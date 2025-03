Cena literární kritiky Magnesii Liteře nekonkuruje, doplňuje ji, míní šéfka spolku

„Nevnímáme ji jako konkurenci, ale spíš jako doplnění. Sledujeme jiné záměry a cíl než Magnesia, která je nezastupitelná,“ prohlásila předsedkyně spolku Cena literární kritiky Činátlová. Nové ocenění podle ní vzniklo z iniciativy literárních časopisů. „Shodli jsme se, že nám chybí debata, která předchází udělení. Že podstatné není jen vyhlášení jména, titulu a následná podpora, ale celý proces. Pokoušíme se tedy vnést do veřejného prostoru debatu, co na literatuře má smysl, co chceme hodnotit, co je důležité pro kritiky a jestli se na tom shodnou.“

Předseda spolku Litera Mandys je toho názoru, že každá literární trofej je dobrá. „Na rozdíl od filmu knih vycházejí tisíce. Mezi nimi je jich dostatek, na které je třeba upozornit,“ míní. Knižních novinek je podle něj za rok představeno přes čtrnáct tisíc, český trh tak nepovažuje za malý. „Magnesia Litera je vzkaz nejširšímu publiku, třeba i lidem, kteří nečtou pravidelně. Cena literární kritiky je víc zaměřená dovnitř literárního prostředí,“ vysvětluje rozdíl a deklaruje, že koncept Magnesie Litery tak s příchodem druhé literární soutěže měnit nehodlají.