Provoz vlaků na koridorech komplikuje výpadek ETCS

Přechod na ETCS začal na koridorech v Česku od letošního 1. ledna. Nejprve to bylo na trati Česká Třebová – Olomouc – Přerov, poté Břeclav–Bohumín, následně Česká Třebová – Břeclav a nakonec Praha-Běchovice – Česká Třebová.

Podle webu ČD mohou mít některé spoje zpoždění až hodinu. Vlaky musí navíc z bezpečnostních důvodů jezdit sníženou rychlostí sto kilometrů v hodině. Problémy se týkají pouze koridorů s ETCS, na ostatních tratích komplikace nejsou. „Zpoždění vlaků by měla být během dopoledne už jen minimální,“ podotkl Kavka.

Systém ETCS funguje jako nezávislý dohled nad vlaky, který automaticky zasáhne v okamžiku chyby strojvedoucího nebo při jiné nežádoucí situaci a nouzově zabrzdí vlak. Spolu s lokomotivami se instaluje také do tratí. Ministerstvo dopravy počítá s tím, že systémem do roku 2030 vybaví dalších 4000 kilometrů tratí, což si vyžádá investice zhruba 32 miliard korun. V roce 2026 má být výhradní provoz s ETCS zaveden na koridoru Praha – České Budějovice, v prosinci 2027 na trati Beroun–Plzeň–Cheb a do roku 2030 na celé tuzemské síti TEN-T, což jsou páteřní železnice evropského významu.