Válku s USA v celních sazbách nikdo nechce, shodli se Jurečka a Juchelka

Hlavní reakcí Evropské unie po oznámení cel na ocel a hliník ze strany nové americké vlády prezidenta Donalda Trumpa by měla být snaha jednat, shodli se v Událostech, komentářích ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a místopředseda Poslanecké sněmovny Aleš Juchelka (ANO). Jurečka míní, že by EU mohla snížit některá vlastní cla na zboží z USA, aby protistraně vyšla vstříc. Juchelka má za to, že EU měla jednání s USA o obchodních vztazích zahájit dříve a že je již „malinko pozdě“.

Americký prezident Donald Trump oznámil, že zavede pětadvacetiprocentní clo na dovoz oceli a hliníku do Spojených států. Cla se budou vztahovat na všechny země a vstoupit v platnost by měla 12. března. Trump později připustil, že zváží výjimku pro Austrálii. Cílem opatření je prý podpořit výrobu oceli a hliníku v USA, zároveň však zvyšuje riziko širšího obchodního konfliktu. Představitelé Evropské unie a dalších zemí plánují protiopatření, aby ochránili zájmy svých firem, současně však dodávají, že jsou připraveni s americkou vládou jednat.

Evropská unie by podle Jurečky mohla na Trumpův krok reagovat nějakým protiopatřením v oblasti vývozu služeb. „Evropský trh je významný pro klíčové technologické firmy, jako je Microsoft, Google, Meta a další,“ vyjmenoval. Na druhou stranu zmínil, že se před zhruba třemi týdny účastnil jednání špiček EU, kde padla zmínka o možné úpravě některých současných celních sazeb tak, aby vycházela Americe víc vstříc. „My dnes máme například vývoz aut z EU do USA zatížen clem 2,5 procenta, naopak auta dovážená sem z USA mají desetiprocentní sazbu,“ podotkl.

Možné důsledky cel

Ministr se domnívá, že dopady cel na Česko by byly spíše nepřímé, dolehnou silněji zřejmě například na Německo, kterému české firmy dodávají řadu výrobků nebo materiálů. „Evidentní je, že bude klíčové, jak dopadnou německé volby,“ řekl také. Žádoucí by podle Jurečky bylo, aby z nich vzešel silný kancléř, kterým by současný favorit na vítěze, předák konzervativní unie CDU/CSU Friedrich Merz, prý byl.

Juchelka zmínil lednovou predikci ministerstva financí, že pokud by byla ze strany USA zavedena cla ve výši deset procent, citelně by to snížilo růst české, evropské i americké ekonomiky. „Jde vidět, že obchodní války skutečně nemají smysl a je to dle mého názoru nějaký výkop pro budoucí vyjednávání jednotlivých obchodních pozic,“ zmínil.