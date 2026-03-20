Ropa zlevňuje po slibu Izraele neútočit na energetiku, údery omezil i Írán


20. 3. 2026Aktualizovánopřed 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Ceny ropy v pátek klesají poté, co Izrael uvedl, že přestane utočit na energetickou infrastrukturu. Počet íránských úderů na energetiku se oproti začátku tohoto týdne rovněž snížil, což také pomohlo zmírnit růst cen ropy, které se předtím pohybovaly poblíž čtyřletých maxim, uvedla agentura Bloomberg.

Severomořská ropa Brent kolem 9:30 SEČ zlevňovala o 1,26 procenta na 107,34 USD (asi 2290 korun) za barel. Cena americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu vykazovala pokles o 1,26 procenta na 94,35 USD (přibližně 2010 korun) za barel.

V kuvajtských rafineriích Míná al-Ahmadí v pátek ráno znovu vypukl požár po útoku drony. Národní ropná společnost už ve čtvrtek oznámila, že po podobném útoku vznikl požár v jedné z provozních jednotek rafinerie Míná al-Ahmadí. Později uvedla, že bezpilotní letoun způsobil menší požár i v její druhé velké rafinerii Míná Abdalláh.

„Ceny (komodit) mohou (dál) letět nahoru, protože to, co sledujeme, je disrupce (narušení) v regionu klíčovém jak pro produkci ropy, tak zkapalněného zemního plynu. Když se podíváme na křivku cen komodit za poslední týden, tak je to taková horská dráha. (…) Írán si je vědom toho, že velice jednoduše a lacino je schopen způsobit světovým trhům či Spojeným státům velkou bolest tím, že zaútočí na energetickou infrastrukturu zálivových států,“ vysvětlil na ČT24 Martin Jirušek z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Martin Jirušek z Masarykovy univerzity k cenám ropy a plynu
Židovský stát oznámil, že již nebude útočit na energetickou infrastrukturu poté, co úder na íránské plynové pole vyvolal odvetné akce po celém Blízkém východě a setkal se s kritikou od amerického prezidenta Donalda Trumpa, připomněl Bloomberg.

„Izrael jednal sám“

„Izrael jednal sám,“ prohlásil na tiskové konferenci premiér Benjamin Netanjahu, ačkoli představitelé země dříve prohlásili, že o náletu informovali Spojené státy.

Netanjahu rovněž sdělil, že izraelské síly podpoří snahu USA o znovuotevření Hormuzského průlivu a že válka skončí dříve, než si lidé myslí. Jeho výroky pomohly uklidnit trhy poté, co již tak vysoké ceny energií opět prudce vzrostly. Cena ropy Brent se ve čtvrtek vyšplhala až ke 120 dolarům (přes 2550 korun) za barel.

Jeruzalém a Washington poslední únorový den zahájily útok na Írán, ten v odvetě útočí na Izrael a na arabské státy v regionu, jež hostí americké vojenské základny. Doprava v klíčovém Hormuzském průlivu v důsledku války téměř ustala. Při normálním provozu touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu.

Alpské ledovce se roztékají před očima. Ty v Německu zřejmě zmizí do třicátých let

Poslední čtyři německé ledovce za poslední dva roky ztratily více než čtvrtinu své plochy, odtávání je tak výrazně rychlejší, než se dosud předpokládalo. Uvádí to nová studie, která za hlavní příčinu považuje změnu klimatu. Geograf Wilfried Hagg z mnichovské univerzity a glaciolog Christoph Mayer z Bavorské akademie věd výsledky svého výzkumu zveřejnili v předvečer Světového dne ledovců, který je 21. března.
Chytré hodinky sportujícího vojáka odhalily polohu francouzské letadlové lodě

Díky sportovní aplikaci Strava, kterou používal jeden z vojáků při běhání, se francouzskému deníku Le Monde podařilo ve Středozemním moři lokalizovat francouzskou letadlovou loď Charles de Gaulle. Le Monde o tom informoval na svém webu. Plavidlo se přibližuje k Íránu, proti němuž od 28. února provádějí Izrael a Spojené státy vzdušné údery.
Represe jsou všudypřítomné. Mezi Íránci vládne beznaděj

Každodenní bombardování a všudypřítomné represe. Tak popisují běžní Íránci svůj život v zemi, která je už třetí týden ve válce s Izraelem a Spojenými státy. Miliony lidí opustily své domovy, další se bojí dlouhodobých ekonomických následků války. Naději postupně ztrácejí i podporovatelé změny režimu. Nepřejí si, aby z jejich země zbyly jen trosky.
Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii

Izraelské ozbrojené síly (IDF) zahájily v pátek ráno nové údery na „infrastrukturu“ íránských úřadů v hlavním městě Teheránu. Agentura AFP píše, že nad Jeruzalémem byly v noci slyšet exploze poté, co izraelská armáda potvrdila útok balistickými raketami z Íránu. IDF zabila mluvčího íránských revolučních gard, který v reakci na izraelského premiéra odmítl tvrzení, že Írán již není schopen vyrábět balistické střely. Izrael v noci na pátek rovněž zaútočil na vojenské objekty na jihu Sýrie. Jde o první izraelský úder na tuto zemi za současné války proti Íránu.
Summit EU vyzval k zastavení útoků na energetiku v íránské válce. Řešil i povolenky

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie (EU) vyzvali k zastavení útoků na energetická zařízení v íránské válce, jejíž aktuální eskalace výrazně zvedá ceny ropy a plynu. Na summitu v Bruselu se zabývali i dopady konfliktu, zejména pokud jde o ceny energií. Lídři debatovali i o posilování konkurenceschopnosti EU. Český premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání prohlásil, že Evropská komise do června předloží návrh revize systému emisních povolenek.
EU poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur tak či onak, potvrdila šéfka Komise

Předsedkyně Evropské komise po skončení čtvrtečního summitu Evropské unie (EU) zopakovala, že sedmadvacítka poskytne Ukrajině půjčku v hodnotě 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun) tak či onak. Předseda Evropské rady António Costa v návaznosti na to vzkázal maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, že nikdo nemůže Radu vydírat.
Kosťantynivka je klíčová pro vývoj v rusko-ukrajinské válce, míní projekt DeepState

Ukrajinské ozbrojené síly se připravují na očekávanou jarní ofenzivu ruské armády. Podél 1300 kilometrů dlouhé fronty je zatím stále těžší odhadnout detailní pozice obránců i agresorů. Od samého začátku otevřené invaze Moskvy se o to snaží neoficiální projekt DeepState. Za tu dobu se skupina nadšenců proměnila v klíčový zdroj informací pro běžné lidi i mezinárodní média.
