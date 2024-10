Vláda plánuje zdvojnásobit rentu pro bývalé prezidenty

Druhý český prezident Václav Klaus v projevu před pražským Obecním domem zkritizoval kabinet Petra Fialy (ODS) za způsob sestavování státního rozpočtu nebo za digitalizaci stavebního řízení. Vládní strany teď ale jemu a Miloši Zemanovi navrhují výrazně zvýšit rentu, na kterou mají exprezidenti nárok.

„Všechno je valorizováno a zvyšováno, jenom jediná věc v celé naší zemi ne, a to je něco, co dostává bývalý prezident. Mě to netrápí, já umím dobře vyžít s tím, co mám,“ tvrdí Klaus.