Ropa zlevňuje po slibu Izraele neútočit na energetiku, údery omezil i Írán

Ceny ropy v pátek klesají poté, co Izrael uvedl, že přestane utočit na energetickou infrastrukturu. Počet íránských úderů na energetiku se oproti začátku tohoto týdne rovněž snížil, což také pomohlo zmírnit růst cen ropy, které se předtím pohybovaly poblíž čtyřletých maxim, uvedla agentura Bloomberg.
Severomořská ropa Brent kolem 9:30 SEČ zlevňovala o 1,26 procenta na 107,34 USD (asi 2290 korun) za barel. Cena americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu vykazovala pokles o 1,26 procenta na 94,35 USD (přibližně 2010 korun) za barel.
V kuvajtských rafineriích Míná al-Ahmadí v pátek ráno znovu vypukl požár po útoku drony. Národní ropná společnost už ve čtvrtek oznámila, že po podobném útoku vznikl požár v jedné z provozních jednotek rafinerie Míná al-Ahmadí. Později uvedla, že bezpilotní letoun způsobil menší požár i v její druhé velké rafinerii Míná Abdalláh.
„Ceny (komodit) mohou (dál) letět nahoru, protože to, co sledujeme, je disrupce (narušení) v regionu klíčovém jak pro produkci ropy, tak zkapalněného zemního plynu. Když se podíváme na křivku cen komodit za poslední týden, tak je to taková horská dráha. (…) Írán si je vědom toho, že velice jednoduše a lacino je schopen způsobit světovým trhům či Spojeným státům velkou bolest tím, že zaútočí na energetickou infrastrukturu zálivových států,“ vysvětlil na ČT24 Martin Jirušek z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Židovský stát oznámil, že již nebude útočit na energetickou infrastrukturu poté, co úder na íránské plynové pole vyvolal odvetné akce po celém Blízkém východě a setkal se s kritikou od amerického prezidenta Donalda Trumpa, připomněl Bloomberg.
„Izrael jednal sám“
„Izrael jednal sám,“ prohlásil na tiskové konferenci premiér Benjamin Netanjahu, ačkoli představitelé země dříve prohlásili, že o náletu informovali Spojené státy.
Netanjahu rovněž sdělil, že izraelské síly podpoří snahu USA o znovuotevření Hormuzského průlivu a že válka skončí dříve, než si lidé myslí. Jeho výroky pomohly uklidnit trhy poté, co již tak vysoké ceny energií opět prudce vzrostly. Cena ropy Brent se ve čtvrtek vyšplhala až ke 120 dolarům (přes 2550 korun) za barel.
Jeruzalém a Washington poslední únorový den zahájily útok na Írán, ten v odvetě útočí na Izrael a na arabské státy v regionu, jež hostí americké vojenské základny. Doprava v klíčovém Hormuzském průlivu v důsledku války téměř ustala. Při normálním provozu touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu.