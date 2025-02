Putin dostal velmi málo, řekl Trump k propuštění Američana

Spojené státy ani Rusko prozatím neoznámily, co Moskva obdržela výměnou za Fogelovu svobodu. „Oceňujeme, co Putin udělal,“ řekl šéf Bílého domu po Fogelově příletu do vlasti.

Plnohodnotnou vojenskou invazi do sousední země zahájilo Rusko skoro před třemi lety. „Myslím, že pokud jde o válku, tak je zde dobrá vůle,“ konstatoval nyní Trump. Ten dříve tvrdil, že zastaví konflikt do 24 hodin od nástupu do úřadu a že by k válce vůbec nedošlo, kdyby byl v roce 2022 prezidentem.

Po inauguraci však připustil, že vyjednat klid zbraní potrvá déle. V nejnovějším rozhovoru pro Fox News Trump připustil, že Ukrajina by v budoucnu „mohla a nemusela být ruská“. Šéf Bílého domu navíc žádá za pomoc napadené zemi její vzácné kovy.