Starmer pořádá virtuální jednání o Ukrajině

Sobotní jednání se bude stejně jako na začátku března věnovat i takzvané koalici ochotných. To je sdružení zemí ochotných vyslat na Ukrajinu vojáky v rámci případné mírové mise, případně takovou operaci podpořit.

Politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jaroslav Bílek podotkl, že schůzka zřejmě nebude přelomová, nicméně je dobře, že se koná. „Britský premiér se dle toho, co se psalo v médiích, bude snažit, aby lídři ostatních zúčastněných zemí dali na stůl konkrétní závazky ohledně toho, jak budou dále podporovat Ukrajinu, co mohou zajistit a jak by se případně jejich země účastnily mírové mise,“ očekává Bílek. Je podle něj důležité, aby Evropa byla jednotná a podnikla konkrétní kroky.

„Na druhou stranu – těžko můžeme čekat nějaké zázraky, že mávnutím kouzelného proutku se vyřeší problémy, které jsou dlouhodobé,“ konstatoval politolog.