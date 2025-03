Výsledky vyhledávání na webu se zhoršují, varují experti. Pokroku navzdory

Internet, tak jak ho známe, by bez nich nefungoval. Internetové vyhledávače denně milionům lidí pomáhají najít to, co hledají. Důležité jsou tak i pro firmy – především internetové e-shopy. Odborníci ale upozorňují, že i přes technologické pokroky se výsledky vyhledávání stále zhoršují.