernější verzi E. Zelenskyj se švédským premiérem ve středu společně navštívili továrnu firmy Saab, která gripeny vyrábí.

„Jsme si plně vědomi, že je před námi dlouhá cesta,“ poznamenal Kristersson. „Ale od teď jsme odhodláni prozkoumat všechny možnosti, jak v budoucnu dodat Ukrajině velké množství stíhaček gripen,“ dodal.

Ukrajinský prezident Zelenskyj očekává, že budoucí smlouva se Švédskem Kyjevu umožní získat nejméně 100 gripenů. Podotknul také, že Ukrajina má zájem na společné výrobě dronů se švédskou firmou Saab.

Ukrajina navyšuje výrobu zbraní
Ukrajinské zbrojení a spolupráce s Německem

Ukrajinci si letadla již vyzkoušeli

O možnosti dodávek gripenů na Ukrajinu se uvažovalo už dříve, ale loni v květnu Švédsko tyto plány pozastavilo, podle ministra obrany Pala Jonsona proto, že Ukrajina se tehdy soustředila na práci s americkými letouny F-16, které mohla získat okamžitě. Moderní západní stíhačky země, která se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, využívá k obraně proti každodenním ruským vzdušným útokům.

Agentura Reuters ve středu napsala, že ukrajinští piloti už byli ve Švédsku, aby si gripeny vyzkoušeli.

Letouny JAS-39 Gripen jsou v provozu od roku 1996 a firma Saab jich dosud vyrobila přibližně 280. Švédská vláda si podle Reuters objednala 60 gripenů verze E a firma Saab zvyšuje kapacitu v Linköpingu ve snaze vyrábět během několika let 20 až 30 těchto letadel ročně. Saab vyrábí gripeny také v Brazílii. Gripeny nyní využívá také české letectvo a na začátku září ministerstvo obrany prodloužilo jejich pronájem do roku 2035, kdy by je měly na českém nebi nahradit americké stroje F-35.

Zelenskyj: Trumpův návrh zastavit boje na současné linii je dobrý kompromis
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během nedávné schůzky s prezidentem USA Donaldem Trumpem

