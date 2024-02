Downovým syndromem trpěly děti už ve starověku, archeologové zdokumentovali případ starý asi 2500 let

Před 2500 lety se v Evropě stejně jako v současnosti nejčastěji pohřbívalo žehem. Pokud archeologové najdou hrob, kde je někdo pohřbený jinak než zpopelněním, zbystří. Přesně to se stalo v polovině minulého století, když zkoumali lokalitu Alto de la Cruz u španělského města Navarro – pod podlahou domku tam našli uloženou kostru děvčátka z doby železné. Dívka u sebe měla bohatou výzdobu z bronzových kroužků a mušlí ze Středozemního moře. A také dostala na svou poslední cestu tři domácí zvířata, zřejmě kozy nebo ovce.

Už to by bylo samo o sobě zajímavé, ale vědci pak ve stejné oblasti našli další tři desítky malých dětí, které byly pohřbené stejným způsobem. Od té doby archeologové spekulovali, co mohlo děti spojovat, co se vlastně v Pyrenejích mohlo pět set let před naším letopočtem odehrát. Část odpovědí získali letos.

Analýza DNA, kterou dokázali provést díky novým technologiím, totiž prokázala, že čtyři z pětatřiceti nemluvňat měla genetické zvláštnosti, které jim bránily v přežití. A tři děti, včetně dívky s bronzovými kroužky, měly Downův syndrom. Další dítě mělo Edwardsův syndrom, což je porucha do značné míry podobná Downově syndromu. Je to poprvé, co byl identifikován v archeologických nálezech.