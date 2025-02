Bitcoin se po oznámení Trumpových cel propadl hluboko pod sto tisíc dolarů

Ztráty zaznamenávají i ostatní digitální měny, jako je solana či XRP. Trumpova digitální měna $Trump odepisovala zhruba patnáct procent.

Kryptoměny se obecně považují za riziková aktiva. Podle agentury AFP se jich investoři teď zbavují zejména proto, aby kompenzovali ztráty na jiných trzích, které se potýkají s problémy po zavedení cel.

Analytik: Trhy přecházejí do režimu averze k riziku

„Jsme svědky rozsáhlého kolapsu kryptoměn: trhy přecházejí do režimu averze k riziku,“ zdůraznil analytik společnosti SPI Asset Management Stephen Innes. Především jde podle něj o spěch při hledání likvidity, kdy se obchodníci zbavují spekulativních aktiv, aby se připravili na to, co by mohlo být přílivovou vlnou výzev k zaplacení marže na akciových trzích a na devizovém trhu, které zažívají prudké propady a nutí investory, aby tam vykryli ztráty.

„Ether je (v pondělí) týrán více než bitcoin nebo solana, protože očekáváme, že ty pravděpodobně budou tvořit součást této strategické rezervy, na rozdíl od etheru,“ sdělil analytik Jonathan Yark ze společnosti Acheron Trading. „V důsledku toho je ether mnohem méně odolný a podléhá zvýšené volatilitě,“ dodal.

Podle lednových zpráv z médií hodlá Trumpova administrativa uvolnit regulační rámec pro digitální měny. Zvažuje i vytvoření národní kryptoměnové strategické rezervy, což byl jeden z důvodů, proč cena bitcoinu před Trumpovou inaugurací tak prudce vzrostla. Od loňského září do letošního ledna se zhruba zdvojnásobila.