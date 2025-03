Černochová odmítla ústupky Ukrajiny výměnou za příměří

Cenou za příměří v rusko-ukrajinské válce by neměly být ústupky Kyjeva, řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS) po jednání se svým ukrajinským protějškem Rustemem Umerovem. Ministři spolu diskutovali například o muniční iniciativě a výcviku ukrajinských vojáků na území Česka. Umerov poděkoval za veškerou pomoc, kterou Česko napadené zemi poskytlo.

Oba ministři podle svých vyjádření jednali o aktuálních potřebách Ukrajiny, pokračování české muniční iniciativy nebo výcviku ukrajinských vojáků v Česku. „Jsme připraveni v tom pokračovat,“ podotkla Černochová. Tuzemsko je podle ní připravené činit všechny kroky, aby pomoc Ukrajině pokračovala, a to i v rámci mezinárodních společenství.

„Ubezpečila jsem pana ministra, že opravdu i ta jednání o příměří, pokud k němu dojde, tak ze strany naší země jsou vnímána pozitivně. Ale nemůže to být za cenu toho, že by Ukrajina musela ustupovat z nějakých svých požadavků,“ prohlásila Černochová.

„Nejvíc si mír na světě přejí ministři obrany“

Umerov jednání označil za produktivní. Zmínil českou muniční iniciativu, která je podle něj velice úspěšná a propojuje Ukrajinu s jejími partnery. „Zajišťuje nám nezbytnou schopnost, abychom mohli bránit naši nezávislost,“ uvedl. Vztahy mezi oběma zeměmi jsou silné na všech úrovních, dodal. Ministři se podle něj na jednání domluvili, že bude pokračovat setkávání mezi českými a ukrajinskými podniky obranného průmyslu.

Černochová dala podporu Ukrajině do souvislosti s historickou zkušeností, neboť setkání obou ministrů připadlo na 86. výročí obsazení někdejšího Československa nacistickým Německem. Rovněž připomněla, že před třemi lety, nedlouho poté, co Rusko zahájilo na Ukrajině rozsáhlou invazi, navštívil zemi premiér Petr Fiala (ODS) spolu s lídry dalších evropských zemí. Označila to za moment, který odstartoval pomoc západních zemí v poměrně masivní míře.

„Nejvíc si mír na světě přejí ministři obrany,“ řekla dále Černochová. Ukrajinskému ministrovi popřála, aby v jeho zemi nastal mír co nejdřív. „Můžete se na nás spolehnout,“ dodala. Ministři obrany se v Česku oficiálně setkali poprvé, podle ministryně byla v minulosti schůzek celá řada, ale spíše neformálních na okraj akcí mimo tuzemsko.