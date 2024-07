HPV virus trápil už neandertálce. Studie ukázala benefity větší proočkovanosti

Infekce lidským papilomavirem (HPV) je virová infekce, která se přenáší zejména sexuální cestou prostřednictvím přímého kontaktu s nakaženou osobou. Je důležité poznamenat, že používání kondomu nemusí chránit na sto procent, protože HPV může občas postihnout i okolní kůži, která není kondomem chráněná. V současné době je to celosvětově nejrozšířenější sexuálně přenosná infekce. Ale není to žádná novinka, existují důkazy, že touto nemocí trpěli dokonce už neandertálci.

Když se řekne „rakovina děložního čípku“, nemusí každého hned napadnout, že se tento zdravotní problém může týkat i mužů. Ale on se jich týká. „Musíme se začít bavit o tom, že HPV rakoviny nejsou jen záležitostí žen. Není to jenom rakovina děložního hrdla, jak jsme byli zvyklí,“ uvedl na červnovém kulatém stolu v Poslanecké sněmovně místopředseda výboru pro zdravotnictví Petr Fifka (ODS). „Přitom mohou být nejenom přenašeči HPV infekce, ale mohou také sami HPV asociovanou rakovinou onemocnět.“

Existuje více než stovka typů virů HPV. A necelá polovina z nich může nakazit lidské pohlavní orgány, přičemž čtrnáct typů HPV je značeno za „vysoce rizikové“ a může vyvolat nádorová onemocnění, jako je rakovina děložního čípku u žen. Rakovina děložního čípku je v Evropě po rakovině prsu druhým nejčastějším nádorovým onemocněním postihujícím ženy ve věku od patnácti do čtyřiačtyřiceti let. Ale to není všechno: tyto „vysoce rizikové“ typy HPV totiž mohou způsobovat i další nádorová onemocnění – například řitního kanálu a genitálií a také některá nádorová onemocnění hlavy a krku.

Kromě očkování existují i další způsoby obrany proti viru. Uvažuje se například také o zavedení testu na HPV do preventivních prohlídek u gynekologa pro ženy nad 55 let, dosud je tento test dostupný pro ženy ve věku 35 a 45 let. U starších žen je podle odborníků častější, že přicházejí už se špatně léčitelným nádorem. U některých praktických lékařů je dostupný i samotest, který si žena může uhradit. Projekt má cílit na ženy nad třicet let, které z nějakého důvodu nechodí na gynekologickou prevenci. Vzorek si žena odebere sama v ordinaci praktika, výsledek bude vyhodnocený za dva až tři týdny.

Naopak, pokud by dívky na očkování šly, mohlo by to v očích takových komunit naznačovat, že jsou připravené žít promiskuitně – a to by mohlo mít pro celou rodinu negativní důsledky.

Vědci z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze vypracovali letos studii, v níž se pokusili zjistit, jak moc se očkování vyplatí. Pracovali s pojmem QALY. Ten velmi jednoduše znamená, kolik let ve zdraví ještě daná skupina lidí prožije. Současnou českou populaci jedenáctiletých dívek při proočkovanosti necelých sedmdesát procent čeká v součtu 3,822 milionu let dobrého života ve zdraví. Pokud by se zvedla proočkovanost na úroveň Norska, tedy na devadesát procent, tak by stoupl počet těchto roků na 3,914 milionu let.

V některých evropských státech (například Irsko a Dánsko) zase ubylo očkovaných poté, co se zde objevily dokumentární filmy o tom, že by očkování mohlo způsobovat u dívek zdravotní problémy, například chronickou únavu a bolest. Evropská studie z roku 2015 tato podezření vyvrátila; podle ní jde o náhodnou shodu mezi dobou vakcinace a věkem, kdy se u dospívajících objevuje chronický únavový syndrom.

Takto vysoká čísla nemusejí dávat smysl, proto autoři výzkumu přepočítali výsledky i na jednotlivce: u každé ženy z této skupiny by stoupl počet ve zdraví prožitých let o 1,6 roku, u mužů dokonce o 3,8 let.

U jedenáctiletých chlapců by byl přínos podle tohoto výzkumu dokonce ještě větší, protože je u nich nižší proočkovanost. Kdyby se zvýšila z dnešních 42,5 procenta na severských devadesát procent, stoupl by počet QALY z 3,449 milionu na 3,683 milionu.

Tyto údaje jsou důležité nejen pro každého jednotlivého občana, který se chce rozhodnout, jak naloží se svým životem a se svou budoucností, ale také pro stát. Léčba rakoviny je totiž nesmírně drahá záležitost. Měl by tak vědět, jestli se mu vyplatí nemocné spíše léčit, nebo raději chorobě předcházet. U HPV jsou výsledky jednoznačné: vakcinace je výrazně levnější než léčba. Pokud by výše popsaná skupina jedenáctiletých dívek nebyla vůbec očkovaná, pak by přímé náklady na léčbu vyšly na 3,1 miliardy korun. S dnešním stavem proočkovanosti je to 1,3 miliardy korun a při dosažení severských devadesáti procent by to bylo „jen“ 711 milionů korun, ukazuje výzkum.

Ještě důležitější jsou ale z hlediska financí nepřímé náklady – ty představují zmařené roky, kdy občan mohl ve zdraví platit daně, živit svou rodinu a přispívat tak společnosti. Ty se sice počítají hůř než náklady přímé, ale autoři práce odhadují, že při devadesátiprocentní proočkovanosti by byly asi osmkrát nižší u žen a devětkrát nižší u mužů. A to autoři přiznávají, že nepočítali se všemi faktory.

„Výsledky naší analýzy ukazují, že současná míra proočkovanosti proti viru HPV přinese v případě jednoho ročníku dětí z hrazené kohorty 11–14 let dlouhodobé úspory ve výši přibližně 2,2 miliardy korun, které by jinak byly vynaloženy na léčbu onemocnění způsobených tímto virem. Kromě toho stát nepřijde o dalších 36,5 milionu korun z budoucích příjmů v důsledku předčasných úmrtí na rakovinu. Zvýšení aktuální proočkovanosti populace, například doočkováním části starších adolescentů a mladých dospělých, by jednoznačně prohloubilo značné ekonomické, ale i zdravotní benefity vakcinačního programu proti lidskému papilomaviru,“ uvedl na semináři ve sněmovně Aleš Tichopád, který tento výzkum vedl.

Co se dá zlepšit

„Podle Světové zdravotnické organizace by pro vymýcení HPV asociovaných karcinomů bylo třeba proočkovat devadesát procent dívek a zvýšit proočkovanost i u chlapců,“ zdůrazňuje místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová. „Naším cílem by tedy měla být včasná vakcinace dětí. Vakcíny proti HPV jsou nejúčinnější, pokud jsou podány předtím, než je osoba vystavena viru. Je třeba silně apelovat na rodiče a vysvětlit jim, proč by měli nechat očkovat nejen dcery, ale i syny – před nemocí ochrání nejen je, ale také jejich budoucí partnerky. Na prevenci je třeba dbát i poté, co ‚děti‘ přejdou do péče praktiků pro dospělé,“ dodává Cabrnochová.

Jedním z nejúčinnějších opatření by podle ní mohlo být, aby zdravotní pojišťovny proplácely očkování proti HPV i dětem starším čtrnácti let a také mladým dospělým, kterým v dětství tato možnost z nějakého důvodu unikla a pro které je přitom očkování stále účinné. Na to, aby se právě toto podařilo prosadit, se podle ní teď budou experti soustředit.