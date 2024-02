Archeologové s jaderným urychlovačem. Český výzkum chce využít zkušenosti předků pro zlepšení budoucnosti

„Svůj“ projekt považuje nejen za největší v archeologii, ale za jeden z vůbec nejrozsáhlejších v celém oboru humanitních věd. „Musím k tomu ale dodat něco moc důležitého: archeologie je sice v principu humanitní vědou, to znamená, že je zaměřená na člověka a jeho pochopení – ale současně je to věda vysoce interdisciplinární. Zabýváme se minulostí lidstva z pohledu mnoha různých disciplín,“ říká Macháček. To podle něj znamená, že výše zmíněné peníze nepotečou jen do archeologie, ale do mnoha jiných oblastí, včetně těch přírodovědných, které pomáhají pochopit naši minulost.

A je za to rád, protože společenské vědy mají dnes obecně menší podporu než ty technické a přírodní. Dokonce zaznívají hlasy, že by se na humanitní obory mělo dávat ještě méně peněz, nebo že se nebudou financovat vůbec. „Myslím si, že česká věda a tím i společnost by tím ale ztratily něco důležitého, a to je jistý pohled na svět okolo nás. Potřebujeme jak lety do vesmíru, tak i pohledy na naši společnost, tedy i její minulost. Pokud bychom jedno z toho vynechali, tak bychom kulhali na jednu nohu,“ podotýká Macháček.

„Abychom měli co analyzovat, tak do země občas kopnout musíme,“ usmívá se Macháček. „Ale je pravda, že moderní archeologické výzkumy jsou dnes mimořádně přesně zacílené. Máme třeba oddělení, které nám umožňuje velmi přesně a detailně nahlédnout do země, aniž bychom do ní museli zasahovat. Máme technologie, jako je třeba georadar, které nám úžasně pomáhají najít ta nejlepší místa, kde proběhne archeologický odkryv – tedy to kopání,“ popisuje.

Podle vědce je to opravdový přelom: „To doposud vůbec nešlo, mohli jsme to všechno jenom odhadovat na základě nějakých analogií anebo složitě zkoušet nějaké experimenty. Ale teď máme nástroje, kterými opravdu vidíme, co se s nimi dělalo a jaká byla jejich funkce.“

„Společně s geology, paleoekology, paleoklimatology zkoumáme, co se tam vlastně odehrálo. Byla tam první velká centra, která si u nás lidé postavili u řek. A ono jim to z nějakého důvodu nevyšlo – my teď přemýšlíme proč a myslíme si, že tam mohla hrát významnou roli i změna klimatu,“ dodává.

„Dám vám konkrétní příklad,“ odpovídá profesor. „Zabývám se Velkou Moravou a jejími velkými centry, jako byly třeba Staré město nebo Pohansko u Břeclavi. Je tam jeden fascinující jev: ty obrovské aglomerace, které se dají označit jako jakási protoměsta, najednou zanikly. Na místě Mikulčic nebo Pohanska jsou dnes už jen lužní lesy. A my přemýšlíme nad tím, jak je to možné. Můžeme to vysvětlovat různě. Tradičně se to vysvětlovalo nějakými nájezdy, třeba útoky starých Maďarů. Ale my teď vidíme, že tam mohly hrát důležitou roli různé environmentální faktory – jako například změna hydrologických poměrů v té údolní nivě,“ upozorňuje.

S našimi prapředky nás spojuje i to, že stejně jako dnes se lidé i tehdy snažili katastrofám předcházet a zmírňovat jejich dopady. „My si dnes často myslíme, že jsme něco víc, než naši předkové, ale fakticky to tak není. Tak třeba dnes se vracíme k energii větru, ale to jsou přece energie velmi starobylé! A mám například podezření, že dopravní infrastruktura antického Říma fungovala, s lehkou nadsázkou, lépe než České dráhy. Nezastávám přesvědčení, že se nemůžeme poučit u našich předků, jen proto, že lítáme na Měsíc,“ zvedá na okamžik hlas jinak klidný akademik.

„Disruptivní technologie je taková, která dokázala zničit společnost,“ upozorňuje profesor. „Když se do společnosti dostane nějaká zásadní technologie, anebo se jí ta společnost nedokáže přizpůsobit dostatečně rychle, tak to opravdu může vést až ke kolapsu takové společnosti,“ varuje.

„Máme určité hypotézy, že se například do velkomoravské společnosti snažili importovat raně středověký velkostatek, jako nástroj jakéhosi raného feudalismu. To znamená exploatace obyvatelstva i území novým způsobem založený na vztahu majitele půdy a těch, kdo ji obhospodařují. To bylo pro společnost úplně nové, protože u nás se fungovalo jinak – do té doby spíše převládalo kolektivní obhospodařování půdy. Souvisí to i se zaváděním nového náboženství, kterým bylo křesťanství. No, a když to přeženete, i když ty změny mohou být v důsledku pozitivní, tak společnost to odmítne a dochází opět ke kolapsu.“ A přesně to se stalo.

Naše mory

Macháčkův tým se nevyhne ani tématu, s nímž má celá naše společnost až příliš živou zkušenost: epidemiím. Covid nám připomněl, že nemoci jsou stále s námi, nikam přes lékařský pokrok nezmizely a stále mají sílu měnit svět. Lékaři při epidemiích hledají rádi „pacienta nula“ – archeologové vlastně také, ale jejich pacient nula žil mnohdy před tisíci roky.

„V našem projektu máme archeogenetickou laboratoř, kterou chceme v Brně vybudovat. Tito experti totiž dokáží odhalit z kostí i nemoci, jimiž lidé v minulosti trpěli. Umí třeba najít epidemie žloutenky, které se tehdy šířily. S kolegy z Oxfordu jsme na Pohansku odebírali vzorky, které měly zachovaná vajíčka parazitů. A dělala se analýza DNA přímo těch parazitů – z toho lze zjisti, jak se třeba tito paraziti po Evropě šířili. S moderními metodami opravdu můžeme zkoumat i epidemiologicko-medicínské záležitosti,“ vysvětluje vědec.

To je další část jeho výzkumu, která může pomoci velmi prakticky i současnému světu. „Nikdy nevíte, kdy věda sáhne do zásobárny těchto vědomostí. Získáváme velmi staré a hluboké vědomosti, díváme se, jak se to vyvíjelo během staletí a tisíciletí. Může to mít obrovský potenciál nejen pro pochopení epidemií, ale snad ještě víc pro možnou léčbu genetických nemocí, které se šířily skrze generace. Víme tak o lidech v minulosti vlastně už skoro všechno – až na to, co si mysleli.“