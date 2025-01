Na Turnovsku se našla neandertálská osada. Objev je ve Střední Evropě unikátní

Turnovští archeologové oznámili jedinečný objev – našli důkazy, že v Českém ráji sídlili před 126 až 115 tisíci lety neandertálci. A to nikoliv v jeskyních, jak je u nich obvyklé, ale „pod širým nebem“.

Výzkum probíhal na přelomu loňského října a listopadu a zpočátku nic nenaznačovalo, že by se mohl zapsat do dějin archeologie. Vědci prováděli rutinní záchranný průzkum na Vesecku, který souvisel s budoucí stavbou. K objevu došlo až poslední den.

Jednalo se oválné a kruhové jámy, ale také o několik artefaktů. Pro nearcheologa by byly nezajímavé a asi by je přehlédl. Jenže turnovští vědci věděli, že se dívají na něco výjimečného. Tyto nálezy totiž ležely pod 0,5 až 1,8 metrů mocnou vrstvou jílovité spraše pocházející z poslední doby ledové. Odkrytá oblast pod ní pocházela z takzvaného Eemského interglaciálu, což je poslední doba meziledová a současně období, kdy na území současného Česka žil jediný prozatím předpokládaný druh bytosti, který by po sobě takové artefakty mohl zanechat. Člověk neandertálský.