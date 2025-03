Regulace a nedostatek lidí, jmenuje Hynek klíčové problémy obranného průmyslu

Ze škol podle prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiřího Hynka nevychází dostatek kvalifikovaných a technicky zdatných lidí. Vidí to jako největší budoucí problém evropského obranného průmyslu. Za přítěž označil v Interview ČT24 také zákazy a regulace, které vytvořila Evropská unie. USA se dle něj budou snažit získat evropské zakázky, ale kapacity na výrobu techniky tady jsou.

Ohledně míru na Ukrajině Hynek moc optimistický není. Obává se, že i když se vyhlásí mír mezi Kyjevem a Moskvou, bude jen dočasný. „Jsem přesvědčen, že máme dnes v Evropě takové Pásmo Gazy,“ dodal. Rusko nyní okupuje asi pětinu území Ukrajiny, kam před třemi lety otevřeně vpadlo.

Nejen kvůli přetrvávající ruské hrozbě se teď více mluví o nutnosti zbrojení. Debaty vyvolal po návratu do Bílého domu Donald Trump, který vyzval, že by Evropané měli převzít více odpovědnosti za svou obranu a investovat do armády až pět procent HDP.

Evropa by podle Hynka měla cílit na výrobu sofistikované a vyspělé techniky a nabývat technologické výhody nad potenciálním nepřítelem. Uvědomuje si ale i potřebu kvantity vojenského personálu a techniky.

„Válka na Ukrajině ukazuje, že bez masového nasazení se také nedá vyhrát. Jinak vypadá konflikt, který je krátký, a jinak ten, který je dlouhý,“ uvedl. Podle jeho názoru bychom se ale nikdy neměli dostat do soutěže o to, kdo vyrobí víc a levněji. V takovém souboji by byla Evropa v nevýhodě, upozorňuje.