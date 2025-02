Zahraniční delegace nás obdivují, říká představitel nejhůře hodnoceného města

Podbořany získaly v Indexu prosperity regionů České spořitelny a platformy Evropa v datech nejhorší hodnocení. Tajemník tamního městského úřadu Martin Gutzer to v 90' ČT24 označil jako mylnou informaci. Do města podle něj pravidelně jezdí i zahraniční delegace, třeba z Walesu nebo z Číny, a Podbořanům vyjadřují obdiv. Starosta „vítězného“ Turnova Tomáš Hocke (SLK) uvedl, že anketu nepřeceňuje a je si vědom slabin, které jeho město má.

Město se podle něj může pyšnit mnohými úspěchy například v oblasti bydlení či investic. „Je tu také minimální nezaměstnanost, naopak lidi nemáme. Investujeme také do trávení volného času, momentálně rekonstruujeme kino, postavili jsme sportovní halu za padesát milionů, kterou v okolí nikdo nemá,“ vyjmenoval Gutzer.

Autoři indexu prosperity by se podle něj měli do Podbořan přijet podívat. Tvrdí, že do města pravidelně jezdí i zahraniční delegace, třeba z Walesu nebo z Číny. „Obdivují, jak malé sídlo dokáže dělat spoustu zajímavých projektů,“ prohlásil.