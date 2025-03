Šmírovat lidi na internetu? Nic takového nebude, reaguje Fiala

Premiér Petr Fiala (ODS) vyloučil, že by za jeho vlády mohla začít platit vyhláška, podle níž by poskytovatelé internetového připojení měli uchovávat adresy webových stránek, na které se lidé připojují. Příslušnou novelu vyhlášky ministerstev průmyslu a vnitra úřady minulý týden rozeslaly do připomínkového řízení. Vnitro uvedlo, že poskytovatelé informacemi už disponují, díky vyhlášce by bylo garantováno, že budou k dispozici, když o ně požádá policie.

Operátory podle prezidenta Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda zástupci resortů o svém záměru řádově zvýšit objem ukládaných dat o provozu zákazníků předem neinformovali. V návrhu vyhlášky přitom pracují s předpokladem, že vše má začít fungovat od 1. července, což je podle Grunda technicky nerealizovatelné.

„Otázku toho, zdali se už jedná o špiclování občanů a otevírání Pandořiny skřínky Velkého bratra, nechám na politicích. My bychom očekávali, že o tak velkém zásahu do soukromí deseti milionů obyvatel České republiky se nejprve povede seriózní politická debata. To, že to přišlo formou návrhu přidání jedné věty do aktualizované vyhlášky, bez jakékoli širší diskuse, je velmi nestandardní,“ upozornil Grund.

Vyhlášku zkritizoval například předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Za Piráty chci jasně říct, že tenhle státní dohled nad návštěvníky internetových stránek odmítáme. Nikdo nemá slídit v tom, na jaké weby koukáte,“ uvedl.