Lidé a neandertálci se začali křížit, sotva se potkali, ukazuje kostra z Česka

Poté, co moderní lidé poprvé opustili Afriku, narazili na neandertálce. A téměř okamžitě se s nimi začali křížit. To vedlo k tomu, že dnes všichni lidé mimo Afriku mají v genomech přibližně 2–3 procenta neandertálské DNA. Více detailů prozradil mezinárodní výzkum, na němž se podíleli i čeští vědci: analyzoval kostru z návrší pod Zlatým koněm ve středních Čechách.

Asi před 140 tisíci lety žila zřejmě v Keni žena, které vědci říkají „mitochondriální Eva“. Byla to opravdová pramatka všech lidí: její geny nesou všichni současní lidé. Její potomci, kteří se označují jako „moderní lidé“, se pak další desítky tisíce let šířili Afrikou, pomalu postupovali směrem k severu. Před asi padesáti tisíci lety se jim podařilo dostat do Evropy.

Žena od Zlatého koně a jeden z mužů z Ranisu mají vůbec nejlépe dochovanou DNA, jakou se podařilo z této doby izolovat. Když vědci jejich genomy analyzovali, našli v nich také důkazy o vzhledu těchto lidí: měli tmavou barvu kůže a hnědé oči, což podle autorů studie odráží africký původ této rané evropské populace a fakt, že se ještě nestihli na život na severu dostatečně adaptovat.

Z analýzy také vyplývá, že tuto propojenou „česko-německou“ populaci tvořilo maximálně několik stovek jedinců, kteří mohli být rozptýleni na větším území. Autoři nenašli žádné důkazy o tom, že by tato malá populace lidí nějak geneticky přispěla k pozdějším Evropanům nebo jiné populaci.

Neandertálské propojení

Moderní lidé žili v Evropě společně s neandertálci. Je tedy pravděpodobné, že po migraci do Evropy první lidé druhu Homo sapiens sapiens měli s neandertálci sexuální kontakty, které vedly ke vzniku jejich společných potomků. Předchozí studie moderních lidí z doby před více než 40 tisíci lety našly o takových vztazích mezi moderními lidmi a neandertálci v DNA důkazů celou řadu. Jednalo se jak o starší stopy krátce po vstupu lidí do Evropy, tak o modernější příměsi.

V genomech jedinců ze Zlatého koně a Ranisu se ale žádné takové důkazy o nedávné příměsi neandertálců nenašly. Byly v nich ale stopy po „sexu s neandertálci“, které byly staré více než dva tisíce let: to naznačuje, že k první takovým kontaktům docházelo v podstatě těsně poté, co lidé opustili Afriku, pak ale u předků této skupiny na dlouhou dobu ustaly. Proč? To se zatím neví.

„Skutečnost, že skupiny moderních lidí, které se do Evropy dostaly možná později, nesou takové neandertálské předky, zatímco Ranis a Zlatý kůň nikoli, by mohla znamenat, že starší linie Zlatý kůň/Ranis se do Evropy dostala možná jinou cestou nebo se nepřekrývala v tak velké míře s oblastmi, kde žili neandertálci,“ spekuluje profesor Kay Prüfer, který byl jedním z vedoucích studie.