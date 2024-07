Neandertálci se starali o dítě s Downovým syndromem. Naznačuje to empatii a lásku

Downův syndrom máme společný s lidoopy

Z doby pravěku a starověku zná věda jen několik příkladů dětí s Downovým syndromem. Konkrétně pět. Všechny zemřely dřív, než dosáhly dvou let. To z Černé jeskyně je překonalo asi trojnásobně a dožilo se šesti nebo sedmi let, což je zcela výjimečné. Hlavně proto, že podle autorů výzkumu nemělo šanci do tohoto věku přežít, kdyby se o ně rodiče nebo kmen výjimečně nestarali. „Můžeme se domnívat, že k jeho dlouhému přežití mohlo dojít pouze proto, že se mu v této době dostávalo nepřetržité péče a pozornosti,“ podotýká studie.

Downův syndrom patří mezi nejčastější lidské genetické poruchy. Je způsobený změnou na 21. chromozomu, obvykle je spojený s opožděným tělesným růstem – a pokud dítě přežije do dospělosti, tak i lehkým až středně těžkým mentálním postižením. Dá se poznat i podle charakteristických rysů obličeje, jež v minulosti vedly k tomu, že se tyto děti označovaly jako mongoloidní.