Index: Nejlepší podmínky k životu jsou v Turnově, nejhorší v Podbořanech

Nejlepší podmínky k životu v Česku jsou v Turnově a následně v Luhačovicích a Novém Městě na Moravě. Naopak nejnižší kvalita je v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji, které se potýkají s odlivem vzdělaných lidí, exekucemi a nižší délkou života. Nejhorší hodnocení z 206 mikroregionů mají Podbořany následované Bílinou a Karvinou. Vyplývá to z Indexu prosperity regionů České spořitelny a platformy Evropa v datech.

V řadě měřených parametrů ovládala přední příčky Praha, nakonec se umístila na 23. místě. Hodnocení jí snižovala vyšší kriminalita a horší dostupnost škol. Index sleduje sedm klíčových oblastí – od ekonomiky a demografie po vzdělávání, zdravotní péči či občanskou vybavenost. Ta zahrnuje například dostupnost veřejné dopravy, výdejních boxů, obchodů či internetu.

Turnov získal velmi dobré hodnocení ve všech sledovaných oblastech s výjimkou dostupnosti zdravotní péče. Nejlépe dopadl v možnostech trávení volného času a občanské vybavenosti. Město také patří mezi nejlépe obsloužené oblasti veřejnou dopravou a má nadprůměrné pokrytí silniční sítí a i relativně vysoký počet knihoven.

Data také potvrzují dlouhodobé rozdíly mezi kraji, ty se ukazují i mezi mikroregiony v jednotlivých regionech. Například v Plzeňském kraji se samotná Plzeň umístila na 67. místě z 206 mikroregionů. Těží například z dobré dostupnosti služeb, silné ekonomiky a vzdělanosti. Zbytek kraje si ale vede výrazně hůře. Například Tachov obsadil 177. místo a Horšovský Týn 195. příčku.

Bez vlastní univerzity

Karlovarskému kraji pak podle autorů neprospívá fakt, že jako jediný region v tuzemsku nemá vlastní univerzitu. Téměř polovina studentů z kraje odchází studovat do Prahy. Na samotný Karlovarský kraj připadá jen šest procent studentů, zatímco v sousedním Ústeckém kraji studuje třetina místních, jak ukazuje analýza.

Odlivem mladých lidí trpí také hlavní město, způsobují ho hlavně vysoké náklady na bydlení. Mladí lidé se proto často neusazují přímo v metropoli, ale míří do dostupnějších oblastí v jejím okolí. Hlavní město má zároveň největší kriminalitu v zemi, v přepočtu 25 trestných činů na tisíc obyvatel. Po Praze v kriminalitě následuje Most. Naopak nejbezpečnějším městem jsou Valašské Klobouky na Zlínsku.

Horší kvalitu života v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji způsobuje podle dat mimo jiné i nižší naděje dožití. Nejhůře je na tom Rumburk na Děčínsku, kde se lidé dožívají průměrně 75 let, tedy o pět let méně než v Praze a o šest let méně než v Novém Městě nad Metují, které má nejvyšší naději dožití v zemi. Dalším problémem je vyšší nezaměstnanost, zejména v Ústeckém kraji, a také nižší vzdělávací úspěšnost. V Rumburku například 1,5 procenta obyvatel nemá dokončený ani první stupeň základní školy.