Sněmovna by mohla hlasovat o pravomocích prezidenta k vedoucím misí

Poslanci by mohli ve středu hlasovat o omezení pravomocí prezidenta republiky k vedoucím stálých misí nebo o zavedení funkčního období tajemníků radnic. Sporné úpravy by se mohly dostat do širší doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích. V závěrečném sněmovním kole je také protiobstrukční novela jednacího řádu.
S návrhem na zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací přišel Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). Vedoucí stálých misí by v případě přijetí úpravy pověřoval a odvolával ministr zahraničí.
Zavedení pětiletého funkčního období pro ředitele krajských a tajemníky městských a obecních úřadů prosazuje skupina koaličních poslanců. S návrhem nesouhlasí například Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, podle kterého představuje riziko pro stabilitu, profesionalitu a nezávislost veřejné správy.
Protiobstrukční novela jednacího řádu zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůzí sněmovny a dává plénu širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Omezení by se mohlo nově vztahovat i na poslance s právem přednostního vystoupení, v původní podobě kromě předsedy dolní komory. Poslanci mu podle dohod koalice s opozicí výjimku z omezení nakonec patrně nedají. Ponechají také současnou podobu krátkých poznámek, kterými poslanci reagují na vystoupení svých kolegů.
Odpoledne budou poslanci projednávat předlohy v prvním a druhém čtení. Jde například o návrh zákona o digitální ekonomice a o uzákonění kvót pro podíl žen ve vedení velkých firem.