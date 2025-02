ŽIVĚ: Sněmovna má na programu zprávu vyšetřovací komise ke střelbě na FF UK

Sněmovna zasedá k projednávání zprávy vyšetřovací komise k předloňské střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Poslanci by rovněž měli řešit policejní žádost o vydání předsedy SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Sněmovna bude moci podobně jako v úterý jednat až do noci. Prosadila to koalice na návrh předsedy poslanců ODS Marka Bendy, který návrh zdůvodnil pokračujícími opozičními obstrukcemi.