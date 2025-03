Když jde o bezpečnost, mají jít šarvátky stranou, míní Pekarová Adamová

„Ale pak je třeba k diskuzi to, za co se ty peníze mají utrácet, a měli by mít zájem o tom rozhodovat s námi,“ dodala.

Na otázku moderátorky, zda by nebylo sympatickým gestem jednání s opozicí svolat ještě před oznámením o navýšení výdajů na obranu, které jsou plánovány dlouho dopředu, Pekarová Adamová odpověděla, že opozice například často kritizuje to, za co se peníze na obranu utrácejí.

„Teď si mají sednout k jednomu stolu a říci, jak by si to oni představovali, co je pro ně důležité, jak reagují na tu změněnou realitu,“ podotkla s tím, že by měla být diskuze právě na tom, jak se peníze využijí tak, aby byla pozice Česka opravdu silná.

V této souvislosti zmínila Polsko, kde jsou podle ní vyhrocené vnitropolitické debaty mezi opozicí a vládou, ale na obraně se obě strany shodují. „Jakmile jde o bezpečnost a obranu, tak tam vidíte národní konsenzus. Vidíte to i ve Velké Británii a v dalších zemích. Myslím, že to je klíčové,“ poukázala s tím, že ostatně hnutí ANO říká směrem k ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že by měl jednat s Vladimirem Putinem, tedy s tím, kdo už tři roky vraždí obyvatele jeho země.

„A teď by nebyli schopni si sednout ani s premiérem vlastní země? Tady by měly jít stranou šarvátky a měli bychom být schopni se domlouvat.“