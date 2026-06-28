Macinka: Delegaci na summit NATO povede premiér, ÚS nezrušil usnesení vlády


před 41 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Vedoucím delegace na summitu NATO v turecké Ankaře bude premiér Andrej Babiš (ANO), zúčastní se obou částí akce, uvedl v neděli na CNN Prima News ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Zdůvodnil to tím, že Ústavní soud, který uložil vládě prezidenta Petra Pavla na akci akreditovat, v předběžném opatření nezrušil platné pondělní usnesení vlády o složení delegace. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) věří, že je na každé členské zemi, aby si rozhodla, koho do delegace zařadí. Ostatní státy tak podle něj tuzemskou delegaci komentovat nebudou, řekl v Nedělní debatě ČT moderované Terezou Kručinskou.

S definitivním složením delegace seznámí Macinka nejdřív v pondělí vládu, doplnil. Potvrdil, že termín pro akreditaci prezidenta Pavla, jak to uložil Ústavní soud v předběžném opatření, vypršel v pátek. Podle Macinky je o sestavě delegace informován předseda vlády. Ten v neděli na sociálních sítích řekl, že o záležitosti promluví po pondělním zasedání kabinetu.

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Prezident Petr Pavel

Podle vicepremiérky Aleny Schillerové (ANO) se v pondělí veřejnost bezpochyby dozví, že prezident na summit akreditován je. Rozhodnutí Ústavního soudu musí být respektováno, konstatovala na CNN Prima News. Macinka zřejmě chce o věci informovat komplexně, soudí o tom, proč ministr zahraničí nechce své kroky komentovat.

Jednání v Ankaře budou dle Zůny klíčová. Vláda se dle něj domnívá, že nastala doba, aby na summitu NATO zastupoval stát ten, kdo nese primární odpovědnost – což je podle něj v případě tuzemska premiér. „Už bylo načase, aby tato věc byla vypořádána,“ prohlásil v ČT.

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel v debatě se Zůnou souhlasil v tom, že nadcházející summit bude klíčový. Česko podle něj má veliké štěstí, že na Hradě sedí člověk, který má s NATO bohatou zkušenost a mezi aliančními partnery respekt. Z toho podle něj může tuzemsko těžit.

„Ztrácíme tu pozici, jestliže ještě než na ten summit jedeme, tak se tady dějí tyto žabomyší války o to, jestli prezident pojede, nebo ne. Byť to bylo vždycky zvykem,“ řekl Havel s tím, že podle něj nejde o nic jiného než pomstu Motoristů za to, že Pavel odmítl jmenovat ministrem Filipa Turka (za Motoristy).

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