Trump zavádí clo na dovoz veškeré oceli a hliníku do USA

Americký prezident Donald Trump oznámil zavedení pětadvacetiprocentního cla na dovoz oceli a hliníku do USA, a to bez žádných výjimek. Podepsal také příslušný dekret, oznámily tiskové agentury.

„Dnes zjednodušuji naše cla na ocel a hliník, aby každý pochopil, co to znamená. Je to 25 procent, bez výjimek. Týká se to každé země,“ řekl Trump v Bílém domě podle agentury AFP. Ta tento krok označila za novou fázi obchodní války, vedené americkým prezidentem proti zbytku světa.

Trump v neděli novinářům na palubě speciálu Air Force One cestou na finále amerického fotbalu sdělil, že se v pondělí chystá oznámit pětadvacetiprocentní cla na dovoz oceli a hliníku do USA. Cla by se měla týkat všech zemí a byla by nad rámec už zavedených cel. Bližší podrobnosti k tomu Trump nesdělil.

„Uvalení cel by bylo nezákonné a ekonomicky kontraproduktivní,“ napsala unijní exekutiva ve svém prohlášení. „Zavedením cel by USA zdanily své vlastní občany, zvýšily by náklady podnikání a podpořily inflaci. Cla navíc zvyšují ekonomickou nejistotu a narušují efektivitu a integraci globálních trhů,“ dodala.

Německý kancléř Olaf Scholz prohlásil, že EU stále čeká na formální oznámení o nových clech ze strany Spojených států, ale že na každý takový krok bude reagovat odvetnými opatřeními. „Každý, kdo zavede cla, musí počítat s proticly,“ uvedl kancléř podle agentury Reuters na předvolebním setkání na severu Německa.

„Je to Evropská komise, kdo určí, které sektory budou předmětem odvetných opatření," sdělil francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot televizi TF1. „Donald Trump už to udělal v roce 2018, a my jsme na to zareagovali. Zareagujeme zase,“ doplnil. Trump zavedl cla už za svého prvního funkčního období. Tehdy se vývoz těchto surovin z EU do USA snížil na polovinu, připomněla agentura DPA.