Kouření způsobuje rakovinu, prokázali vědci před 70 lety. Průmysl reagoval taktikou zmatku

Souvislost mezi kouřením a rakovinou plic se podařilo přesvědčivě prokázat už v polovině 50. let minulého století. Dokázali to ve své studii, vydané 26. června 1954 v časopise British Medical Journal, dva vědci – Richard Doll a Bradford Hill. Výzkum byl tehdy velmi kontroverzní a vyvolal silný odpor tabákového průmyslu.

Nikotin se pak začal používat izolovaně a zvýšilo se úsilí o měření dávek. Například přípravek z nikotinu ve formě masti nahradil nálev z tabákových listů vařených ve vodě při léčbě svrabu. I ve dvacátém století se ale stále prosazoval i tabákový kouř užívaný per rectum , a to u celé řady zdravotních problémů. Velmi často to bylo u otravy strychninem, zácpy, kýly, tetanu a nejrůznějších parazitických onemocnění.

Tabák se stovky let považoval za léčivý a lékaři ho doporučovali jako účinný pro celou řadu problémů. Poté, co byl z tabákových listů roku 1828 izolovaný nikotin, stal se lékařský svět vůči léčivým vlastnostem tabáku méně důvěřivým.

Další velký průlom v boji s kouřením přišel ale až deset let po Dollovi a Hillovi, když vlastní práci spojující zlozvyk kouření s rakovinou plic zveřejnili i lékaři na druhé straně Atlantiku. Badatelé v USA se dopady kouření na lidské zdraví začali vážněji věnovat ve třicátých letech minulého století. Rozsáhlými výzkumy potvrdili vztah kouření k rakovině plic i k dalším závažným onemocněním, jako je bronchitida, rozedma plic nebo ischemická choroba srdeční.

Z těchto průzkumů také překvapivě vyplynulo, že hlavní příčinou nárůstu rakoviny plic ve dvacátém století bylo kouření, a nikoli znečištění ovzduší, kontaminace azbestem nebo radioaktivní materiály, jak se do té doby předpokládalo.

Mizení cigaret

V roce 1961 se tak řada odborných institucí obrátila na amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho s dopisem, v němž vyzvaly k vytvoření národní komise pro kouření, jejímž úkolem by bylo „hledat takové řešení tohoto zdravotního problému, které by co nejméně zasahovalo do svobody průmyslu nebo štěstí jednotlivců“.

Tehdejší šéf amerického federálního úřadu pro veřejné zdraví Luther L. Terry v lednu 1964 vydal zprávu, podle které má kouření jasný vliv na rozvoj rakoviny plic. Zpráva také uvedla, že kouření cigaret je zodpovědné za 70procentní nárůst úmrtnosti kuřáků oproti nekuřákům.